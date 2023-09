Una buena formación resulta esencial para ejercer cualquier profesión. De ahí que sea esencial elegir el centro más apropiado. Unendo By AFA, galardonado este curso con el premio al mejor centro de FP de España y mejor profesorado, es el lugar ideal para formarse para el mercado laboral. El centro ofrece sus últimas plazas para este curso en varios de sus ciclos formativos. De hecho, tras la alta demanda de Formación Profesional en los centros públicos y tras conocerse esta semana que no existen vacantes en los ciclos de Educación Infantil y TSEAS en Oviedo, Unendo by AFA se encuentra en una situación parecida con las ultimas vacantes en sus aulas.

Y es que cada vez son más los jóvenes que optan por los ciclos formativos de grado superior, con enseñanzas prácticas que se saldan con un acceso al empleo mucho más inmediato. El centro también ofrece a sus alumnos otras posibilidades como el título de manipulador de alimentos y el monitor de ocio y tiempo libre además de un certificado oficial de inglés. Preparación intensiva de oposiciones Unendo by AFA, que cuenta con unas nuevas instalaciones con más de 1.000 metros cuadrados, ofrecerá desde el mes de octubre la oportunidad de apuntarse a clases intensivas de preparación para las oposiciones de Educación Infantil todos los sábados del mes por la mañana, con grupos reducidos entre 5 y 10 alumnos. Se impartirán materias como oratoria, pedagogías activas y enseñanza individualizada. Esto hace que la oferta del centro para esta especialidad sea aún más completa y redonda atendiendo la demanda de estudiantes que cursan este ciclo y deciden opositar al finalizar. Los alumnos y exalumnos de Unendo tendrán un precio espacial, pero también estará abierto a estudiantes de otros centros que quieran incorporarse para preparar sus oposiciones. La Universidad de las Profesiones Unendo by AFA, la Universidad de las Profesiones, es sinónimo de empleabilidad y la mejor formación para el mercado laboral. Este centro de aires vanguardistas, da continuidad a la extensa trayectoria avalada por Afa Formación, entidad con más de tres décadas de historia en Oviedo y cinco años en el sector de la Formación Profesional.