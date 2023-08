El parking de la Escandalera no cerrará en septiembre como estaba previsto

Los técnicos municipales llevan semanas trabajando en el informe para extender ese contrato de la concesión, que deberá de ser aprobado en la junta de Gobierno local. Previsiblemente será en la que se celebre la próxima semana. Tiene que recibir el visto bueno antes del 15 de septiembre, cuando la actual concesión decaería. Nacho Cuesta, segundo teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, asegura que los técnicos llevan un tiempo evaluando la forma en que podrían alargar la actividad del parking. en principio, aseguran en el Consistorio, la ley permite la prórroga. En el informe que preparan los técnicos municipales se destaca que el cese de la actividad del garaje provocaría un importante perjuicio, ya que continúa siendo uno de los más utilizados de la ciudad por su cercanía a puntos estratégicos de la capital como la Junta General, el Teatro Campoamor, Gascona, la Catedral o la calle Uría. «El parking de la Escandalera constituye un elemento esencial de la movilidad municipal dada su capacidad y privilegiada ubicación y debe permanecer cerrado el mínimo tiempo indispensable para modernizarlo y adecuarlo al marco legal vigente», asegura Nacho Cuesta.

Plazas pequeñas

La reforma que se emprenda en este garaje deberá de ser ambiciosa e influirá de forma decisiva sobre el nuevo contrato de gestión de este espacio que, además, por mandato legal ya no podrá ser tan largo. Una ley estatal prohíbe que este tipo de concesiones puedan alargarse más allá de los 25 años. Uno de los principales achaques de este espacio es que las plazas de aparcamiento se han ido quedando pequeñas. Cuando se inauguró hace cincuenta años las medidas y el volumen de los coches eran muy diferentes a los actuales –notablemente inferiores– con lo que será necesario adaptarlas. El alcalde carbayón, Alfredo Canteli, aseguró recientemente que la intención es la de ampliar hacia abajo este espacio, construyendo otras dos plantas subterráneas. añadidas a las dos actuales. También será preciso modificar los accesos por unas razones muy similares. Además, el garaje está desactualizado para las nuevas normativas de incendios o de evacuación, con lo que necesita de una reforma integral para continuar dando servicio a los clientes.

Es en todas esas mejoras en las que tiene que ir trabajando el consistorio y deberán quedar empaquetadas en un proyecto que promete ser ambicioso. La maquinaria municipal ya está en marcha. «Llevamos ya tiempo estudiando las fórmulas jurídicas que permitan continuar con la actual concesión, en tanto se prepara la documentación técnica contractual necesaria para licitar y adjudicar las futuras obras y su posterior explotación», aseguró Cuesta.

Lo que tiene claro el Consistorio es que no va a renunciar a este aparcamiento que, por su ubicación, es de los más céntricos y que cuenta con un importantísimo flujo de clientes. Y eso que durante los últimos años algunos de los parkings más cercanos, como el del Vasco le han ido superándolo en número de plazas. Evidentemente, los trabajos de mejora que se hagan condicionarán económicamente el nuevo contrato de concesión. Una de las ideas iniciales del Ayuntamiento era que la compañía que se encargue de hacer la obra sea también la que consiga la gestión del equipamiento. Se trata de un goloso contrato que ahora, por ley, se podrá dilatar solo durante 25 años. Por el momento, el Ayuntamiento ya ha hablado con la Corporación Masaveu para que continúe con la gestión por año y medio. «Hay buena sintonía con ellos y no va a haber impedimentos para continuar con ellos un tiempo más», resalta Cuesta.

El parking de la Escandalera tendrá que reformarse con varios condicionantes. El más evidente, porque es un mandato legal, es la aplicación en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que afecta al entorno del Campo San Francisco y plantearía en este sentido serios problemas en las zonas de acceso que ahora mismo tiene el equipamiento. Una de las ideas que se ha barajado es la de cambiar las entradas, una de ellas, por ejemplo, podría estar ubicada en la cercana plaza del Carbayón. La inauguración del parking de La Escandalera no fue fácil. Se planeó en 1967, pero las obras no empezaron hasta 1972, con un equipo de gobierno que ya no asumía ni el lugar ni la necesidad de los trabajos. En aquel año el alcalde Manuel Álvarez-Buylla explicaba que aquello iba a ser «un parche» y que le hubiera gustado «hacerlo en las afueras». En ese debate ha seguido la ciudad en los últimos años, sin haberse puesto de acuerdo sobre la necesidad de sacar los aparcamientos del centro de la ciudad o mantenerlos. Para ganar más espacio en el aparcamiento se han barajado dos opciones principales. Una es la extensión del subterráneo por la calle Uría y bajo los Álamos. La otra, pendiente de que los estudios técnicos garanticen la viabilidad, excavar y ganar otros dos niveles. La operación de reforma urbanística más ambiciosa permitiría combinar todas estas opciones con los inconvenientes de la Zona de Bajas Emisiones y lograr la cuadratura del círculo: ofrecer la concesión del aparcamiento a cambio de un gran proyecto de reforma que garantice por un lado la funcionalidad del estacionamiento y su puesta a punto en cuanto a normativas y permita soterrar el tráfico aprovechando los niveles subterráneos. En el exterior, esa gran reforma para enterrar tráficos y ganar capacidad al parking se aprovecharía para la unión peatonal del Campo y la Escandalera.