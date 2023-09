"Manon es una mujer que se quiere comer la vida"

Los artistas y los técnicos confían en Emilio Sagi (Oviedo, 1948). El director sabe crear un ambiente relajado y exigente a la vez, sabe lo que quiere y como pedirlo, está a su disposición y les infunde seguridad. Es uno de los grandes de la escena y regresa a Oviedo a ponerle la guinda a las conmemoraciones del 75.º aniversario de la Ópera de Oviedo. Mañana, a las 19.00 horas, estrena «Manon» de Massenet en el Campoamor, una producción del teatro ovetense en colaboración con el Teatro Municipal de Santiago de Chile, donde ya se ha representado, y el Auditorio de Tenerife.

–¿Qué tiene de singular esta «Manon»?

–No es que yo intente buscar algo que nunca vieron. Tenía muchas ganas de hacer este título y cuando me lo ofrecieron, junto con Santiago y Tenerife, me puse muy contento. Es una ópera que adoro, siempre me había gustado y nunca me la habían encargado. A mí me gusta mucho la ópera francesa, me gusta más esta que «Manon Lescaut» de Puccini, aunque ahora también la tengo que estudiar bien porque me la encargaron de otro sitio. Yo lo que he intentado en la del Campoamor es que tenga un espíritu muy francés, como es la música. No se puede ir en contra de la música.

–Manda la música.

Siempre, aunque algunos dicen que nosotros, los directores de escena, no sabemos ni amamos la música. Al contrario, sabemos de música, amamos la música.

Oviedo tiene que estar muy contenta con dos maestros maravillosos en las dos orquestas: Coelho y Macías

–¿Cómo se imagina a Manon?

–Después de tanto estudiar acaba uno conociéndola muy bien. A mí me parece un personaje maravilloso. Una chica pobre, de pueblo, a la que mandan al convento porque no tenían con que mantenerla. Antes mandaban a muchas chicas al convento y a muchos chicos al seminario, de paso los educaban, aprendían latín, se hacían cultos y además les daban de comer, lo que en el pueblo era difícil. Ella, al principio, dice que no es mala; luego cuenta que en su casa le echan en cara que ama mucho el placer. Es una mujer que se quiere comer la vida. Primero se enamora de un chico, pero cuando llega a París se le abre un abanico de posibilidades, de riqueza, fama… De lo que no se da cuenta es de que se está metiendo en un mundo de prostitución y corrupción. Yo lo quise ambientar en su época. Yo cambio muchas veces de época…

–¿Por qué aquí no?

–Se puede, otros colegas míos lo hicieron. Es una época en la que se pierden totalmente los valores morales. Después de la muerte de Luis XIV toda la sociedad francesa entra en un derrotero de corrupción, prostitución, locos por el juego, hasta que llega el colapso de la Revolución francesa. Esa decadencia está mucho en la música, esa música dulce, apasteladad... Lo que pasa es que ella no se da cuenta, se da cuenta al final y se pasa todo el acto final pidiendo perdón. El papel de la mujer en ese mundo era insignificante. Si no te casabas, o eras monja o prostituta. Manon acaba en una prostitución de alto standing.

–¿Le recuerda alguna personalidad, alguna situación contemporánea?

–Muchas, de otra manera. La novela del abate Prévost es muy actual, lo que pasa es que hay una moralina que a mí no me gusta mucho. Al fin y al cabo, era cura. A mí me parece maravilloso ver las ganas de vivir de esa mujer, y las dos cantantes están magníficas. Sabina Puértolas está impresionante.

–¿Era una novela para advertir a las jovencitas de los peligros del mundo?

–En la novela hay bastante de eso, pero también… Hay literatura, como «Los cuentos de Canterbury» de Chaucer que parece que es moral y no lo es para nada. No sabría decir si hay una intención de recrearse… Es tan interesante, cuando ella canta la Gavotta: «Profitons bien de la jeunesse…», pero hay un momento en que ella reflexiona y dice: «Sí, pero para ser la reina de la belleza y la gran diva, tengo que renunciar al amor. El amor, el amor, bueno…». Hay un momento que lo dice con gracia, pero hay otro que lo hace con rabia, y luego como empecinada. Como la Traviata con el «Sempre libera». Sabina lo plasma muy bien, es una actriz estupenda, guapísima. Y el maestro... ¡El maestro es maravilloso!

–Dicen los cantantes que tiene muy buena onda.

–Yo no lo conocía y es buenísimo, aparte de encantador. Es una delicia trabajar con él. Oviedo tiene que estar muy contenta porque hay dos maestros maravillosos en las dos orquestas, Nuno Coelho y Lucas Macías. Son absolutamente maravillosos y ojalá duren muchísimo tiempo en Oviedo y no se vayan a otros sitios más importantes, y si se van que vuelvan de vez en cuando.

La temporada de conciertos de Oviedo es impresionante, como de París

–¿Oviedo es generosa con sus artistas?

–Espero que sí, ahora vengo solo a trabajar, pero tiene que reconocerlos, porque son dos directores muy buenos y dos orquestas estupendas. Y Oviedo es una ciudad para la que la música es importante. La temporada de conciertos que acaba de salir es impactante, como de París.

–¿Qué hay de la escenografía de «Manon» y esas escaleras móviles?

–Yo quería que el espacio escénico fuera como los fondos de los cuadros de Fragonard, como la gente del columpio de Fragonard. Yl traje de ella, de Cours-la-Reine, ella va de rosa Pompadour, está como sacado de un cuadro. Un fondo de naturaleza, que es mentira, barroca, decadente: esa es la caja. Y en el balcón quiero que esté siempre el coro, todos vestidos de hombres, de hombres los hombres y las mujeres, porque es un mundo de hombres y las únicas que bajan son las prostitutas y las monjas. Están todos arriba viendo como come la gente, hambrientos. Y las escaleras se mueven, como un ballet.

–¿Será difícil colocar a los actores ahí?

–Hay cosas que tienen que ser difíciles, se trabaja y punto.

–Usted, a estas alturas, no se echa atrás ante nada.

–Yo creo que con trabajo se consigue todo.

–Hay que ser valiente.

–Sí, para esta profesión hay que ser valiente y además saber lo que quieres, y que no te importe que la gente te diga que eso no lo tienes que hacer. Hay que ser honesto con uno mismo. Yo creo que el arte tiene que ser libre, el tiempo es un gran colador y ahí quedan las cosas: lo que pasa, pasa. El arte universal, una obra de Mozart, de Beethoven, ya es de todos. Cada obra te pide una cosa diferente, es como una gran cocinera a la que le preguntas cuanta agua hay que echar para el arroz: «Te lo pide». Pues esto es lo mismo, la obra te lo pide, a mí me lo pide. Voy a hacer una nueva producción de «Nabuco» en Tel Aviv, el año que viene, y la veo muy parecida a la de aquí, y es que me pide eso. «Manon» me pide el mundo de los cuadros de Fragonard, de Watteau, «El indiferente» –ese personaje que está como alloriau–. Ese es el mundo en el que vive Manon.

–Se acaban las conmemoraciones del 76.º aniversario de la Ópera de Oviedo, ¿la encuentra joven? ¿envejecida?

–Aunque tenga 76 años no tiene porque estar envejecida, hay otras con 150 años que están como rosas. Lo importante es que hay patrocinadores y dinero, espero que las empresas sean generosas. Creo que lo son, pero ojalá lo fueran más, el Ayuntamiento, el Principado debería aumentar su contribución e insistir en eso. Es la ópera del Principado no de Oviedo, aquí viene gente de Gijón, de Sama de Langreo, de todos lados. Y aquello de la ópera de los señoritos de Oviedo, con el esmoquin y la alfombra ya pasó, gracias a Dios. La caspa se quitó hace tiempo.