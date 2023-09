Ventanielles honra a su bedel gitano

Hombre de honor y justicia, que lleva la elegancia por bandera y que lo ha dado todo por la integración del pueblo gitano en Oviedo. Así describen los vecinos de Ventanielles a Enrique Hernández Jiménez y por eso ayer le dedicaron un emotivo y multitudinario homenaje en el colegio público del barrio, un centro en el que estuvo trabajando como bedel durante veinte años y en el que se ganó el respeto de varias generaciones. "Tengo ocho hijos y ya ni me acuerdo del número de nietos y biznietos, pero para mí todos los vecinos de esta zona de Oviedo son mis niños porque los he visto crecer", asegura Hernández, que también fue alcalde de barrio de Ventanielles durante cinco años, entre 2011 y 2015.

"El Chaval" –ese fue siempre el apodo de Enrique Hernández– suma 84 años y lleva desde los 14 en Oviedo. Nació en Palencia, pero cuando era un adolescente se vino a vivir a los albergues de San Lázaro. Poco después aterrizó en Ventanielles, donde lleva instalado más de medio siglo. Una vez allí, comenzó su labor solidaria. "Había estudiado unos años en Aguilar de Campoo, donde las galletas Fontaneda, así que rápidamente me puse en contacto con la Cruz de los Ángeles y allí enseñaba a los niños a leer y a escribir. Aunque fui poco al colegio siempre he leído y aprendido por mi cuenta", asegura.

Enrique Hernández también es un apasionado de la música y en 1963 pasó a formar parte de "Los cinco rumberos", una formación de prestigio que en su día recorrió todas las salas de España y que llegó a compartir escenario con artistas de la talla de Bambino. Eso duró cinco años, después decidió abandonar las giras para atender a su familia. "Me puse a vender telas y muebles que recogía por las aldeas en los mercados y a los anticuarios. Me buscaba la vida", señala. Años más tarde le salió el trabajo de bedel en el colegio de Ventanielles, donde cumplió dos décadas y sus labores superaban con creces las que exigía su cargo. "Más de una vez fue a la casa de algún niño al que se le habían pegado las sábanas para llevarlo al colegio. Ha hecho mucho por el barrio, muchos chavales le deben a él haberse graduado", explicó Noelia García al glosar la figura de Hernández durante el homenaje organizado por la asociación Nuevo Ventanielles, el colectivo del que es vicepresidenta. "Muchas gracias por trabajar tanto para que Ventanielles sea mejor. Enrique, tu barrio te quiere", dijo para cerrar su discurso.

Y no le falta razón. El cariño y el respeto por Enrique Hernández quedó patente en el salón de actos del colegio, donde hubo gente que tuvo que quedarse de pie para poder seguir la ceremonia. Después de las palabras de Noelia García se proyectó un vídeo de veinte minutos para hacer un repaso de la vida de Enrique Hernández con fotografías antiguas, recortes de periódico que recogen sus logros para Ventanielles, testimonios grabados de su época como alcalde de barrio e imágenes de su etapa con "Los cinco rumberos". "¡Qué gitano más guapo!", se escuchó entre el público al aparecer "El Chaval" con sesenta años menos.

Durante el acto también cantó su sobrina Rocío, que le dedicó un fandango de Huelva y los miembros de la asociación de vecinos de Ventanielles le entregaron una placa conmemorativa. "Tengo el corazón temblando. Siempre he dicho que Ventanielles es un barrio tranquilo y alejado de la delincuencia, sin duda el mejor del norte de España. Vosotros, mis vecinos, los que me saludáis a diario, sois los que me dais vida. Salud, suerte y libertad", dijo Hernández emocionado.

Muchos amigos

Al acto asistieron varios concejales del Ayuntamiento de Oviedo. Estuvieron representantes del PSOE, dos de las ediles de Vox y la concejal delegada de Juventud, Festejos y Centros Sociales, Covadonga Díaz, que dedicó unas emotivas palabras al homenajeado. "El mejor homenaje que se le puede hacer a una persona buena es imitarla. Enrique ha hecho mucho por su barrio, por Oviedo y por su pueblo y eso es un ejemplo a seguir", explicó. En el acto también estuvo Andrés Valverde, el que fuera jefe de la Policía Judicial en Oviedo, que es amigo personal de Enrique Hernández. Pedro Aguado, Jefe de gabinete de la Jefatura de la Policía Nacional no pudo asistir, pero envió una nota que se leyó durante la ceremonia. "Es una persona honesta que siempre ha colaborado con nosotros", escribió Aguado.