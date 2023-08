Hoy en día existe una amplia oferta formativa disponible para los jóvenes que inician sus estudios tras finalizar el Bachillerato, o aquellos que deciden iniciar una nueva formación. Cada vez son más los que optan por ciclos de grado superior de FP, pues en estos las enseñanzas prácticas y el acceso al empleo es mucho más inmediato que en las carreras universitarias. Aquellos que decidan hacerlo en Asturias están de enhorabuena, pues en Oviedo, junto al parque del Oeste, se encuentra el mejor lugar para prepararse. Se trata de UNENDO by AFA, galardonado con el premio a la Excelencia en 2023 como el mejor centro de FP de España, así como el mejor profesorado.

En este centro se imparten cuatro ciclos formativos: Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS), Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), áreas altamente demandadas en el mercado laboral actual.

Tanto es así que quedan ya muy pocas plazas para matricularse en todos ellos, puesto que, además, UNENDO by AFA es el único centro privado acreditado para impartir estos ciclos en Oviedo.

En Educación Infantil se puede optar tanto por la opción presencial como online. Y en cualquiera de ellas los alumnos contarán con un plus que no encontrarán en otros centros: a partir de octubre los alumnos que lo deseen podrán apuntarse a clases de preparación para las oposiciones de Educación Infantil que tendrán lugar los sábados. Estas se impartirán en grupos de entre 5 y 10 personas y, si bien los alumnos y exalumnos de UNENDO by AFA tendrán un precio especial, estas clases estarán también abiertas a estudiantes de otros centros que quieran preparar sus oposiciones.

En cuanto al ciclo de TSEAS, quedan disponibles muy pocas plazas para poder realizarlo en modalidad presencial, mientras que los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web y el de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma ya están completos en sus modalidades presenciales. No así en la modalidad online, aunque los interesados no deberían demorarse mucho en apuntarse, pues quedan muy pocas plazas.