El dúo belga de música electrónica "2 Unlimited" forma parte del cartel del festival "Molan los 90", que abrirá el 15 de septiembre los conciertos de San Mateo en el recinto de La Ería. Su éxito "No limit" sonará en la carpa instalada en el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere. Junto a este grupo, subirá también al escenario la cantante de europop francesa Miranda, con su famoso single "Vamos a la playa".

La artista neerlandesa Alice DJ, conocida por su el tema "Better off alone", y el australiano Just Luis, conocido por la canción "American pie", figuran en el programa de "Molan los 90", festival que comenzará a las 20.30 horas. En la carpa de La Ería sonará "Duro de pelar", de la catalana Rebeca, y "Flying free", de las cantantes dance Marian Dacal & Eva. Rozalla hará bailar al público con su éxito "Everybody ‘s free (To feel good)", la cantante del grupo New limit con "Smile" y la banda "Sensity world" con su tema "Get it up".

Las actuaciones se cerrarán con los Djs David Motilva y Xavi in session. El festival "Molan los 90" será presentado por Mar Montoro, locutora de radio y presentadora de televisión. A partir del día siguiente, por la carpa próxima al estadio Carlos Tartiere pasarán Pimpinela, el 16; David Bisbal, el 17; Melendi, los días 18, 19 y 20; Vanessa Martín, el 21; Camela, el 22; y Quevedo, el 23.

Ana Torroja actuará el día del pregón, el 15, en la calle Uría. El mismo escenario albergará el día 23 una verbena amenizada por el grupo "Tekila".