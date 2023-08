«Una sala de ensayos digna sería el mejor regalo para la orquesta en su aniversario»

Lucas Macías Navarro (Valverde del Camino, Huelva; 1978) es desde 2018 el director titular de Oviedo Filarmonía (OFIL), la orquesta sinfónica de la ciudad de Oviedo, una responsabilidad que compagina con la dirección artística de la Orquesta Ciudad de Granada desde 2020. Al frente de la OFIL, clausurará la programación musical del verano en Oviedo, con dos conciertos, mañana miércoles, 30 de agosto, y el viernes, 1 de septiembre, ambos a las 19.00 horas, en el patio del edificio histórico de la Universidad. Macías se prepara para una temporada muy especial: la del 25.º aniversario de la formación.

–La OFIL cierra la programación cultural del verano.

–Mañana hacemos un programa con el concertino para cuatro trompas de Robert Schumann y la Segunda Sinfonía de Schubert; el viernes, más clásico, el Concierto para flauta de Mozart y la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Son conciertos en los que la gente hace cola, porque son de entrada libre; es simpático: todavía de día, suena bien. Mi idea ha sido ir presentando poco a poco a los solistas de la orquesta, que la gente conozca a las individualidades que hay en el grupo, con un programa ameno, para abrir las ganas de escuchar música, sin más.

–¿Y perciben las reacciones de ese público que no es el habitual en las salas de conciertos?

–Sí, gente que guarda mucho silencio, muy atenta y eso es bueno.

–¿No hay que perderle un poco el respeto a la música clásica?

–Por supuesto, pero yo asocio ese silencio a que están muy concentrados y pendientes de escuchar. Hay mucho público que en las salas de conciertos, por costumbre, se relaja de más.

–El Ayuntamiento elige la OFIL para poner el colofón al verano. ¿Eso significa que apuesta por su orquesta?

–Yo creo que sí, pero me gustaría que eso se tradujera en algo más concreto. Creo que la orquesta, que cumple el año que viene 25 años, se merece tener mejores condiciones de trabajo.

–¿Qué necesita la orquesta? ¿Una nueva sala de ensayos?

–En primer lugar, y si se puede subir el presupuesto hay que hacerlo.

–¿Eso cambiaría sustancialmente la situación de la OFIL?

–Sí. Si no me equivoco es la segunda orquesta con menos presupuesto de España, una pena, y es de las que más conciertos hace. Y la sala de ensayos, eso es fundamental. Tiene una luz, una ventilación, hay un olor... Eso sin hablar de la acústica, que es tremenda. Es indescriptible. Con un techo bajo... No se puede trabajar así.

–Llevan años pidiendo una solución.

–Sí, y nos hemos reunido, hemos hablado con el Alcalde, con el nuevo concejal, y hemos ido a visitar sitios, para nada adecuados. Yo veo que hay infraestructuras en esta ciudad. Veo este Auditorio... En Alemania, en la Filarmónica de Berlín, o en Amsterdam, en el Concertgebouw, hay tranquilamente dos orquestas ensayando, una por la mañana, otra por la tarde, y por la noche concierto, incluso tres orquestas. Aquí habría que llegar a un acuerdo entre las dos orquestas para ensayar y sacarle partido a este Auditorio, que es magnífico. Hemos estado algún que otro verano ensayando en la sala de cristal del Palacio de Congresos; es un sitio en el que, haciendo algunas modificaciones, la orquesta podría tener su sede.

–¿Lo han planteado?

–Lo que pasa es que no se llega a concretar. Hablamos de hipótesis, pero lo que hace falta es decir: «Esto lo teníamos que haber hecho ayer, no lo hagamos mañana». Y ahora, aprovechando que la orquesta cumple 25 años, como un niño que pide un regalo, una sala de ensayos digna sería el mejor regalo en este 25.º aniversario.

–Debería darse por sentado un espacio digno de trabajo.

–Totalmente, y donde estamos no lo es para nada.

–¿Qué expectativas ponen en el nuevo concejal? ¿En la nueva etapa que se abre en el gobierno municipal?

–Yo ya me he reunido con él. Me ha demostrado mucho respeto, que valora la OFIL, dice que nos va a apoyar y venir a los conciertos. Pinta muy bien. Esperemos que no se quede solo en palabras. Con él ya hemos hablado sobre la sala de ensayos. Es lo único que le he pedido: que salgamos de ahí.

–¿Confía?

–Sí, él me ha dicho que es uno de sus retos para este mandato.

–¿La dificultad para usar el Auditorio reside en la cordinación con la OSPA?

–En el fondo es muy fácil, porque no es que el Auditorio tenga todas las noches un programa. En España –yo he estado viviendo fuera hasta hace ocho años– las cosas parecen tan difíciles y lo que hace falta es sentarse a solucionarlas. Hay voluntad pero no se da el siguiente paso.

–¿Cómo son los ensayos en la sala que ocupan ahora en plena ola de calor?

–Hay días que llegamos a 28 o 30 grados.

–¿Cuántas personas?

–Entre 60 y 70. Es un recinto muy pequeño y cuando se rehabilitó el teatro se bajó el techo. Es que parece un almacén, un sitio para guardar cajas.

–¿Es necesario mejorar las condiciones de los músicos?

–Sobre todo las condiciones salariales.

–La temporada que viene es la del 25.º aniversario.

–Habrá alguna sorpresa por ahí. Habrá un gran acto, con invitados (se ríe). Yo, sinceramente, estoy ilusionado.

–Hace un año valoraba si continuar o no en Oviedo Filarmonía.

–De momento, estoy bien aquí. Siempre que llego al aeropuerto me digo: «¡Qué suerte tengo de trabajar en Asturias! ¡Qué maravilla de tierra!». Cuando empecé aquí prometí a los músicos que los iba a sacar de ese sótano y mantengo ese empeño. Oviedo es una ciudad muy social, a la gente le gusta la música y vivir bien. Me gusta su filosofía y me siento como en casa, muy bien acogido. Es como un ciudad centroeuropea, con una oferta cultural admirable: no creo que haya otra ciudad en España de su tamaño que tenga dos sinfónicas; eso en Alemania lo hay, aunque cada vez menos. Friburgo tenía dos orquestas y ahora solo tiene una.

–¿Hacia dónde quiere encaminar a la OFIL?

–Mi proyecto, idealista y tal vez utópico, sería que la orquesta tuviese su sala, vamos a pensar en el Calatrava...

–¿Calatrava o Auditorio?

–Hombre, acústicamente el Auditorio es mucho mejor. Yo me imagino una sede en la que la orquesta tenga una temporada: sus conciertos, sus solistas; un espacio dedicado a conciertos para niños, por la mañanas, por ejemplo; hacer conciertos para jóvenes, a los que invitar a algún grupito, hacer un poquito de jazz; dos o tres proyecciones de películas, como se hace con SACO; que la sede de la orquesta sea un centro cultural, como pasa en París o en Amsterdam. Que la programación sea muy variada, colgar el frac y que la orquesta salga del museo, pero para eso nos hace falta un centro, un espacio.