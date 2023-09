“Estoy regular, no he dormido un carajo”. Frotándose los ojos, conteniendo el bostezo y resignado. Así comenzó el curso Jonathan Betancourt, un alumno de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales que se presentó al primer día de clase en el IES de La Ería unos minutos tarde. “Con el calor de estos días no he dormido un carajo”, se lamentaba a la puerta de un centro cuyo equipo directivo cifra en más de un millar el total de alumnos del nuevo curso. “Estamos al máximo de capacidad, cogemos todos, pero estamos llenos”, comentó la jefa de estudios, Ana María Frechilla.

Aunque la hora de entrada de los alumnos no estaba prevista hasta las 8.25 horas, una multitud se agolpaba frente al instituto poco después de las ocho en punto. Los primerizos estaba visiblemente nerviosos, dubitativos con los que se pudieran encontrar. “Al ser el primer día en el centro es más duro”, indicó Jéssica Barbosa, madre de una alumna de primero de la ESO, preparada para empezar a echar números con los gastos de la vuelta al cole. “De momento estoy esperando a saber qué necesitará realmente para gastar lo menos posible”, explica, dando por hecho que “todo en general estará más caro”. Yara Gacía y Celia Coma admitían su inquietud de cara a su estreno en 4º de la ESO. "Estamos nerviosas por el cambio de clase y compañeros. Cuesta la vuelta a la rutina, cuesta madrugar", relataban con el sonido del timbre que señala el inicio de las clases de fondo. El coste de la ropa y los libros fue la preocupación general de los padres, y muchos abuelos, congregados en torno al instituto en esta primera jornada lectiva. “Sube todo: los libros, el material escolar y la gasolina”, comentaba Rafael Blanco, padre de dos niños, en medio de un corrillo de progenitores concienciados de poner buena cara frente al sueño evidenciado por sus pequeños. “Es el primer día, al segundo vienen más despejados”, apostilló una madre. De puertas para adentro, las preocupaciones son varias. Adaptarse a la nueva EBAU, una vez se publique el decreto sobre su aplicación, desarrollar completamente la LOMLOE e intensificar el bienestar emocional de los alumnos son algunas de las prioridades. “El año pasado detectamos un aumento de los trastornos alimenticios y las autolesiones como algo general en casi todos los centros”, coincidieron en señalar la jefa de Estudios y la directora del centro, Emma Álvarez. A este respecto, la dirección del centro afirma llevar “trabajando muchos años” en materia de prevención y atención rápida. “La clave es estar unidos y detectar los casos problemáticos rápido”, apuntan las directivas del centro en relación a posibles casos de acoso escolar o baja autoestima del alumnado. “El año pasado tuvimos un coordinador de bienestar emocional y funcionó muy bien. No obstante, se necesita que las familias estén muy encima”, añaden. En el caso concreto de La Ería, la matrícula está experimentando “un pequeño boom”. El alumnado ha crecido durante dos cursos consecutivos en una treintena de alumnos y podría seguir haciéndolo, pero con fecha de caducidad. “Esperamos que la situación siga tres o cuatro años más, luego notaremos el efecto de la crisis de 2008”, calcula Emma Fernández, en referencia del declive de los nacimientos a raíz de la crisis financiera de finales de la primera década del siglo. El verano ha permitido al centro hacer alguna pequeña obra en la fachada del patio pequeño, aunque todavía existe alguna demanda pendiente. “Necesitamos hacer la obra para resguardar la pista deportiva de las inclemencias del tiempo”, puntualizaba la directora. Unos metros más abajo, en el colegio, las preocupaciones eran otras. “Aquí estamos, a prisa, como siempre”, suspiraba Adriana Villa tras dejar a su pequeña, alumna de 3º de infantil, en la escuela, contenta, no obstante, con la vuelta al cole. “Las vacaciones ya empezaban a hacerse largas”, confesó. La pequeña Lupe Jordán, por su parte, se reconocía nerviosa por tener que entrar a su clase de infantil. “Apenas durmió”, declaraba su madre, Maribel, mientras la pequeña presumía de mandilón con el nombre bordado en la pechera. “A jugar mucho”, respondió con una sonrisa la niña al ser preguntada si venía con intención de aprender.