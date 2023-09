La postal del Día de América que guarda un tesoro de inmigración y supervivencia

La labor de investigación suele ser bastante anodina y rutinaria: horas y horas en archivos, bibliotecas o, ahora, en la macroenciclopedia que llamamos internet, donde cabe de todo, tomando apuntes para una futura publicación. Pero ocurre que, a veces, muy ocasionalmente, uno se topa con un dato (ya sea escrito o visual) que cambia el sentido de la investigación y le confiere otro carácter, otro matiz muy distinto al proyectado originalmente. Eso es lo que me ocurrió con la tarjeta postal que aquí presento, hallada en un conocido portal de ventas y subastas. Lo comprenderán si tienen paciencia y siguen leyendo.

El trabajo que estaba (estoy) culminando intenta reunir el conjunto de tarjetas postales que la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) editó anualmente con motivo del Día de América en Asturias con un matasellos especial que Correos emitía en homenaje a la fiesta ovetense. Es lo que hoy se conoce como "Primer día de emisión o de circulación".

Dichas postales fueron publicadas entre 1959 y 1987 (ambos inclusive). Lo que en principio iban a ser 29 tarjetas, se extendieron finalmente a 78 (si no aparecen más), con una media de 2,7 cartas impresas por año.

Y, buscando, buscando, encontré una postal anterior a las publicadas por la SOF. Porque en cuanto la fiesta fue un grandioso éxito y su fama se extendió allende el Atlántico, algunos avispados emprendedores comenzaron a utilizar imágenes del Día de América para editar sus propias tarjetas.

Por ello, quizás al comprobar la SOF que otros hacían negocio con el desfile, decidió registrar la propiedad del mismo y su uso mercantil.

Hace 65 años

La misiva descubierta está fechada en 1958. No lleva nombre del editor ni del fotógrafo. La tarjeta postal presenta ilustrada en su cara principal la imagen de una carroza que representa un pavo real. El ave porta una corona, por lo que debe interpretarse como la plataforma de una de las dos Reinas (de Asturias y de América). Estos títulos y honor fueron incorporados al desfile desde 1954. La carroza está fotografiada a su paso por la plaza de la Escandalera. Detrás se adivinan la conocida Casa Conde (1904) y la llamada popularmente Jirafa, el primer rascacielos de Oviedo, inaugurado en 1956.

Destino Uruguay

Además del testimonio gráfico que representa, y de su indiscutible valor histórico-documental, la tarjeta posee otro valor aún más importante si cabe: el sentimental.

Está enviada desde Oviedo el 11 de octubre de 1958. Corresponde al segundo sábado de dicho mes. Justo 18 días después de la celebración de la novena edición del Día de América en Asturias, acaecida el martes 23 de septiembre. Y es que, en los primeros años de existencia, el desfile no tuvo una periodicidad fija: el festejo osciló entre el 22, primero, y el 23, después, para asentarse desde 1967 el 19 de septiembre, dos días antes de San Mateo. El destino, Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Calle Coronel More (en realidad se trata de Coronel Mora, diplomático uruguayo que por entonces fue secretario general de la Organización de Estados Americanos). Esta calle está en la zona de Punta Carretas (lugar más austral de la capital uruguaya). Estrecha y larguísima vía puramente residencial, integrada por viviendas unifamiliares.

Socialista exiliado

La carta la escribe José Mori Huelga y va destinada a su hermano Gumersindo.

¿Quién era el destinatario de la postal?

Investigando dichos nombres, la sorpresa fue mayúscula al encontrarnos con un activo dirigente socialista que sufrió en sus carnes el dolor del exilio y la brutalidad de la represión.

Según el Diccionario Biográfico del Socialismo Español de la Fundación Pablo Iglesias, Gumersindo Mori Huelga nació en Oviedo el 15 de enero de 1910. De profesión, tipógrafo. Estaba vinculado al sindicato UGT y afiliado al PSOE.

Al término de la guerra fratricida causada por el golpe de Estado de 1936 se exilió a Francia. Allí "estuvo internado en los campos de concentración de Noé y Septfond y preso en la cárcel de Saint Michel", de acuerdo con tal Diccionario.

En el año 1941, una vez liberada Francia de la invasión alemana, abrió sus puerta un "moderno y novedoso" (según la terminología francesa) "centro hospitalario". Estuvo ubicado en Noé, en el departamento de Nauta Garone (lengua occitana; traducido Alto Garona), en la antigua región de Mediodía-Pirineos, desde 2016 Región de Occitania.

A él se enviaron, desde otros campos de internamiento, a los refugiados mayores de sesenta años; a todos los que consideraban incurables por padecer enfermedades crónica; y a cuantos se les acuñó como ineptos para la vida laboral por sufrir alguna incapacidad que les impedía cumplir con un trabajo.

No parece éste el caso de Gumersindo Mori, que en 1941 cumplió 31 años.

En cuando a Septfond, se trataba de un "campo de internamiento-asistencial" (según los franceses), donde enviaron a los españoles que contaban con oficio. Allí se curaban y permanecían hasta que desde algún punto del país reclamaban profesionales con experiencia en sus trabajos. En 1940 Septfond pasó a dar asistencia a judíos y oficiales que habían luchado contra los nazis.

Convicción socialista también en Francia

¿Dónde estuvo Mori antes, en Noé, para curarse de alguna herida de guerra y/o enfermedad epidémica? ¿O en Septfond, esperando un trabajo?

¿Y cuál es la cárcel de Saint Michel, como indica el Diccionario de la Fundación Pablo Iglesias? Porque además de la famosa abadía benedictina de Mont Saint-Michel (Normandía), en Francia existe gran devoción a San Miguel Arcángel.

Además de los lugares de culto, su nombre aparece en otros centros asistenciales, como los preventorios, según el estudio "Asistencia y condiciones sociosanitarias de los exiliados españoles en el sur de Francia (1936-1945)", de Rubén Mirón González.

¿Qué era un preventorio? Un establecimiento dedicado a prevenir el desarrollo o propagación de ciertas enfermedades, especialmente la tuberculosis.

Puede conjeturarse, pues (sin ninguna prueba, claro), que Guillermo Mori marchó de España al concluir la Guerra Civil, junto a otros compatriotas, y fue ingresado en un preventorio. Posiblemente en el de la población de Saint-Michel, en Tarn y Garona. De ahí sería trasladado al "centro hospitalario" de Noé,y finalmente enviado al "campo de internamiento-asistencial" de Septfond.

Hasta que alguien solicitó tipógrafos y terminó viviendo en Labège, vieja región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, distrito de Toulouse, cantón de Castanet-Tolosan. Allí vivió, allí trabajó y allí se afilió a la UGT y al PSOE que los socialistas españoles habían organizado en el exilio de Alto Garona. Según el "Diccionario Biográfico del Socialismo Español" consultado, nada más se sabe de Gumersindo Mori de su vida en Francia.

Tan solo que emigra a Uruguay, sin fecha determinada. Y que allí fue nombrado secretario de la Sección del PSOE en Montevideo en el año 1958.

Días de lluvia

Regresamos, pues, a 1958 y a la postal que, con fotografía del Día de América en Asturias, Pepe Mori envía a su hermano Gumersindo desde Oviedo.

La carta comienza así: "Querido hermano: supongo recibiste mi carta de 21 de septiembre, en la que te decía llovería para el Día de América en Asturias; pero como puedes ver por esta postal, se celebró con gran esplendor, lo mismo por el día de sol que hizo que por lo artísticas y numerosas de las carrozas".

¡Qué documento más representativo de lo acontecido aquellas fiestas… y de la impresión que causó en los espectadores el gran desfile!

En efecto, las fiestas de aquel 1958 estuvieron pasadas por agua hasta el día del desfile en honor de los emigrantes. Para paliar los males de financiación que arrastraba la SOF, se había puesto en marcha un plan de austeridad. El nuevo modelo de fiestas prescindió del hípico, eje de San Mateo desde 1948, y del torneo internacional de hockey que se celebraba desde 1951. Habían sido deficitarios los años anteriores y no se quiso arriesgar a sumar más pérdidas. Y a fe que se acertó, porque en las fechas que siempre se les reservaba no paró de llover. Ninguna de las dos actividades se hubiera podido llevar a cabo, con los consiguientes gastos en contrataciones y cero ingresos.

Espectacular desfile

Sin hípico ni hockey, el apartado deportivo se sustituyó por una demostración del considerado mejor gimnasta español de todos los tiempos, Joaquín Blume. Pero no existía un recinto cerrado donde poder desarrollar esta disciplina en la ciudad. Así que la exhibición se lleva a cabo el 15 de septiembre de 1958 en la plaza de toros. Y, claro, la lluvia hizo acto de presencia, desluciendo el acontecimiento y provocando pérdidas económicas.

No ocurrió lo mismo con el Día de América, que gozó de día soleado. La fiesta tenía en aquella edición un sabor especial pues servía como brillante y espectacular colofón del I Congreso Mundial de Sociedades Asturianas. Durante varios días Oviedo acogió a los representantes de los entonces 106 centros regionales repartidos por América y Filipinas (todavía no existían los europeos). Y después de las reuniones académicas, el Día de América en Asturias sirvió como colorido y multicultural fin de fiesta para todos los congresistas.

Más de cien mil personas se dieron cita en el centro de la ciudad para presenciar el desfile, según narró la prensa al día siguiente. Nada menos que veinte carrozas, nueve bandas de música y once grupos folklóricos integraron el cortejo. A ellos se unieron los llamativos "haigas" de los indianos y los 200 participantes del I Rally Vespa-España.

Abriendo el desfile se exhibió en Mercedes descapotable a la actriz Carmen Sevilla, iniciativa publicitaria del inigualable e innovador Manolo Brun.

La evolución del desfile fue narrada a través de un sistema de megafonía por un "spiker" de lujo, el presentador de Radio Madrid José Luis Pecker.

Así pues, como bien narra José Mori a su hermano Gumersindo, el Día de América en Asturias "se celebró con gran esplendor; lo mismo por el día de sol que hizo que por lo artísticas y numerosas de las carrozas".

Dentadura

Prosigamos con la postal de Mori. Dice en el segundo párrafo: "Celebro que sigáis bien de salud. En la carta (se supone que del día 21) te decía que me dijeras qué cantidad de pesetas necesitas para lo de la dentadura; y quizás te lo dé yo, que en estos momentos me desenvuelvo bien, y no sería ningún sacrificio para mí. No dejes de hacerlo. Seguimos todos bien bien, excepto, somo sabes, Emilio. Saludos a [nombre ilegible]. Abrazos Pepe”.

Queda claro que el secretario del PSOE en Montevideo no gozaba de una situación financiera muy boyante. Al menos para poder hacer frente a algún problema con su dentadura. ¿Consecuencia de haber padecido una tuberculosis?

Longeva vida

No sabemos si Gumersindo solucionó sus problemas bucales, pero sí que abandonaría Uruguay, sin saber a ciencia cierta cuando. ¿Quizás tras el golpe de Estado de 1973 e instauración de la dictadura? Bien pudiera ser, porque la represión a la izquierda uruguaya sería brutal y mortal. Comoquiera que por entonces aún pervivía en España el régimen franquista, es obvio que Gumersindo acabase en Francia.

Y aquí, indagando indagando, aparece otro dato no menos sorprendente de esta asombrosa historia: en el estudio "L’état civil des décès" (La edad civil de los fallecidos), de "Linstitut National de la statistique et des études économiques" (INSEE) (Instituto Nacional de Estadística de Francia), "Gumersindo Mori Huelga, nacido el 15 de en ero en Oviedo (añade Uruguay, quizás porque entonces tuviera esa nacionalidad), falleció en Montpellier, Hérault, Occitane (Framcia), el 18 de agosto de 2015", quedando registrado en Montrouge con la ficha número 2.577.

¡En 2015! Si aceptamos los datos del organismo oficial francés (no hay por qué dudarlos), nuestro Gumersindo falleció a la longeva edad de 105 años.

Ahora el lector puede comprender el valor de esta tarjeta postal, pues recuerda a un auténtico superviviente, con una trayectoria vital y política muy difícil y prolongadas. Además de constituir una prueba documental muy importante para el Día de América en Asturias, Fiesta de Interés Turístico Nacional que organiza la SO, pues representa una prueba irrefutable de que había una necesidad ineludible de atender y rendir homenaje a los emigrantes asturianos.