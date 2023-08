Canteli anuncia obras en el parque de San Pedro tras el accidente de la deportista Carmen López

El Ayuntamiento de Oviedo destinará 300.000 euros del presupuesto de este año a la redacción de un plan integral de mejora del parque de San Pedro, en el barrio de Ciudad Naranco. La intención del equipo de gobierno es elaborar el proyecto cuanto antes para después pasar a acometer una actuación que lleva tiempo siendo reclamada por los vecinos y los usuarios del espacio verde. "Ya estamos trabajando en ello para que todo vaya lo más rápido posible", aseguró el alcalde, Alfredo Canteli.

La primera en enterarse de las intenciones municipales fue la deportista invidente Carmen López, que hace unos días se rompió los ligamentos de su tobillo derecho tras sufrir una caída provocada por uno de los socavones que hay en el firme del parque de San Pedro. El propio alcalde se citó ayer con ella en la zona en la que se produjo el accidente para interesarse por su estado y para adelantarle que el Ayuntamiento va a ejecutar un plan integral de mejora del espacio verde. El encuentro, en el que también participó la edil Covadonga Díaz, se produjo después de que la campeona del mundo de surf para ciegos presentase una reclamación formal en el Consistorio exigiendo responsabilidades por su caída.

La lesión de Carmen López supone además una importante merma en sus aspiraciones de cara al próximo mundial de surf adaptado, que se celebrará a principios de noviembre en Huntington Beach (California). La joven, que ya tiene en su poder un campeonato del mundo individual y otro por equipos con la selección española, además de dos platas y un bronce, lleva más de una semana desplazándose en silla de ruedas a consecuencia del accidente que sufrió al tropezar con un bache sin arreglar en el parque de Ciudad Naranco. "Espero que se recupere cuanto antes y que puede hacer un buen papel en el mundial", asegura Alfredo Canteli, que ayer realizó un recorrido por el parque de San Pedro junto a la deportista para analizar sus carencias.

Aunque las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del plan integral de mejora del parque aún no están definidas, los vecinos del entorno y los usuarios ya tienen algunas sugerencias para el Ayuntamiento. Además de la mejora del firme y del arreglo del mobiliario estropeado, los integrantes del colectivo Activa Ciudad Naranco consideran que sería necesario habilitar una pista deportiva en la parque superior del espacio verde. "En su momento la hubo y la zona ya está preparada para que sea más fácil volver a instalarla. Los niños del barrio no tienen una pista que sea pública en la que practicar deporte", señala Marisa Álvarez, la presidenta de la asociación. A este respecto, el alcalde de Oviedo explicó durante la campaña que le llevó a ganar las últimas elecciones que el "Pabellón de los Deportes de Ciudad Naranco" que el PP pretende construir a los pies de la Pista Finlandesa no estará exclusivamente dedicado al atletismo, que estará abierto a la ciudadanía y que incluirá equipamientos para que los ciudadanos puedan practicar deporte. "El barrio es muy grande y no pasa nada por habilitar varios espacios para hacer deporte. Eso sí, tenemos que tener pistas que sean gratuitas, como las tienen en otras zonas de Oviedo", añade la responsable vecinal.

Por otro lado, los vecinos de Ciudad Naranco también piden que dentro del plan de mejora del parque de San Pedro se incluya la ampliación de la zona de juegos infantiles. "Al lado hay dos colegios y los niños van mucho a jugar a ese parque. Actualmente se ha quedado pequeño", reclama Marisa Álvarez.

La deportista Carmen López llegó a asegurar después de su caída que los espacios públicos de Oviedo "están muy descuidados" y que sólo salir a la calle es "un peligro constante" para las personas con algún tipo de discapacidad. Entre otras cosas se quejó de que algunas aceras –sobre todo en los barrios– son muy estrechas y que están invadidas por obstáculos como árboles o papeleras, algo que impide el paso de las personas que van en silla de ruedas o con un perro guía, como es su caso. En este sentido, Alfredo Canteli le recordó que el Ayuntamiento tiene en marcha un plan de choque para mejorar aceras y pavimentos en toda la ciudad.

El Alcalde asegura que el Ayuntamiento invertirá cinco millones de euros cada año para llevar a cabo estas mejoras hasta alcanzar un gasto total de veinte millones. Canteli explica que estas actuaciones se llevarán a cabo tanto en la ciudad como en las zonas rurales y que tendrán especial incidencia en la mejora de las condiciones de accesibilidad de los peatones y las personas con movilidad reducida. También se centrarán en la supresión de barreras arquitectónicas y se ejecutarán siguiendo criterios de accesibilidad universal.