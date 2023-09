Luis Fernández-Vega: "Ahora que empujan a la ciudad, espero que mi pregón no desempuje"

Luis Fernández-Vega Sanz (Oviedo, 1952) lleva la mayor parte de sus 71 años vinculado a la ciudad que le vio nacer. Salvo los años madrileños –los de la carrera, la cátedra– su infancia son recuerdos de los balcones de la clínica de sus padre y su tío para ver las carrozas pasar por Uría y su presente y futuro está a la falda del Naranco, en el Instituto Oftalmológico que lleva su apellido y que dirige. Por eso sorprende que le haya sorprendido la llamada del Alcalde, Alfredo Canteli, cuando le pidió ser pregonero en las fiestas de San Mateo, como hará este viernes, dentro de tres días. "Es que no soy la persona adecuada, porque en pregonada mi experiencia es cero, nunca di un pregón", se justifica.

Pero Luis Fernández-Vega ha cogido la invitación a dirigirse a sus convecinos "como un honor". "Estoy encantado de poder colaborar con el Ayuntamiento, que está empujando toda la ciudad tan bien... Espero que lo mío del viernes también ayude, que no desempuje", bromea.

Ese día hablará de esos recuerdos del niño que acompañó las distintas sedes de la clínica de la familia, donde ejercía su abuelo, su padre y también su tío: Marqués de Santa Cruz número 8, Marques de Santa Cruz número 9, Uría 1 y Uría 3, cuando ya se incorporó al trabajo, con 30 años y recién llegado de Madrid.

De esos años juveniles conserva el recuerdo de esos días en que se acababan las vacaciones y la familia regresaba de Ceceda para encaramarse al balcón de la clínica y ver pasar los gigantes, los cabezudos, las motos con sidecar, los "haigas" y hasta a su mujer, Vicky Cueto-Felgueroso. La escena condensa casi toda una vida: "Nos habíamos conocido unos meses antes. Yo estaba terminando la carrera en Madrid y venía aquí en vacaciones, la veía alguna vez cuando llegaban del colegio, jugando al tenis, donde ella recibía clases y la miraba cuando pasó como Reina de Asturias en la carroza, en las fiestas de 1975. Vicky siempre fue muy guapa, y con pocos años que tenía, todavía más...". No cuenta pero sí confirma que ese día él le lanzó una flor desde el balcón de la clínica, ella se la devolvió y aquello selló la relación. "Éramos mucho más caballeroso que ahora", concede el profesor.

Matrimonio aparte, el otro vínculo fuerte con la ciudad es el laboral y empresarial. A su regreso como catedrático, en 1982, y su paso a la jefatura de servicio en el HUCA, empezó también a trabajar con su padre y su tío y vio que la clínica no podía dar salida a todos los pacientes que querían pasar por allí, por más que los Vega echaran 14 horas diarias en la consulta. "Así empezamos a crecer durante 15 años hasta que dimos el salto aquí, al Instituto, para poder ajustar la demanda, lo que suponía una inversión muy importante". Claro que Los Vega podrían haberse ido fuera de Oviedo. "Lo llegué a plantear porque en pleno proceso recibimos varias ofertas de otras comunidades que nos daban ayudas superiores. Recuerdo el caso de Castilla La Mancha, por ejemplo, pero, pesó más mi asturianía y la de mi familia. Lo repito mucho, nosotros nos quedamos aquí siempre y cuando no nos hagan la vida muy difícil". Eso, la dificultad que podría poner en peligro ese vínculo con la ciudad, pasa por que no tengan condiciones económicas y fiscales peores que en otras partes de España. "No queremos ningún privilegio", matiza, "pero tampoco nada que nos penalice, y no vale que si tú te mueres aquí mi familia tenga que pagar no sé cuánto por una cosa que ha costado mucho tiempo y esfuerzo y si lo haces en otro lado, no. Por eso digo que si la vida nos la ponen muy difícil habrá que pensar en otra cosa".

Suena el teléfono móvil de Luis Fernández-Vega en mitad de la entrevista y el periodista presencia en directo cómo un destacado empresario catalán al que trata un médico en Barcelona quiere venir a que le vean en Oviedo. El profesor es consciente de que como este caso muchos, el 75 por ciento de sus pacientes, vienen de fuera, y que ese flujo de gente que trae a la ciudad y a Asturias se lo reconocen las administraciones. "El Alcalde me tiene en estima, reconoce nuestra actividad, el Gobierno Regional también nos acaba de dar la medalla de Asturias, eso está muy bien, pero hacen falta cosas tangibles que puedan afectar a las siguientes generaciones para que no se vayan, porque si se pierden las raíces...".

El pregón

Desde el balcón del Ayuntamiento, el viernes, Luis Fernández-Vega hablará, en clave oftalmológica, sobre cómo ha visto esta ciduad: con los ojos de niño, en la época adulta, la visión de los mayores... "Será un pregón corto, la gente lo que quiere es estar de juerga y ver a Cazorla", zanja. Y también a Ana Torroja, la de "Mecano", que actuará en la calle, le apuntan. "Cierto, también son pacientes míos".

Para despedirse, se le pide un diagnóstico de la visión de futuro de Oviedo: "Ahora se está haciendo mucho, pero quizá desde fuera no se vea con una nitidez tan grande como me gustaría. Me gustaría que se diesen noticias positivas de Oviedo y de Asturias todos los días, y no todos los día es así".