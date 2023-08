"Quien es elegante lo es en cualquier situación, la elegancia no desaparece ni se desvanece"

Victoria Cimadevilla (Oviedo, 1978) compagina con éxito sus dos pasiones: los viajes –trabaja como auxiliar de vuelo de la compañía Iberia– y el diseño de moda –ha creado su propia firma de ropa de baño y le ha dado su nombre–. En los meses de inactividad laboral de la pandemia se volcó en el diseño de moda y decidió apostar por ahí. Empezó vendiendo online; ahora sus bañadores se exponen a la venta en escaparates de tiendas de lujo de medio mundo y se lucen en las pasarelas y en grandes eventos.

–¿Su primer contacto con el mundo de la moda?

–Mi primer contacto fue realmente con el color, las texturas y las formas, concretamente en la academia de pintura Compasso, en Oviedo.

–¿Su madre, que cuenta que se vestía de Balenciaga y Pertegaz, fue quién le inculcó el gusto por la moda?

–Como cualquier niña he buceado en los armarios de mi madre, me llamaban la atención aquellos vestidos que realzaban su figura y elegancia. Todo aquello me transmitía una sensación de armonía casi indescriptible. Recuerdo probármelo todo y soñar con vestir así a mis muñecas.

–Oviedo tenía fama de ciudad elegante en el vestir, ¿la recuerda así?

–Así recuerdo a mi ciudad y sobre todo a sus mujeres, con pañuelos de seda, trajes de chaqueta y elegantes abrigos de verano. Elegantes y sin estridencias.

–¿Ya no vive en Oviedo? ¿Mantiene algún vínculo con su ciudad natal?

–Hace más de 20 años que no vivo en Oviedo, aunque mantengo vínculos muy fuertes puesto que allí vive mi hermano, mis tíos, mis primas y amigas de la infancia. Este verano lo he pasado en Celorio, siempre es un placer volver a mis raíces.

–¿Qué es lo que le atrajo de la moda?

–Principalmente, la capacidad que tiene de provocar cambios y revoluciones en la ciudadanía y, sin duda, generar la liberación y el empoderamiento de la mujer, que tan necesario es en la actualidad.

–¿Por qué se ha centrado en el diseño de bañadores y en la moda de baño? ¿Piensa en ampliar su colección a otras prendas?

–Siempre me ha atraído especialmente, además sentía que había un vacío en el mercado y una posibilidad real de crear «swimwear» de lujo que se adaptara a los gustos de la mujer de hoy. No descarto ampliar mi colección con prendas de otro tipo, de hecho ya las estoy introduciendo y están teniendo una aceptación muy positiva.

–¿Se anima a definir el estilo de sus diseños en tres o cuatro palabras?

–Elegantes, atemporales, femeninos y artesanales.

–¿Se puede ser elegante en medio de una playa atestada de gente y a más de 30 grados?

–Por supuesto que sí, la elegancia es innata a la persona. La ropa no deja de ser algo que nos complementa y acompaña, y elegimos conscientemente. Las personas que son elegantes lo son en cualquier momento o situación. La elegancia no desaparece ni se desvanece.

–Hace alta costura en moda de baño. ¿Qué significa? ¿Producción artesanal, diseños personalizados…?

–Implica un buen patronaje que se adapte a todos los cuerpos, diseños exclusivos y tejidos de máxima calidad. Todo ello elaborado por las mejores manos artesanas.

–Sus colecciones son más que moda de baño, las famosas las lucen en las alfombras rojas. Candela Peña posó con uno de sus bañadores en el Festival de Málaga, Leticia Dolera en los Goya y Paula Echevarría también han vestido sus prendas.

–He de confesar que me siento muy afortunada de que tantas actrices y «celebrities» hayan lucido mis diseños en diferentes eventos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. De hecho, gran parte del éxito de la marca ha sido ese, la versatilidad de nuestros bañadores.

–¿A quién le gustaría vestir?

–A Penélope Cruz.

–¿Qué entiende usted por elegancia?

–Para mí, la elegancia es la educación en cualquier circunstancia o situación. Por eso mismo, la elegancia no es aplicable exclusivamente a personas con alto poder adquisitivo, la elegancia pertenece a los hombres y mujeres que actúan de manera educada.

–¿Su icono de elegancia?

–Mi icono de elegancia es Audrey Hepburn, y también Grace Kelly. Creo que ellas personifican la elegancia en todos los aspectos. Su estilo atemporal, su gracia y su carisma las convierten en iconos de elegancia. Además, su dedicación a causas humanitarias y su actitud humilde las hacen aún más admirables.

–¿Habrán llegado sus diseños a la Reina, ovetense como usted? ¿La imagina vestida con alguno de ellos en concreto?

–Para mí, sería un auténtico honor que la Reina de España luciera alguno de mis diseños. Asimismo, creo que el diseño que ella eligiera sería el perfecto para ella, puesto que tiene muchísimo gusto y estilo.

–¿Sigue trabajando cómo azafata? ¿Se inspira en sus viajes para sus diseños?

–Mi trabajo como azafata es una fuente de inspiración constante, diferentes culturas y tradiciones que son una información valiosísima para mi trabajo creativo. Me siento una auténtica privilegiada y en cada una de mis colecciones intento integrar aquello que me inspira, mientras recorro el mundo entero.

–Dio forma y lanzó su marca aun en pandemia, ¿el paréntesis de aquellos años le dio la oportunidad de desarrollar su proyecto más personal? ¿Cómo planea su futuro?

–El parón de la pandemia sin duda fue una revelación para mí, que hizo que tomara conciencia de hacia dónde quería canalizar y dirigir mi creatividad y sobre todo dar el paso de ponerme manos a la obra, pasar a la acción y comenzar a montar mi propia marca. No le voy a negar que ha sido una experiencia compleja, en ocasiones muy difícil pero apasionante al mismo tiempo. Por ello me planteo el futuro avanzando en la misma dirección para seguir creciendo, expandiendo mi marca a nuevos mercados y continuar ofreciendo lo mejor de mí misma, con mis diseños, a mis clientas, que para mí son lo más importante.