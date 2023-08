Oviedo vuelve a respirar el ambiente tenístico con la llegada de la edición 88 de la Riesco Cup. El Torneo, que se celebra en el Real Club de Tenis de Oviedo, es la competición de tenis internacional más antigua de España junto al Conde de Godó de Barcelona. Recoge un buen plantel de jugadores y de jóvenes promesas que podrán participar en este torneo gracias a la ayuda de unos pequeños trabajadores: los niños recogepelotas del club. "Somos 36. El más pequeño tiene 10 y los más mayores 14, creo", comentaba Sara Blanco, de 12 años. Además, uno de los requisitos para poder solicitar serlo es estar en posesión de una licencia federativa de tenis.

Aunque la mayoría lleva en esto varios años, Álvaro León, de 10 años, se estrena este como recogepelotas. Aun así, lleva jugando al tenis "desde que nací casi". "A mí me gusta, pero recoger es duro y hay que hacer las cosas bien. Lo mejor es ver el tenis", afirmaba Álvaro, algo que también opina Fernando Herrero, de 14 años: "Ver los partidos y pasar tiempo con los amigos es lo mejor de ser recogepelotas". Para Inés Jordán, de 12 años, lo mejor es "el ambiente que hay. Mi profesora de tenis me dijo que esta era una experiencia muy chula y decidí probar... Ya llevo tres años".

A algunos les viene de familia la afición por este deporte. Marta González-Valle, de 13 años, es hija del ganador del torneo de Asturias del año pasado y aunque "no tenía mucha confianza, pero ganó y me puse muy contenta, sobre todo por él porque le gusta mucho. Fue quien hizo que empezara a jugar al tenis. Me animó a apuntarme con mis amigas y así empecé, a los siete años y desde entonces sin parar, siempre con el apoyo de mi padre". Por su parte, Martina García campeona desde hace varios años del Torneo de Tenis del Cordero y del Campeonato Social de Tenis, empezó a jugar "a los cuatro años por mi padre. Mi motivación es ganarle".

"Aguantar mucho rato de pie y al sol puede que sea lo peor", afirmaba Sara Blanco. Javier Prieto, de 12 años, cuenta que cuando llueve "no se puede jugar así que nos meten ahí en una caseta. No podemos echar partidos, así que es un poco aburrido eso". Aun así, Luis Mauricio, de 12 años, cree que aunque a veces se aburran "hacemos un poco de deporte, así que está muy bien". Pablo Martínez, de 14 años, juega desde los tres y es socio del club "desde muy pequeño. Me metí a recogepelotas porque siempre me gustó estar aquí y encima no solo ves una afición que te gusta mucho, también lo pasas bien con los amigos".

Además de jugarlo, siguen el tenis mucho por la tele. A Luis Mauricio le gusta ver "a Carlitos... Ganar, no perder", a lo que Pablo Martínez añade que a Alcaraz "se le ve siempre". Mauro López, de 12 años, lo ve solo "si no hay fútbol... Pero sí, me gusta verlo". Los favoritos indiscutibles de la gran mayoría son Nadal y Alcaraz, aunque no todos comparten esa opinión. A Alfonso Vega, de 14 años, el que más le gusta es Dominic Thiem, mientras que a Fernando García, Alejandro Davidovich y a Sergio Coto, de 12 años, Stéfanos Tsitsipas.

Algo que sorprendió mucho en esta jornada fue encontrarse en el Real Club de Tenis de Oviedo a Iván Helguera, exfutbolista internacional y entrenador español, que ganó dos Champions con el Real Madrid, en el 2000 y en el 2002. Su hijo, de 17 años, es la segunda vez que juega este torneo. "Me habían hablado muy bien de él, hay muy buen nivel. Es una maravilla, el entorno, el sitio donde está, las pistas, la organización...", comentaba.

"Mi hijo es muy joven, se trata siempre de intentarlo, pero es un deporte difícil. Hay que disfrutar, pero también competir lo mejor posible. Yo el mayor consejo que le puedo dar es que no se rinda, que luche, que trabaje. Yo en el mundo del futbol también sufrí mucho de joven, estuvo mucho tiempo intentando buscar un hueco y lo encontré porque nunca me rendí. Es lo que les digo siempre, tanto al pequeño como al mayor, que no se rindan y que intenten disfrutar del deporte, que para mí siempre ha sido algo esencial en la vida", mencionaba el exfutbolista. Iván Helguera afirma intentar jugar al tenis, aunque todavía "no juego ni un cuarto de cómo lo hacen mis hijos. Siempre que juego con ellos me ganan, me tienen de lao a lao, prefiero no jugar porque solo corro yo".