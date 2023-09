El Centro Asturiano, una gran familia

El Centro Asturiano de Oviedo se convirtió ayer en una gran familia. No lo dijo ni su presidente, Juan Ramón González, ni el alcalde carbayón, Alfredo Canteli, que ayer siguieron con atención la misa en honor a la Virgen de Covadonga que se celebró en los exteriores de este complejo social y deportivo. Los que hicieron esa rotunda reflexión fueron los Fernández, una prole de Oviedo que a eso de la una y cuarto de la tarde ya extendía el mantel sobre una de las mesas de picnic del Centro, una de las próximas al campo de fútbol. «El apellido familiar es Fernández, pero estamos todos mezclados, hay maridos, mujeres, sobrinos...», señala Javier Turiel Fernández. Su madre, Sara Fernández, agrega que les gusta encontrar ocasión para reunirse. «En verano somos muy de juntarnos casi todos los domingos, pero este día es especial», apunta, «y hoy faltan unos cuantos que están de boda». En la foto se cuentan veinte miembros de los Fernández.

El Centro Asturiano cerró ayer sus fiestas en honor de la Santina con un enorme éxito de público. A lo largo de la extensa semana festiva pasaron por las instalaciones ubicadas junto a la carretera de Ules, en la falda del Naranco, más de 25.000 personas, según las cuentas rápidas que echaba ayer Juan Ramón González. «Y muchos niños, aquí no se nota la crisis demográfica», apunta. En la foto de familia de los Fernández se contaban seis. Uno de los invitados más destacados fue el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que fue presidente del Centro durante veinte años. «Este es un retorno a mi casa, soy socio desde hace cincuenta años, y la encuentro muy bien, hay mucha gente, muy buen ambiente. Si el Centro Asturiano no existiera en Oviedo habría que inventarlo», dijo.

El fin de las fiestas lo puso el lanzamiento de fuegos artificiales.

Juan Ramón González, presidente del Centro Asturiano de Oviedo, le puso nota a las fiestas tras una emotiva celebración religiosa. «Son de diez. Ha sido una semana impresionante», dijo. Y aprovechó la ocasión para hacer balance de su gestión al frente de esta institución social y deportiva que late en el corazón del Naranco. González termina mandato en diciembre y no repetirá en el cargo, prefiere dejar paso a los jóvenes, asegura. «Los chiquillos son el futuro del club, yo ya soy mayorón para estas cosas; hay que dejar paso a la gente joven», aseguró. Sobre al actual cuatrienio dijo que «hemos quitado una parte importante de la deuda que había y se hicieron obras. Nosotros lo que no queremos es meter al club en barrizales de los que luego no pueda salir. Solo hacemos lo que podamos pagar».

De cara al futuro, como pendiente, queda la construcción de dos canchas de tenis cubiertas y también un gimnasio. «El que venga, teniendo dinero tiene proyectos para hacer durante los próximos cuatro años; solo estamos pendientes de los permisos, que tardan mucho», asegura González.

La jornada festiva se abrió con la procesión de la Santina desde el rincón asturiano del Centro hasta el Mirador de Oviedo, en la parte delantera del edificio. Allí justo, bajo un sol y un calor de justicia que provocó alguna lligera lipotimia, se celebró una misa emotiva oficiada por el dominico José Luis Álvarez Valdés –el padre Valdés– y el sacerdote José María Sauras que, curiosamente, se había ordenado hace solo unos días, a sus 72 años de edad. Además, jugaba en casa porque durante muchos años este expolicía había sido directivo de propio Centro Asturiano de Oviedo.

–¿Está nervioso?

–No, estoy feliz.

La anécdota no pasó desapercibida. Sauras formó parte del equipo directivo que había reunido Alfredo Canteli al frente del Centro. «Fue directivo mío, es abuelo, es padre, es suegro y es mi amigo del alma. Le deseo lo mejor porque se lo merece y después de fallecer su mujer primero fue diácono y ahora es sacerdote, de lo cual me alegro porque esa era su ilusión», recalcó el alcalde. Durante la misa, el padre Valdés destacó que el Centro Asturiano de Oviedo «es un lugar de encuentro y convivencia, la Santina nos ayuda a construir un mundo más humano y justo. Covadonga es un imán poderoso e irresistible y esta es la fiesta de todos los asturianos». También tiró de consejos de cara al mañana: «Quien quiera lograr el éxito debe ayudar al resto, debe hacer el bien».

Antes, durante y después de la misa y la procesión miles de socios recogieron el bollo de chorizo y la botella de vino. Se repartieron más de 12.000, una cifra algo superior a la de otros años.

El ambiente era de fiesta total. Por carretera costó durante toda la mañana acceder a las instalaciones de este club de campo debido a la gran afluencia de socios. Hubo frecuentes atascos en la serpenteante carretera que lleva hasta el Centro. El premio era una comida familiar y decenas de actividades lúdicas y deportivas. José Polanco, presidente de la Federación de Patinaje de Asturias, es uno de los habituales en los festejos. «Nos gusta venir mucho con la familia y hay que apoyar este tipo de celebraciones», asegura.

El parque de juegos hinchables estuvo durante todo el día a reventar; también el tren de la bruja, que era gratis para los más pequeños. Uno de los platos fuertes de la jornada fueron las seiscientas raciones de paella que repartieron –tras varias horas de preparación– los miembros de la Asociación de Vecinos de Fitoria. Utilizaron para ello 60 kilos de arroz. Era la primera vez que preparaban su plato estrella en el Centro Asturiano. «Solemos ir por fiestas haciendo la paella y la de aquí surgió porque se habla bastante de nosotros y parece que lo hacemos bien», asegura Alberto González, uno de los miembros de la asociación vecinal. Así que la pregunta obligada es ¿cuál es el ingrediente para hacer una buena paella? «El secreto principal es que somos muchos, que llevamos bastante tiempo haciéndolo y que estamos muy bien organizados», señala. Entre bambalinas todo funciona como un reloj. «En los 35 años que llevamos haciendo este plato, nunca salió mal», explica orgulloso González. Utilizan fuego natural, de madera. Dicen que hasta los valencianos que la han probado le han dado elogios. «La verdad que el arroz sabe muy bien», afirma.

Ya en lo deportivo y más lúdico, por la tarde hubo exhibiciones y competición de deportes tradicionales asturianos, como corta con hacha, corta con tronzón y carrera de lecheras. En lo musical destacó un concurso de karaoke y otro de música «dance». Tras los fuegos artificialess, actuó el grupo Da Silva en la carpa de las fiestas y cerró las actividades el DJ Wisi.