Lía Díez, mejor nota de la EBAU y amante de la ópera, será la reina de las fiestas de San Mateo

La dueña de un expediente académico brillante reinará durante las próximas fiestas de San Mateo, con una voluntaria y una campeona de halterofilia como damas. Lía Díez, la joven de 18 años vecina de Vallobín que obtuvo este año la mejor y máxima nota posible en la EBAU –un 14– ha sido elegida por la concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, para ejercer de reina durante las celebraciones previstas en la ciudad del 15 al 24 de este mes. Para la labor de damas el Ayuntamiento ha escogido a Aleida Noval, una chica de 20 años que logró superar una leucemia y hoy ejerce de voluntaria en el HUCA a través de la asociación Galbán con menores enfermos de cáncer, y Marta García, de 17 años y campeona de halterofilia. "Lo que buscamos con estos nombramientos es difundir ejemplos para la juventud, chicas que compaginan la fiesta con los estudios, el voluntariado y la práctica deportiva de más alto nivel", explica Díaz.

Las tres elegidas posaron este sábado por LA NUEVA ESPAÑA en el remozado kiosco del Bombé, emblema local protagonista del cartel de las fiestas de este año, diseñado por la artista Ana del Puente. Allí confesaron su ilusión por asumir un papel protagonista durante varias de las jornadas centrales de los festejos. "Deberán estar en el pregón, el desfile del Día de América, el reparto del bollo, la misa y acudirán a algún que otro concierto seguro", indica la concejala popular.

Lía Díez toma el testigo de la mejor nota de la EBAU del año pasado, Nadaya Villarino, quien asumió también el reinado como recompensa por su buen desempeño con los libros. "No me esperaba para nada una nota tan alta, ni tampoco que ello me llevar a ser reina de las fiestas", confiesa la joven, ya matriculada para empezar este año el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo. "Cuando me llamaron me hizo ilusión, pero les hizo todavía más a mis abuelos, que en ese momento estaban conmigo", relata.

Esta brillante estudiante vive en Vallobín, cerca del inicio de la Losa, según explica. Habitual de las fiestas de San Mateo, espera acudir desde una posición especial a algún concierto, pero no de los grandes. "Soy más de música clásica, me encanta la ópera y me gustaría aprender a tocar el piano", comenta la joven formada en el colegio de San Pedro de los Arcos y en el IES Monte Naranco.

La historia de la dama Aleida Noval es la de un claro ejemplo de superación. Originaria de Cornellana (Salas) lleva tres años viviendo en la calle Sacramento de la capital asturiana, donde acaba de terminar el grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y está a punto de comenzar el grado superior de Educación Infantil. En 2017 tuvo leucemia y requirió trasplante de médula. Hoy forma parte del grupo "Supervivientes de Galbán", la asociación de familias de niños con cáncer, para la que ejerce como voluntaria acompañando a jóvenes aquejados por esta enfermedad en sus tratamientos. "Juego con los niños y les ayudo porque al haber pasado por su situación empatizas mucho con ellos", explica la veinteañera.

Cita con los conciertos

Noval se confiesa incondicional de los días grandes de San Mateo. Este año buscará hueco en la ajetreada agenda de dama de honor para acudir a algunos conciertos. "Melendi fijo, ese no lo perdono y no descarto tampoco ir al concierto de Quevedo", advierte con una sonrisa, lanzando un mensaje de esperanza y vida para todos los jóvenes que, como ella, se ven sorprendidos por una grave enfermedad. "Hay que disfrutar de las fiestas", añade.

El caso de Marta García es el de una niña de Ventanielles volcada en el mundo del deporte por una casualidad. "Recomendaron que mi primo hiciera halterofilia para mejorar su equilibrio y como pasaba el día con él también me apunté". Entonces tenía seis años y más de una década después es una de las joyas de la cantera dirigida por Lodario Ramón, su querido entrenador. "Estudio y entreno mucho, así que este mes tocará un poco de fiesta. Hay tiempo para todo", relata García, convertida en una cosechadora de medallas, premios y becas en los últimos años.

Su próximo objetivo: un campeonato nacional en Mallorca. Luego tocará ir a por los títulos europeos "y lo que venga", aunque antes podrá disfrutar. "No me perderé el concierto de Melendi", añade, igual que su compañera, la joven, que este año comenzará 1º de Bachillerato en el IES Pérez de Ayala de Ventanielles. "Iré por la rama de Sociales porque tengo claro que en el futuro seré Policía Nacional", explica la exitosa levantadora de peso ovetense.

Covadonga Díaz destaca la madurez y ejemplaridad de tres chicas cuyo primer cometido será el de participar en la lectura del pregón, el día 15, desde el balcón del Ayuntamiento, con el oftalmólogo Luis Fernández-Vega como protagonista. Ese mismo día tendrá lugar un concierto de Ana Torroja en un escenario habilitado entre la calle Uría, la calle Fruela y la plaza de la Escandalera.

Chupinazo

Desde el Ayuntamiento trabajan estos días para cerrar el nombre de la persona encargada de dar el chupinazo. "A falta de detalles como este podemos decir que tenemos la programación prácticamente cerrada al 100%", comenta Covadonga Díaz.

Por otro lado, el Ayuntamiento acaba e abrir un plazo de presentación de solicitudes para feriantes interesados en instalar sus barracas y atracciones en el aparcamiento en superficie del centro comercial Los Prados, en la calle Arancedo, aneja a dicho parking y la plaza de la Catedral. La subasta del espacio está prevista para el día 11, a las 12.00 horas, en el centro social de la calle Muñoz Degraín.