El Centro Asturiano de Oviedo honra a sus veteranos

Cuando José Antonio Durelo se hizo socio del Centro Asturiano, tenía que cambiarse en la cafetería cada vez que iba a jugar al tenis porque en el club del Naranco ni siquiera había vestuarios. De aquello hace ya medio siglo, cinco décadas en las que siguió siendo fiel a una entidad que actualmente cuenta con 17.600 socios y que se ha convertido en todo un gigante a nivel social y deportivo gracias a unas instalaciones envidiables. José Antonio Durelo, junto a otras 36 personas con cincuenta años de antigüedad en el club, recibió ayer la insignia y el diploma que le acreditan como "Socio de mérito" de la entidad, un acto muy emotivo para honrar a los más veteranos.

"Aquí han crecido mis hijos y ahora juegan mis nietos. Para mí el Centro Asturiano es mi vida", afirmaba Durelo, emocionado.

La ceremonia de entrega de las insignias se celebró en el salón de actos y el presidente del club, José Manuel Granda, fue el encargado de abrir el acto dirigiéndoles unas palabras a los homenajeados. "Este es el acto más importante de nuestro club. Vosotros sois los que habéis hecho posible que este club se haya convertido en un referente a nivel nacional. Sin vuestra fidelidad, nada de lo que se ha hecho habría sido posible", dijo Granda.

"A muchos de vosotros os conocí cuando todos éramos unos chavalinos y aquí seguís sosteniendo la entidad. De verdad que sois imprescindibles para que todo pueda funcionar de manera correcta", añadió el presidente.

Entre los homenajeados estaba por ejemplo Wenceslao Nicieza, que tiene 90 años y es un enamorado del Centro Asturiano. "Yo siempre viví en el Naranco y conocía estos terrenos mucho antes de que hubiese nada. En cuanto pude me hice socio", asegura. "Antes no estaba tan masificado como ahora, aunque tampoco había tantas cosas como hay ahora. La piscina era muy pequeña y había menos espacios para hacer deporte, pero también era muy bonito porque el ambiente era muy familiar", recuerda Nicieza. José Manuel García y Alfonso Pérez también estaban en la lista de los socios con más de cincuenta años de antigüedad en el Centro Asturiano. "Este reconocimiento es un orgullo porque este club es muy importante para mí y para mi familia. Nos gustó desde que vinimos a vivir a Oviedo y no nos equivocamos", dice García.

Después del acto de entrega de las insignias se celebró otro dedicado a los mayores. María Dolores Viella y José Ramón Alonso fueron nombrados "Abuelos del año" de un club que fue clave para sellar su matrimonio.

"Iba a buscarme al trabajo y subíamos hasta el Naranco en su 600. De aquella sólo había una caseta que hacía de bar. Tomábamos una botella de sidra y me bajaba a casa. Nosotros cortejamos aquí", explica la mujer. "Después nos casamos y empezamos a traer aquí a nuestras hijas. Toda nuestra vida hemos estado ligados al Centro Asturiano, aquí pasamos momentos muy felices", añade.

José Ramón Alonso, es socio de la entidad desde 1966 y piensa igual que su mujer. "Al principio sólo existía la sede de la calle Uría. De aquella no nos conocíamos, íbamos cada uno por nuestro lado porque había baile, pero después ya empezamos a cortejar y a partir de ahí vivimos toda una vida juntos en el Centro Asturiano", explica. "La verdad es que es un orgullo que se hayan acordado de nosotros", subraya.