El retraso en los pliegos, única razón para la prórroga de la Escandalera, asegura Canteli

Detrás de la prórroga por un tiempo indeterminado de la concesión de explotación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera a la Corporación Masaveu hasta que no estén listos los nuevos pliegos (con un tiempo estimado de 18 meses) no esconde detrás más que ineficacia administrativa. Con otras palabras y sin nombrar a los técnicos a los que culpa de este problema, el alcalde, Alfredo Canteli, salía ayer al paso de las críticas del PSOE que apuntaban a oscuros intereses detrás de este nuevo plazo que permite a la actual concesionaria seguir explotando el parking.

"Había que haber sacado los nuevos pliegos mucho antes, no se sacaron, no me explicaron los motivos, y necesitamos un plazo para poder sacarlos y no hay más explicación que esa", resumió el regidor. Los periodistas insistieron sobre esa falta de previsión. ¿Era eso lo que había impedido pasar de la actual concesión a la reforma del aparcamiento? "Permitidme que no diga más cosas", estalló el regidor ovetense. "Hubo retraso en la ejecución de ciertas cosas, alguien es responsable pero no voy a ponerle el nombre; y el responsable no es el Alcalde ni el equipo de gobierno", zanjó.

Más allá de estas polémicas, que parecen alusiones indirectas al área de Infraestructuras y al que fue jefe de servicio, Ignacio Ruiz Latierro, ahora director general de Ordenación del Territorio en el gobierno regional, Canteli aprovechó para explicar de nuevo lo que pretende desarrollar debajo de La Escandalera: "Oviedo necesita este parking, lucharemos por que este parking crezca y sea un parking moderno, una referencia en el centro de Oviedo, porque la gente quiere llegar hasta el centro, entrar y salir directamente de la Autopista, es muy importante". El regidor matizó que la zona de bajas emisiones no afectará porque empieza justa en ese mismo punto y las entradas y salidas al nuevo parking estarán, además, más alejadas de la zona que las actuales, en la parte trasera del Campoamor.

Canteli ratificó que esos 18 meses que "estima" la prórroga del contrato deberían ser suficientes para hacer los pliegos y que en ese tiempo se puede sacar el proyecto adelante. "Y luego, a ver si hay empresas que lo quieran ejecutar", zanjó.

Todas estas declaraciones de Canteli recibieron su réplica por patre del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quiern criticó también ayer el "señuelo" que, a su juicio, es el planteamiento municipal de crear un "macroaparcamiento" en el actual parking de la Escandalera. Frente a los proyectos del PP, Llamazares pidió al Ayuntamiento que "no pierda el tiempo" y desarrolle un proyecto de ciudad adaptado al siglo XXI.

Llamazares ha explicado en unas declaraciones a los medios que la ampliación del aparcamiento que plantea el equipo de gobierno "es inviable" tanto desde el punto de vista patrimonial –por su afectación al Paseo de los Álamos y su mosaico– como desde la movilidad, debido a la implantación de la zona de bajas emisiones.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha rechazado asimismo el "parche" que a su juicio supone el haber prorrogado la concesión del aparcamiento por 18 meses después de 50 años de vigencia y ha pedido al Ayuntamiento que aproveche este tiempo para "apostar por un proyecto de ciudad" que sea "serio y viable".

Este planteamiento pasaría por la continuidad entre el Campo San Francisco y el Oviedo Antiguo, la peatonalización de la calle Uría y la rehabilitación del Paseo de los Álamos. "Que no pierda el tiempo en este año y medio para nuevas políticas de ficción o para nuevas políticas virtuales", ha pedido Llamazares.