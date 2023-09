Rubén Rosón ha sido condenado por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen del presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, a cuenta de la publicación de unos tuits en los que el exconcejal de Somos cargaba contra un artículo sobre el nuevo modelo festivo de San Mateo. El juzgado de primera instancia número 4 de Oviedo considera que las afirmaciones de Rosón son claramente vejatorias e injuriosas y le condena a indemnizar a Almeida con 2.000 euros por el daño moral causado.

Los hechos sucedieron hace un año. Almeida publicó en LA NUEVA ESPAÑA un artículo en el que defendía el cambio del modelo festivo de Oviedo, con la desaparición de los chiringuitos tradicionales y el paso al actual modelo gestionado por la hostelería. Rosón retuiteó el artículo de Almeida para acusarle de mentir sobre el modelo festivo anterior de haber manipulado al gobierno local para "mercantilizar las fiestas".

El juzgado concluye ahora que las declaraciones vertidas y los términos que Rosón utilizó para referirse a José Luis Álvarez Almeida son claramente vejatorios e injuriosos para el presidente de Otea, "no resultando amparados por la libertad de expresión aun partiendo de la exposición pública del cargo". Por todo ello falla que "los tuits publicados constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen del demandante" y "se condena a la parte demandada a indemnizar al actor en la suma de 2.000,00 euros por el daño moral provocado".

José Luis Álvarez Almeida valoró ayer que la sentencia deja claro que "no todo vale en el juego político". El presidente de Otea se mostró satisfecho, en ese sentido, al ver corroborada su idea de que "hay cosas, como la familia, la persona, las madres que hay que dejar aparte al referirse a personas con cargos públicos".

El exconcejal Rubén Rosón consideró, por su parte, que la denuncia "evidencia la necesidad de la patronal hostelera de acallar las voces críticas con el cambio de modelo de San Mateo, un modelo fallido". "Almeida y Otea", insistió, "no deberían utilizar la justicia de manera partidista, los jueces no están para dirimir disputas políticas". El exedil aseguró que seguirá "alzando la voz ante este latrocinio que PP y OTEA hicieron de las fiestas populares" mientras no cambie el modelo.