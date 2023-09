La gran feria del Centro Asturiano

Diego Álvarez, de seis años, tenía ayer tanto para elegir en el Centro Asturiano que no era capaz de decidirse. No sabía si acercarse hasta la carpa de los hinchables, si acudir al espectáculo ofrecido por el actor Roca Suárez en el salón de actos o si pasarse por la sala de juegos para echarse unas partidas a la consola, pero al final optó por unirse a sus amigos para hacer equipo en el futbolín humano. "Hay de todo, parece una feria", repetía mientras no perdía de vista la pelota. A su lado, Nel Fernández, de la misma edad, le daba la razón. "Aquí me lo paso fenomenal, no quiero marcharme hasta que se haga de noche", decía.

Y es que el deporte y las actividades dedicadas a los más pequeños centraron ayer el segundo día de las fiestas del Centro Asturiano, que se prolongarán hasta el próximo día 8 de septiembre y ofrecen diversión por cada esquina del recinto. Para comenzar la jornada, a las once de la mañana, se celebró la XX Carrera Atlética de Montaña, una prueba de diez kilómetros por el Naranco que cada año cuenta con mas participantes. Los vencedores de este año en la categoría absoluta fueron Sergio Paredes en el apartado de hombres y Eva María Braña en de mujeres, los dos del Centro Asturiano. A pesar de que el cielo estuvo encapotado a lo largo de todo el día y de que la lluvia intentó aguar la fiesta en varias ocasiones, los socios del Centro Asturiano no se echaron atrás y acudieron en familia al complejo situado en el Naranco. Lo dicho, los niños tenían motivos de sobra para arrastrar a sus padres y algunos llegaron incluso a echar el día en el club. "Mis hijos no querían perderse la inauguración de los hinchables y decidimos quedarnos a comer aquí para que fuesen de los primeros en subirse", explica Rubén González, que lleva siendo socio desde pequeño. Pero después se sincera. "Tampoco es que nos haya importado mucho, en realidad es una excusa para estar con los amigos y pasárnoslo bien", confiesa entre risas sin que le oigan los niños. La carpa de los hinchables fue sin duda uno de los puntos más concurridos a lo largo de la tarde. No en vano, hasta cinco atracciones de este tipo se encuentran a disposición de los pequeños en un entorno que tampoco está mal para sus padres. Esa zona del complejo, como decía el pequeño Diego Álvarez, se ha convertido en una especie de recinto ferial. Hay puestos para comprar helados, gofres y chucherías, pero los mayores también cuentan con una barra para comer o tomar algo y con hileras de mesas para disfrutar en pandilla. A las puertas de esa carpa también hay varios puestos de artesanos, socios del Centro Asturiano, que ofrecen sus mejores productos. "El niño está con su padre en los hinchables y yo estoy echando un ojo a ver si me compro unos pendientes. Todos tenemos que estar contentos", dice Maite Solís con una sonrisa. En el polideportivo también hubo ambiente a lo largo de toda la tarde. Chavales de todas las edades participaron en el torneo de futbito que se desarrolla durante las fiestas. En las gradas, sus padres y familiares aplaudían los goles. "Les encanta jugar estos partidos, para ellos es como si jugaran la Champions", afirma Ramón Gutiérrez, que tiene un hijo de ocho años llamado Pablo "que juega de delantero". Pero la diversión no es exclusiva la para los niños en el Centro Asturiano. A las ocho de la tarde tuvo lugar el XII Encuentro Coral en el salón de actos, un espectáculo que contó con la participación de la Agrupación Polifónica del Centro Asturiano de Avilés y del Coro del Centro Asturiano. Después, a las nueve de la noche, en la carpa de las fiestas, el grupo "Los Tríceps" fue el protagonista del certamen "ROCKinCAO", un festival que también traerá a otros grupos similares al Centro Asturiano a lo largo de todas las fiestas. Estaba previsto que la música del DJ Wisi cerrase la jornada.