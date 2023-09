El eje de Buenavista, La Ería y Cervantes alumbra la "milla de la sanidad privada" en Oviedo

El eje que va de la calle Cervantes a Buenavista y se adentra en la Ería se ha ganado ya el apelativo de la "milla de la sanidad privada". En esas calles se concentran decenas de negocios como clínicas de fisioterapia, dentales, oftalmológicas, de estética, de cirugía, de osteopatía, de medicina general o centros veterinarios. Javier Merino, agente inmobiliario en la capital asturiana, asegura que esta misma semana le han llamado "de una cadena de estética de León, que están buscando justo un local en esa zona de la ciudad". Otro más que se suma a la lista de negocios de un sector que día a día crece en esta parte de la capital asturiana.

¿Cuál es el secreto de la "milla de la sanidad privada" ovetense? La respuesta es del propio Merino. Se trata de una zona tranquila, con suficiente sitio para aparcar –aunque en zona azul– y con locales lo suficientemente grandes como para albergar la cantidad de máquinas que necesitan este tipo de clínicas, que, debido a la presión del mercado, en los últimos años han ido bajando sus precios y se han vuelto mucho más económicos. Una golosina para este tipo de negocios. "Hay muchos locales grandes, de entre doscientos y trescientos metros", asegura. Algunos de ellos hasta hace unos años estaban ocupados por entidades bancarias que debido a la brutal reconversión que está sufriendo el sector financiero han ido quedando vacíos y, por lo tanto, facilitando la llegada de este otro tipo de negocios.

Ignacio del Río, presidente de la Asociación de Comercio de Oviedo, asegura que desde hace un tiempo están en auge los negocios sanitarios que, de las primeras plantas de los edificios, han ido bajando a pie de calle. Primero, apunta, fueron las clínicas dentales. Luego se animaron otro tipo de actividades relacionadas con la sanidad. O, incluso, con los seguros. El propio Del Río tiene su tienda en una de esas calles que forman parte del eje de la sanidad privada carbayona. También apunta que muchas de las clínicas que antes estaban en las afueras de la ciudad, en barrios más apartados del centro, han ido acercándose a este nuevo cogollo sanitario.

En parte del barrio de Buenavista y, un poco más hacia arriba, en la Ería, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Antonio Vega, asegura que hay muchos locales vacíos, fruto de antiguas cooperativas de propietarios que son destinos ideales para este tipo de clínicas. "Son espacios grandes en los que se pueden instalar todo el tipo de máquinas y equipamientos que necesitan estos negocios", explica. La ubicación, además, es ideal porque muchos de los pacientes de estas clínicas buscan cierta cercanía al centro de la ciudad. "Algunas de estas calles, como la de Asturias, son grandes, cómodas, y tienen poco comercio, pero sí que abundan los locales espaciosos", apunta Antonio Vega.

Uno de los problemas que tiene ahora mismo la ciudad es que padece una cierta desproporción de locales. Es decir, hay muchos muy pequeños que no se alquilan porque no tienen demanda o por otro tipo de cuestiones, como que su precio es muy elevado. Paradójicamente, los más grandes son los que mejor salida suelen tener. Y más ahora que su precio ha ido acomodándose. O sea, rebajándose.

La secretaria general de la Federación Asturiana de Comercio (FAC) Magdalena Huelga, asegura que por el centro de Oviedo cada vez se ven más locales vacíos, fruto de las sucesivas crisis económicas que viene experimentando el sector comercial. A su juicio, si no fuera por las actividades ligadas con los servicios, el mercado de los locales comerciales no se movería demasiado. Por parte de los comerciantes hay poca demanda, poca rotación y muy poco relevo. La plantilla del comercio ovetense ha entrado en fase de envejecimiento y no hay nadie que quiera tomar el relevo de los actuales titulares. Las nuevas generaciones prefieren otras formas de ganarse la vida.

Lo de que el mercado de los locales comerciales casi no se mueve en la capital asturiana –salvo por lo que toca a los negocios de la sanidad privada– lo constatan también las propias inmobiliarias. Javier Merino asegura que una de las explicaciones es que durante los últimos años la actividad comercial ha ido perdiendo fuelle en la capital debido a la proximidad de Parque Principado, que tiene un tremendo poder de atracción sobre los compradores ovetenses. Otro de los problemas es que muchos de los propietarios de este tipo de locales se niegan en redondo a bajar el precio de los alquileres, con lo que muchas veces la renta que piden resulta inasumible para los exiguos ingresos que cosecha ahora mismo el sector comercial.

Lo que sí que está notando el comercio carbayón es un cierto tirón en las ventas durante los últimos meses debido al aumento de turistas que llegan a la ciudad. Lo explica así Ignacio del Río, que apunta que "el verano fue bueno, se notó mucha afluencia de visitantes y eso está influyendo en las ventas. Oviedo está tirando desde un punto de vista turístico". Por su parte, Magdalena Huelga también reconoce que el turismo ha tenido un efecto positivo en las cajas registradoras de los comercios carbayones, pero no al mismo nivel que la llegada de visitantes. "Su nivel de gastos no ha sido acorde", afirma.