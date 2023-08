El Ayuntamiento aspira a cerrar la compra del Calatrava "pagando lo mínimo"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aspira a conseguir para la ciudad "pagando lo mínimo", las tres plantas del edificio de Santiago Calatrava que en su día acogieron un centro comercial y que lleva sin actividad desde 2020. Después de varias idas y venidas, la última intención municipal pasa por hacerse con el inmueble de Buenavista para agrupar allí los servicios municipales diseminados por varios puntos de la trama urbana, quedando el actual edificio del Ayuntamiento como sede institucional. Canteli hizo esta afirmación durante la presentación de 80 puntos de recarga para coches eléctricos a punto d entrar en funcionamiento. El regidor abordó diversos temas de actualidad municipal, como el convenio de La Vega, el nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto y el futuro de la fábrica de gas.

La compra del Calatrava.

El alcalde esboza las intenciones municipales en el edificio de Buenavista. "Lo primero que tenemos que hacer es hacernos con esta propiedad que es muy interesante para Oviedo y que es una de las piezas que deben influir en el futuro desarrollo de El Cristo. Vamos a pelear por tener todo el conjunto". Sobre el precio que está dispuesto a pagar el Ayuntamiento para hacerse con el inmueble, Canteli aseguró que "intentaremos que sea lo menos posible". A continuación agregó que "es una operación que es magnífica para Oviedo, el IBI (impuesto de bienes inmuebles) que tenemos pendiente no es fácil cobrarlo y, aunque tengamos que poner algo más, será bienvenido porque son muchos metros para Oviedo". El plan es el de agrupar en el edificio algunos servicios municipales. Aunque sobre esto Canteli no fue tan claro. "Aquí se hará lo que sea mejor para Oviedo", aseguró.

Ejecución presupuestaria.

El PSOE había criticado que el presupuesto municipal no se estaba ejecutando al ritmo deseado. Canteli comenzó su réplica a las palabras de los socialistas con una buena carga de ironía. "No sé si reírme o llorar. La ejecución del presupuesto se inicia en el mes de mayo, estamos en agosto, y no hace falta ser muy listo o muy espabilado para ver que Oviedo está entero en obras", señaló. Y exhibió el listado de obras que ya se están ejecutando. "Están en marcha los trabajos de la margen derecha, de la gran rotonda de Santullano y la de la Cruz Roja. No sabemos cómo estará la ejecución a final de año, pero ahora Oviedo es un hervidero de obras, tanto nuestras como del Principado. Cualquier comentario adicional sobra. Lo que me preocupa es que las obras se hagan, en el presupuesto aparecen créditos para trabajos que son plurianuales, con lo que no computarán en la ejecución de este año".

Palacio de los Deportes.

Dentro de esas obras, el regidor prestó una especial atención a la del Palacio de Deportes, en Ventanielles, que van cogiendo velocidad. "Es una obra magnífica, impresionante. Esperemos que para dentro de un año, para octubre de 2024, esté terminado. Habrá, por lo tanto, una parte de las obras que se computarán este año y otra parte para se hará el que viene".

La fábrica de la Vega.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, en una reunión con representantes del Principado había hecho un llamamiento a la paz para sacar adelante ya el convenio urbanístico de la fábrica de armas de La Vega. Canteli, tajante, aseguró ayer que "para pedir la paz tiene que haber guerra, y que yo sepa no hay ninguna. Hay unos movimientos por parte de los dos ministerios (el de Defensa y el de Transportes, donde está integrado el área de vivienda) para concretar claramente a qué tipo de vivienda se van a destinar los metros que vamos a recalificar. Estamos en ello y cuando esa cláusula está definitivamente redactada lo someteremos otra vez al pleno. Solo hay un problema de demora que, yo como alcalde, quiero quitarlo de en medio ya, pero la relación con el ministerio de Defensa es fenomenal, tanto con la ministra, Margarita Robles, como con la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y con los generales que son los que están liderando este movimiento. Pero problema con nosotros no hay ninguno, solo hay un problema de redacción y tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, no nosotros". Lo que descartó es que el convenio pueda ser aprobado en el pleno municipal de septiembre. "Primero tiene que pasar por comisiones y no vamos a llegar a esa fecha, la redacción definitiva no llegó todavía", aseguró el alcalde.

La Fábrica de Gas.

Sobre el proyecto en marcha en la antigua Fábrica de Gas, en manos del fondo de inversión Ginkgo, que maneja un proyecto que firma el arquitecto Patxi Mangado, Canteli apuntó a la previsión de ligar la fábrica de gas con el Oviedo antiguo. "Queremos conectar estas dos zonas con una pasarela, si lo conseguimos será un logro", aseguró el regidor.