La Policía Nacional busca a los autores de tres robos en la Tenderina y La Corredoria

La Policía Nacional busca a los autores de tres robos que se produjeron, en establecimientos de Oviedo, durante la noche del pasado miércoles. Dos de ellos tuvieron lugar en la Avenida de Torrelavega, en el barrio de la Tenderina, y el tercero en La Corredoria. Los ladrones utilizaron una alcantarilla para romper las lunas de al menos dos de los negocios y en otro se colaron después de forzar la verja de seguridad y de hacer añicos a patadas uno de los cristales de la puerta de entrada. Aunque la investigación sigue en marcha, las sospechas policiales apuntan a que los autores de los robos, que se produjeron de forma escalonada a lo largo de la noche, pueden ser los mismos.

El primero de los robos se registró en una cafetería de la Avenida de Torrelavega, en La Tenderina. La alarma del establecimiento saltó poco antes de las tres de la madrugada, pero cuando llegó la Policía ya no había ni rastro de los ladrones. "La puerta tiene dos cristales y rompieron el de abajo de una patada. Estuvieron poco dentro de la cafetería, pero les dio tiempo a abrir la caja registradora y a llevarse alrededor de quinientos euros", explica una de las trabajadoras. La Policía ya tiene en su poder las grabaciones de las cámaras del establecimiento, en las que se puede ver a una persona que, a pesar de estar cubierta con la capucha de una sudadera, "se puede distinguir". La Policía Científica también recogió huellas en la cafetería, al igual que en el resto de los negocios afectados.

Media hora después, sobre las tres y veinte de la madrugada, se produjo otro robo a escasos cien metros de la cafetería, en una tienda de alimentación situada en la misma Avenida Torrelavega. "Nos robaron algo de dinero y la báscula. Yo creo que la confundieron con la caja registradora y que por eso se la llevaron", explica la propietaria del negocio, Carmen Rusell. "Es peor el destrozo que te montan que lo que se llevan. A nosotros nos obligaron a estar toda la noche en la tienda porque la puerta estaba rota y no pudimos ni siquiera irnos a dormir", dice la mujer, que lleva doce años trabajando en La Tenderina y ya sufrió otro robo hace diez.

Todo apunta a que los ladrones usaron la tapa de una alcantarilla para romper la luna y acceder al interior de la tienda de alimentación. Carmen Rusell también cuenta en su negocio con cámaras de seguridad y las grabaciones también están en poder de los investigadores para tratar de reunir todas las pistas posibles. "La verdad es que yo no he visto las imágenes y no se ni siquiera cuántos eran. Espero que la Policía consiga dar con ellos para que esto no vuelva a pasar", dice la mujer.

El último de los atracos se produjo a las cuatro y media de la madrugada en una peluquería de la calle José Martínez "Botón", en La Corredoria. La responsable del negocio lo sabe porque a esa misma hora la avisaron desde la empresa con la que tiene contratada la alarma de que los ladrones le habían reventado las lunas del negocio con la tapa de una alcantarilla. "Me dieron un susto de muerte. Vivo justo al lado de la peluquería y cuando bajé ya estaba allí la Policía", explica.

En La Corredoria, los ladrones también se llevaron el dinero que había en el interior de la caja registradora y el bote de las propinas, en total "algo más de trescientos euros", según asegura la propietaria de la peluquería. Al igual que los demás, la mujer también tiene cámaras de seguridad en el local y las grabaciones también están ya en poder de los investigadores. En esta ocasión, en las imágenes aparecen dos personas, "una tapada con una capucha y la otra descubierta". Así, estas grabaciones pueden ser claves para dar con los autores y para que la Policía pueda determinar si los tres atracos registrados durante la noche del pasado miércoles fueron cometidos por las mismas personas.