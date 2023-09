"Volvería a ser bombero una y cien veces, salvar una vida es lo más gratificante"

Luis Díaz Montes (Aller, 1959) es el coordinador del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo desde 2019, aunque en 2017 ya ocupó el cargo durante unos meses. Este fin de semana se cumplen 40 años de su ingreso en el cuerpo y accede a repasar para LA NUEVA ESPAÑA sus 40 años de carrera.

–¿Recuerda cómo fue su primer día?

–Tomé posesión, en solitario, el 1 de septiembre de 1983. De ahí me enviaron al antiguo Parque de Servicios, en la calle Capitán Almeida. Me presenté al cabo jefe de turno, Fernando Barbosa, un funcionario austero y con un grandísimo sentido del deber. Me envió a una sastrería para que recogiese un mono de trabajo y me emplazó para el día siguiente a las ocho de la mañana. El día 2 comencé de manera activa en el cuerpo. Al mono de trabajo le añadieron unas botas, un casco y un chaquetón de bombero, modelo americano. No había más. Éramos solo 42 bomberos profesionales (ahora hay unos 70), pero con muchas ganas e imaginación.

–¿Su mejor y peor recuerdo?

–Creo que los mejores recuerdos son los que provienen de rescates o salvamentos exitosos: un hombre atrapado en una isleta en el río Nalón durante una riada, un matrimonio mayor inconsciente en un incendio en la calle Valentín Masip, varios intentos de suicidio, un potrillo bloqueado en un colector de aguas... Salvar una vida es la experiencia más gratificante. El peor, sin duda, el accidente de dos compañeros en la calle Uría en 2016, mortal para uno de ellos. El riesgo es inherente a nuestra profesión, pero ni te lo esperas ni lo acabas de asumir. Tampoco fue buen recuerdo la intervención en un choque de trenes en Vega de Anzo en 1993, con doce fallecidos.

–¿Cómo afectó al servicio la tragedia de Uría?

–Perdura el recuerdo en el colectivo. Hacemos más hincapié en la seguridad, que es una asignatura trasversal y primamos este aspecto sobre todas las cosas. Y también estamos más concienciados con la salubridad, la higiene y la ergonomía, lo cual nos vino muy bien para afrontar la pandemia que se inició en 2020.

–¿Hasta cuándo se ve trabajando por la seguridad de los ovetenses?

–Hasta que me llegue la edad obligatoria de jubilación, o yo entienda que no puedo aportar nada más. No tengo fecha definida.

–¿Volvería usted a ser bombero?

–Por supuesto. Una y cien veces.

–¿Alguna meta que le gustaría alcanzar antes de jubilarse?

–La informatización integral del servicio. Llevo peleándome con este tema desde finales de los 90. Sí, los 90 del siglo pasado. Ahora creo que estamos muy cerca. Me gustaría que en uno o dos años se iniciase el proceso. Nos generaría un 80% de ahorro en papel, pero, sobre todo, mejoraría muchísimo la gestión administrativa.

–El Ayuntamiento ha convocado un puesto de trabajo interino para cubrir la Jefatura.

–Pues bienvenida sea cualquier persona que venga a sumar. Hacen falta muchas manos para gestionar el día a día de un Servicio que tiene una respuesta de 24 horas diarias durante siete días a la semana y múltiples actividades, además de apagar incendios.

–¿Ha mejorado mucho el servicio en 40 años?

–Tanto los bomberos de ahora como los de antes, somos trabajadores eminentemente vocacionales, pero antiguamente entrabas sin apenas conocimientos técnicos y te ibas curtiendo a base de años de experiencia; en el capítulo de los recursos materiales, el cuerpo ha ido parejo con el devenir de la sociedad y tenemos medios más sofisticados, más electrónica, más automatismos o más sistemas de seguridad.

–¿Cuál es el balance de sus años como coordinador?

–El balance es que ha sido una etapa muy dura, con la pandemia por el medio, que nos ha cercenado un montón de expectativas. Sufrimos un parón enorme en el resto de actividades. Afortunadamente, somos corredores de fondo y lo de tener «ideas de bombero» es una clara realidad, así que seguimos sembrando para recoger los frutos y ya vemos brotes verdes en aspectos como la seguridad, la higiene o la ergonomía de los trabajadores, además de haber reforzado la plantilla con 13 efectivos este año y mejorado los sistemas operativos.

–¿Para cuándo mujeres en la plantilla de Bomberos de Oviedo?

–Si fuera posible, para ya. Somos el único servicio de Asturias que no cuenta con ninguna mujer en la escala operativa. En las próximas bases para la provisión de nuevas plazas aplicaremos una ponderación del 110% en todas las pruebas físicas y pruebas de trabajo para mujeres, al igual que hacen en otros servicios españoles. No es concebible que sigamos tan rezagados en una cuestión social como esta de vital importancia.

–¿Cómo valora el incendio de la pasada primavera en el Naranco?

–Es el mayor incendio forestal que recuerdo en 40 años en nuestro municipio. Fue un día de mucho viento, mucha temperatura y poca humedad en la vegetación. Pero las coincidencias no vienen solas. Afectó fundamentalmente a pinos y eucaliptos, que son muy poco resistentes al fuego._Además, cada vez hay más fincas sin limpiar y abundan las viviendas residenciales en la interfaz urbano-forestal. Afortunadamente no hubo viviendas ni instalaciones afectadas. La labor conjunta de vecinos y cuerpos de seguridad fue fundamental para evitarlo.

–¿Podría volver a repetirse?

–Se podría mejorar la respuesta con una planificación correcta. Posibles soluciones serían limpiar el terreno quemado de propiedad municipal y proceder a una reforestación posterior, realizar la limpieza de sendas y caminos públicos del monte, establecer reuniones con vecinos para concienciarles de un buen mantenimiento de las zonas vegetales.

–Hace una semana falleció un matrimonio en el incendio de su domicilio.

–Sí, lamentablemente ocurrió esa desgracia. Los incendios son más peligrosos por la noche, porque la gente está más desprevenida. Y más en el caso de personas mayores. Llevamos varios años en los que no hubo víctimas en incendios en el municipio de Oviedo, pero es imposible erradicar del todo estos casos. Por ello prestamos mucha atención a la divulgación y la prevención, y desde 2017 organizamos la «Semana de la prevención». El detector de humos es un aparato autónomo, que funciona con una pila, y te avisa desde el momento inicial del incendio, de tal manera que te apercibe con prontitud y puedes intentar apagarlo si es pequeño o evacuar el edificio si ya no es posible. Y lo mejor de todo, por menos de 10 euros. ¿Cuánto vale una vida?.

–¿Es Oviedo una ciudad segura en cuanto a emergencias?

–Entiendo que sí. Las estadísticas son iguales o mejores que las de otras ciudades similares. Yo vivo en este municipio y me siento seguro. Pero no hemos de caer en la vanidad. Tenemos que trabajar a diario y contribuir a una ciudad más segura. Incluso los particulares. Todos debemos interesarnos por el estado de nuestras instalaciones eléctricas o de gas en la vivienda, entre otras medidas.