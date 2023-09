El PSOE pide que se cuantifique el daño de cerrar la Escandalera

El PSOE pidió ayer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo que «cuantifique los supuestos daños a la economía local» que causaría el cierre del parking de la Escandalera. El equipo de Gobierno carbayón aprobó hace unos días en junta de gobierno alargar la concesión de este aparcamiento. Se trata de un tiempo que consideran que es suficiente para preparar un nuevo proyecto para la reforma del estacionamiento, que está a un paso de cumplir 50 años y que ya va sufriendo los achaques propios de la edad.

Los socialistas ven contradicciones en las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, y el acuerdo de la junta de gobierno para prorrogar su explotación. «Canteli ha admitido que, después de cinco años al frente del Ayuntamiento, no existen siquiera unos pliegos nuevos para prorrogar la concesión», aseguró el edil socialista Jorge García Monsalve. Un día antes, el regidor había asegurado que detrás del retraso en los pliegos estaba la ineficacia administrativa. «Si hubiese ese importante interés público para la economía local que alegan para la prórroga de la concesión, tendríamos que colegir que el equipo de gobierno ha hecho dejadez de sus funciones durante cinco años. Nosotros no creemos eso, creemos que es más sencillo: no hay razones de interés general para aparcar en La Escandalera».

Por este motivo, el Grupo municipal Socialista ha registrado una batería de preguntas acerca de la prolongación durante 18 meses de la explotación del aparcamiento de La Escandalera, que aprobó el equipo de gobierno el pasado día 5, justo diez antes de que caducase la concesión.

Los concejales socialistas Javier Ballina y Jorge García Monsalve piden a la concejalía de Economía que cuantifique y determine por sectores los supuestos daños a la economía local que justificarían, según el PP, la prórroga y que aclare si ha mantenido reuniones con empresas de cara a la licitación de la construcción y explotación de un nuevo estacionamiento que sustituya y amplíe el actual.

El equipo de gobierno justificó la decisión de prorrogar la concesión, según consta en el acuerdo, por las «importantes consecuencias» que el cierre del aparcamiento tendría para «la economía local, por la directa afectación que tendría el comercio, la hostelería y hotelería, la cultura y el ocio y, en general, el turismo y el sector servicios de la ciudad». «Sin embargo, esos supuestos perjuicios no se cuantifican, ni se especifican por sectores ni tampoco se aclara si se ha tenido en cuenta la existencia de una amplia oferta de estacionamientos alternativos en las inmediaciones, muchos de ellos en régimen de concesión», destacó García Monsalve.

Los socialistas también se han interesado por los trámites a los que alude el acuerdo de la junta de gobierno de cara a la futura licitación de un contrato para la construcción y explotación de un estacionamiento que sustituya al actual y lo amplíe bajo Uría y Los Álamos.

«Según el acta», dijo Ballina, «se han hecho ya unos ‘trabajos preparatorios, ya puestos en marcha por los servicios técnicos municipales’, que no se aclaran cuáles son ni cuándo se iniciaron». «Tampoco sabemos qué se ha hecho desde el Ayuntamiento para preparar la pretendida licitación de un nuevo estacionamiento. ¿Se han realizado consultas o se han mantenido reuniones con empresas operadoras de aparcamientos? No lo sabemos. Tampoco, si en el caso de haberse producido, se han tomado medidas para evitar que el proceso resultante únicamente se ajuste a las características de uno de los consultados», alertó el edil.