Mery Rubio, la ovetense que cumple 104 años de viaje en "glovo"

América Rubio Díaz, Mery para quienes la conocen bien, es una mujer inquieta, vivaz y apasionada de la cultura. Fue pionera en el reparto de comida fresca a domicilio cuando instaló un teléfono fijo en su tienda para recoger los pedidos, prepararlos y después enviarlos. Hoy celebra su cumpleaños junto a su hija, Carmen Blanco, su yerno, Stéphane Guy, y un amigo cercano, Juanín.

Mery Rubio nació un ocho de septiembre en La Llana, Piloña, en 1919, hace exactamente 104 años. En Piloña estudió y llegó a cursar el primer año de lo que ahora correspondería al bachillerato, donde surgió su inquietud por el francés. Una formación que no obstante, se vio truncada por el paso de la Guerra Civil (1936 - 1939). Esto no detuvo a Mery, que se mudó a Oviedo, abrió una tienda, "Casa Mery", y conoció al que fue su marido, Aurelio Blanco, y padre de su única hija, Carmen Blanco. Es considerada por amigos y allegados una mujer pionera en su tiempo. "Compramos un teléfono para recoger encargos en la tienda. De aquella casi nadie tenía y así podíamos tomar nota, hacer los paquetes y después llevárselos a cada uno a su casa", explica Mery Rubio, "un poco como Glovo hoy en día", apostilla su hija.

La centenaria es claro ejemplo de que la edad no importa, sino la actitud y el empeño. A los 67 años se inscribió en la Alianza Francesa, retomando aquellas lecciones que no pudo terminar en su adolescencia. "Juanin", lector acérrimo de LA NUEVA ESPAÑA, y un amigo cercano que conoció en aquellos años explica que decidió apuntarse a francés "porque su fía se marchó a vivir a París y no quería que los franceses le tomasen el pelo cuando fuese a verla". Una muestra más de su inquietud por seguir aprendiendo y mantenerse activa día a día, como destacan sus amigos y familia.

Otra de las claves de su longevidad, según ella misma indica, es "mantenerse activa, no sólo mental también físicamente".

Ha probado yoga y pilates, pero a día de hoy prefiere el taichí, un deporte que sigue practicando incluso después de su reciente operación de cadera. No utiliza andador y tampoco le gusta la silla de ruedas. Mery es fiel a su bastón para caminar y le gusta dar largos paseos por la mañana.

"Una mujer atemporal, pues con su carácter y saber estar, en cualquier decorado Mery resplandece con luz propia. Es una centenaria joven", así la define su amiga íntima Pilar Ovide. Sus palabras esconden mucha verdad, puesto que Rubio ha pintado cuadros, escrito poemas y participado en infinidad de cursos y actividades. Publicó algunos versos en la revista "Saber Sonreír", de la antigua "Cajastur" y vendió varios lienzos, inspirados en paisajes campestres, gracias al "boca a boca".

"Fueron años muy guapos, hubo disgustos, pero al final todo se va pasando", rememora Mery Rubio al divagar sobre aquellos momentos de su vida. Obstáculos a los que logró sobreponerse. Incluso se contagió y superó el covid. "Apenas tuvo síntomas, si acaso un poco de febrícula, pero lo que más le molestaba era tener que estar tumbada en la cama. Quería levantarse y hacer los ejercicios del fisio para recuperarse de la cadera", cuenta su hija.

Mery Rubio es, sin lugar a dudas, una mujer luchadora, con una sonrisa sincera y palabras amables. De su conversación se obtiene sabiduría y a sus 104 años es símbolo de perspicacia, autonomía y libertad.