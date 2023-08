Crece la soledad en Oviedo: en un tercio de los hogares vive ya una sola persona

El ovetense Andrés Casañas tenía bien claro que cuando cumpliera la mayoría de edad abandonaría el nido materno. Lo consiguió. Ahora vive solo en un piso del barrio de Ciudad Naranco. El suyo, aunque lo parezca, no es un caso aislado. El número de hogares de un solo miembro no para de crecer en la capital asturiana. Son ya más de un tercio. En el concejo carbayón hay 95.561 hogares y, de ellos, 31.116 tienen un solo inquilino. Viven solos. Tal y como le pasa a Casañas. Aunque este ovetense no entra del todo en el perfil típico. La mayoría de esas viviendas unipersonales (más de 10.000) están ocupadas por mujeres que ya han cumplido los 65 años. Es decir, que están jubiladas y, muy probablemente, viudas. Entre lo que no hacen distinción las estadísticas es en cuántos de estos hogares la soledad es buscada y en cuántos no lo es.

Los datos figuran dentro del último censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las cifras han sido recopiladas por la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei). El estudio deja algunos datos llamativos. Como que hay un elevado porcentaje de hogares en Oviedo (39.684) que ya no tienen cargas bancarias; y tampoco son objeto de contrato de arrendamiento. Lo que tambien sube en la capital asturiana es el número de personas cuya residencia es en regimen de alquiler. Ahora son ya 17.260 los hogares que pagan una renta mensual. Pero los hogares unipersonales son, con diferencia, los más numerosos del concejo. Abundan también los que están formados por dos miembros, por una pareja (son 29.690). Hay más de 17.00 viviendas en las que conviven una pareja con un hijo de menos de 25 años. Y es llamativo también el número de hogares con más de cinco miembros (3.843). De vuelta a Ciudad Naranco, a Andrés Casañas, de 21 años, le costó sudor y lágrimas lo de emanciparse e irse a vivir solo. Tiene gran interés en ayudar a los demás, lo que le ha llevado a trabajar con la Fundación Vinjoy, un campo en el que asegura que cuenta con una «gran formación y experiencia». Una de sus grandes aficiones es la música. Especialmente la de los años setenta. Mientras estudiaba en el colegio San Ignacio formó sus primeras bandas y se empapó del rock experimental americano. Hoy tiene su propio grupo y aspira a vivir de la música en un futuro no muy lejano. «De momento, ya vivo solo, que es algo que cuando tienes 21 años y estás en Asturias requiere dejar cosas por el camino», asegura. El joven ovetense afirma que lograr la emancipación no fue nada fácil y que en alguna ocasión tuvo que pluriemplearse. «No conozco a nadie de mi edad trabajando que haya logrado emanciparse, las cosas están complicadas». Ahora, cerca de cumplir su mayor sueño, sacará el primer álbum con su banda de rock experimental llamada «Terrenal»: «El objetivo es vivir de lo que más me apasiona, tenemos muchas ganas de hacer giras por España, coger una furgoneta y vivir en la carretera». Su caso representa la cara amable de aquellos que viven solos. Los expertos aseguran que hay un alto porcentaje de viviendas unipersonales en los que esa soledad no es buscada sino obligada. Por lo general, los psicólogos advierten que la soledad no buscada es el caldo de cultivo para la aparición de problemas psicológicos, como la depresión. Eso ocurre, especialmente, entre las personas mayores que han ido quedándose solas. Y que en Oviedo se cuentan por miles. La capital asturiana es una de las ciudades asturianas en la que mayor proporción de hogares están formados por una única persona. Solo le gana Gijón. Como dato llamativo en las estadísticas de la capital asturiana, aunque en la mayoría de los casos lo que abundan en el caso de los hogares unipersonales, también hay una importante proporción de viviendas en las que el único inquilino tiene entre 40 y 49 años (son 5.675 en total). Lo que ya no abundan tanto son los casos como los de Andrés Casañas. Solo hay 1.629 hogares en la capital en los que el único miembro tiene menos de treinta años.