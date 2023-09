Los últimos pasos de Calzados Veneto

Después de recorrer un camino que se extiende durante 58 años, Calzados Veneto está dando sus últimos pasos. El emblemático comercio de la calle Uría, todo un clásico en Oviedo, cerrará sus puertas una vez que se terminen las existencias que quedan en sus almacenes. Si las ventas siguen al ritmo de ayer, todo apunta a que va a ser más pronto que tarde. "Yo creo que no vamos a llegar a la Navidad. Las clientas se llevan los zapatos de cinco en cinco", asegura la propietaria del negocio, Amelia Miranda Rodríguez, que el pasado sábado colgó el cartel de "Liquidación total por jubilación" en el escaparate y desde entonces tiene la tienda hasta los topes a cualquier hora del día.

Calzados Veneto abrió al público en Oviedo el 5 de abril de 1965. Enrique Miranda y su esposa Amelia Rodríguez, los padres de la actual responsable de la zapatería, se establecieron en la calle Uría después de llegar de Caracas, donde se habían después de casarse y el padre de familia llegó a regentar una tienda de ropa y complementos de alta gama para caballeros. Aquella aventura en Venezuela duró ocho años, pero el matrimonio, él ovetense y ella de Gijón, echaba de menos Asturias e hizo las maletas en cuanto pudo para volver a su tierra. "Mi madre había empezado a trabajar a los 14 años en una zapatería muy conocida de Gijón que era de unos familiares suyos y que se llamaba Calzados La Cuesta de Begoña. Allí conoció a mi padre, que llegó años después de ella pero también trabajó en aquella tienda", explica Amelia Miranda. "Después se fueron a Venezuela. Al llegar querían poner su propia zapatería y pensaron en establecerse en Gijón, pero no querían hacerle la competencia a la tienda en la que habían trabajado. Es más, incluso barajaron abrir un negocio de otro tipo", añade.

Pero entonces, como si se tratase de un flechazo, Enrique Miranda se enamoró del local situado en el número 1 de Uría y supo que su futuro estaba en Oviedo. "Aquí estaba Botas, Almacenes Al Pelayo y todas la grandes tiendas de Oviedo. Mi padre había hecho algo de dinero en Venezuela y decidió invertirlo en el corazón comercial de la ciudad. La verdad es que les fue muy bien desde el principio porque siempre trabajaron con marcas de prestigio y zapatos de la máxima calidad. Eso nos sirvió para ganarnos la confianza de muchos clientes de Oviedo y de toda Asturias,. Al principio también había calzado de caballero, pero en el año 1982 se amplió el almacén y se decidió dejar sólo el de mujer", señala Amelia Miranda. "Mi padre decidió ponerle Veneto a la zapatería porque en los años sesenta del siglo pasado la vía Veneto de Roma era el centro mundial de la moda y el glamour. A él siempre le gustaron los nombres italianos y se los puso a todos los negocios que tuvo", añade Amelia Miranda.

La tienda se hizo a capricho y con tal mimo que hoy en día mantiene elementos de gran valor artístico y patrimonial. El decorador principal fue el arquitecto Luis Junquera Muñiz, Juncosa, que entre otras cosas se encargó de elaborar un mural con cristales de colores incrustados que llama la atención nada más poner el pie en la zapatería. "Representa a Cenicienta marchándose del castillo a las doce de la noche y perdiendo su zapato, un cuento que también se representa en los espejos que hay en las paredes", explica la actual propietaria del negocio. Además, las patas de los sillones en los que las clientas se prueban los zapatos y algunas de las estanterías, así como otros elementos en hierro forjado, son obra del prestigioso escultor Rafael Urrusti. "Aunque hoy está tapado con moquetas, el suelo es de un mármol granate espectacular", dice la mujer, que ya ha cumplido los 67 años y lleva trabajando en la tienda de Uría desde 1977.

"Cuando era una niña salía del colegio y estaba aquí todas las tardes, pero no empecé a trabajar de verdad hasta que terminé la carrera de derecho. Quería estudiar una oposición, pero mientras me lo pensaba empecé poco a poco y al final me quedé", dice Amelia Miranda. Y no se equivocó. Siempre estuvo muy a gusto en el negocio, hasta el punto de que le da mucha pena dejarlo. "No queda otro remedio porque mis dos hijas han emprendido otros caminos y no quieren continuar con esto. La verdad es que han sido muchos años aquí, muy buenos recuerdos y muy buen trato con los clientes".

Amelia Miranda asegura que las grandes superficies y las compras por internet nunca fueron un enemigo fuerte para su negocio, que siempre se basó en la cercanía y en la calidad. De hecho, no cierra porque las cosas vayan mal, ni mucho menos. "Es verdad que las cosas cambiaron un poco desde la pandemia, que la gente igual se gasta menos en moda y que los jóvenes compran más por internet, pero nuestro tipo de cliente es el que quiere productos de calidad que cuestan un poco más y que hay que probarse antes de comprarlos. Llegamos a tener seis empleados sin contarme a mí y a mis padres", explica Miranda, que se ha pasado media vida recorriendo ferias para traer a Oviedo la mejor moda de Italia o de otros países punteros. "Siempre hemos tratado de darles lo mejor a los clientes y nos han respondido. Siempre nos han sido muy fieles. Esa es una de las cosas que me apena, dejar de ver en la tienda a clientas que son como de la familia", subraya Amelia Miranda.