Los exalumnos de Minas descartan más recursos contra la mudanza de la Escuela

La asociación que forman los antiguos alumnos, los profesores y actuales estudiantes en el "Think tank" Escuela de Minas 2050 no recurrirá la decisión del Juzgado número 6 que había denegado las medidas cautelares que había pedido esta agrupación para solicitar que se parara el traslado a Mieres de este centro universitario. Gracias al beneplácito de los jueces, que también rechazaron un recurso similar del Ayuntamiento de Oviedo, el traslado ya se ha materializado incluso físicamente. Comenzó este mismo martes. Incluso el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, realizó una visita al campus de Barredo para supervisar el proceso.

"No queremos enviar una señal de empecinamiento, vamos a respetar la decisión del juzgado y no queremos interferir en el proceso del contencioso administrativo", asegura el presidente del "Think tank", Juan José del Campo. Se refiere a que la jueza que lleva el caso aún tiene que entrar hasta el fondo del asunto y "ver si la Universidad siguió los procedimientos correctos". Es decir, si los trámites administrativos que ha recorrido la institución académica cumplen la legalidad. Por el momento, el asunto en los juzgados va siguiendo sus trámites.

No obstante, la asociación asegura que por los datos que se van conociendo "la decisión de la Universidad (de trasladar los estudios a la cuenca del Caudal) ha producido ya unos daños irreparables que tienen su reflejo en la bajísima matricula en Mieres, confirmando lo que ya habíamos anticipado". Por lo tanto, el "Think tank" considera que no se ha producido el efecto llamada que auguraba la propia Universidad. Como recordatorio, la última promoción que comenzó la carrera de Ingeniería de Minas en Oviedo estaba formada por 18 estudiantes.

La mudanza física de Minas comenzó esta semana, pero la administrativa lleva ya unas semanas en marcha. El campus de Barredo se hizo cargo recientemente de todas las tareas administrativas del nuevo curso académico del grado y sus másteres asociados, así como de la gestión de las becas, de las matriculaciones y del resto del papeleo de la nueva etapa lectiva de estos estudios que habían permanecido durante más de cinco décadas en la capital asturiana.

Hasta ahora, las reclamaciones judiciales del "Think tank" y del Ayuntamiento de Oviedo habían retrasado los planes de la Universidad, que pretendía comenzar con la mudanza física de los equipos aprovechando el parón docente y que la escuela iba a estar sin actividad. El contrato, de hecho, salió a licitación a comienzos de verano y fue incluso adjudicado, pero todo se paró. El precio estimado del traslado, que comenzó este martes, será de unos 250.000 euros e incluirá el servicio de desmontaje, embalado y traslado de los equipos, mobiliario y enseres desde la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo a la Escuela Politécnica de Mieres. Según figuraba en el pliego de los contratos, la mudanza completa va a durar dos meses.

Lo que queda ahora pendiente es ver la matrícula final que consiguen estos estudios, aunque por los datos que ha ido divulgando la propia Universidad de Oviedo las perspectivas no parecen demasiado halagüeñas. Las preinscripciones de estos estudios ya eran las más bajas de toda la Universidad de Oviedo. La ingeniería minera, que lleva años languideciendo y perdiendo atractivo entre los nuevos universitarios, ha recibido por ahora 38 preinscripciones, pero solo cinco fueron de primera opción. Ello supone que el grado solo tiene de momento asegurados cinco estudiantes nuevos. El pasado curso se incorporaron diez jóvenes, cuando se habían ofertado 45 plazas.

El próximo lunes comenzarán ya de forma oficial las clases del grado de ingeniería de Minas en Mieres.