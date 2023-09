Taladas más de cincuenta hectáreas de bosque en La Zoreda

Los habituales del bosque de la Zoreda y los amantes de la naturaleza en el muncipio de Oviedo se acaban de llevar una sorpresa y un buen disgusto. Una gran extensión de terreno perteneciente al bosque de La Zoreda, de más de 50 hectáreas, se ha talado en las últimas semanas, llevándose por delante un rico ecosistema de sotobosque y prebosque de abedules, arces e incluso algún roble con bastantes años con una fauna variada entre la que se podían encontrar hasta corzos. La parcela, indican fuentes municipales, es privada y está calificada como de uso terciario comercial.

Que allí había un rico ecosistema lo atestigua el médico y naturalista Jose María Fernández Díaz-Formentí, que tiene en estos bosques una de sus válvulas de escape y que en esta misma parcela ha logrado algunas de sus mejores fotos de corzos. Él mismo dio esta semana la voz de alarma en sus redes sociales denunciando esta agresión al bosque. "Pensé que las agresiones a La Zoreda habían ya terminado", escribió, "pero no": "Hoy no podía creer lo que ví: el 25% del bosque, la cuarta parte, talado a matarrasa en las últimas semana. Se llevaron por delante una zona de bosque en regeneración: un abedular con alisos, sauces y arces. Aquí pude observar y fotografiar, en los últimos años, parejas de corzos (sospecho que criaron ahí), jabalíes, zorros, ardillas y muchas especies de aves forestales. En el otoño abundaban diversas especies de hongos, algunos tan vistosos como la Amanita muscaria. Lo que hace unas semanas era una masa forestal densa y exuberante hoy apareció ante mis ojos incrédulos como un erial talado y desbrozado a matarrasa. Yo no sé quien propuso y quién autorizó esta barbaridad, ni comprendo con qué fin. Parece que era terreno considerado urbanizable. En el pasado estas cosas podrían atribuirse a intereses urbanísticos, pero dudo mucho que sea aquí el caso, pues el entorno, como decía, esta lleno de terreno urbanizado que se mantiene desocupado y sin conseguir compradores".

Según ha podido saber este periódico de fuentes municipales, había una orden de desbrozar las parcelas privadas en esta zona que, por otra parte, parecían un matorral sin interés cuando se desarrolló el Plan General de Ordenación y la urbanización de La Zoreda parecía posible. Lo que puede haber pasado, pues, es que ese matorral bajo, aunque con robles, abandonado a la fuerza de la naturaleza durante los últimos veinte años, haya regenerado en ese bosque de abedules donde los corzos y otros animales forestales había encontrado refugio cerca de Oviedo. Si la parcela de matorral podría parecer adecuada para instalar allí un supermercado hace veinte años y calificarla así en el PGO, reflexiona el médico y ecologista, no parece que ahora, unida ya al bosque y generado ese abedular, fuera buena idea seguir manteniendo la misma catalogación urbanística y no protegerla.