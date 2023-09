Ana Torroja: "El éxito son conciertos como este, que tras 40 años sigan escuchándome"

"Llegar es complicado pero permanecer es más complicado aún". Por eso, Ana Torroja (Madrid, 1959) se enfrenta a conciertos como el que mañana a partir de las 21.15 horas le llevará al corazón de Oviedo, a un escenario que se abre a la Escandalera, el Paseo de los Álamos y Uría, con orgullo y emoción. "Estoy muy orgullosa de estar aquí ahora, hablando de este concierto, de seguir después de cuarenta años ofreciendo música y que la gente siga queriendo escucharme. No es fácil, pero eso lo más importante, mantenerse y poder hacer lo que a uno le gusta. Para mí ese es el éxito, poder seguir dando conciertos como el de Oviedo, que la gente siga queriendo escucharme, sean más o menos, con que alguien quiera escucharme cantar, ya me vale".

"Demasiado tiempo"

La voz de "Mecano" en los años ochenta ha vuelto a los escenarios en los últimos años con un disco, "Mil Razones", el sexto de su carrera en solitario, y una gira que tuvo que aplazarse por la pandemia pero que ahora está llevándola por España y toda América, donde hace ocho años fijó su residencia –en México–. A Oviedo, confiesa, "hace demasiado" que no viene a cantar. Tras aquel histórico 20 de septiembre de 1991 en las pistas de San Lázaro, un recital en el que "Mecano" batió el récord de asistencia a un concierto en la ciudad congregando a 25.000 espectadores, Ana Torroja ha vuelto en solitario a las fiestas de San Mateo, pero desde la última vez habían pasado ya once años. Muy a pesar de la cantante, que se dice una enamorada de esta tierra: "Oviedo para mí es Asturias, y Asturias es un lugar mágico en España que trato de visitar a menudo para disfrutar sus maravillas. A mí me encanta viajar, y muchas veces, cuando una viaja por trabajo, no tiene casi tiempo de disfrutar del lugar en el que está, pero lo que sí ocurrió con Oviedo, a raíz de los conciertos que hemos ido dando, es que me fui enamorando más de esa tierra y sentí que tenía que visitarla a pie, como Ana a secas, para poder disfrutarla bien".

En Oviedo, y en Asturias, la cantante ha encontrado una gente, dice, "especial", "gente más bien tímida pero que se abren las distancias cortas". Esa distancia corta, precisamente, es la que pretende conseguir mañana en su concierto, porque la música, explica, "es un instrumento que hace magia y que hace que haya una conexión especial con el publico". "Ya ha ocurrido muchas otras veces, y espero que el viernes vuelva a suceder y que me lo pueda llevar como un tesoro en el corazón".

El repertorio

Viene Ana Torroja con un repertorio largo, una treintena larga de canciones, "pero siempre se queda corto, hay tantas que es difícil", se lamenta. No faltarán las clásicas, esas que "son esenciales" en su historia musical, o esas que, también, "han ido trascendiendo o tienen un mensaje que hoy en día hay que gritar alto y fuerte". Se refiere, por ejemplo, a canciones como "Mujer contra mujer". "Nació de una manera tímida, pero cada vez es más grande, porque es verdad que hay camino recorrido, pero queda todavía mucho por andar. Ya no es solo el peso de hablar de la diversidad en el amor, para mí va agarrando más peso en cuanto a la lucha de la mujer, le voy añadiendo mensaje... Esas son las canciones importantes".

Pero en esta gira, además de las importantes y las que no pueden faltar, Torroja ha añadido un extra para el público para salvar más canciones. Lo hace a raíz de un concierto en Chile, en un casino, cuando al bajarse del escenario vio a una niña de ocho años que la miraba muy seria. Preguntó al padre y le explicó que la chiquilla se había disgustado porque no había cantado su favorita, "Veinte mariposas". "Pensé que eso no podía ser, y aunque no la teníamos en el repertorio con la banda, subí a la niña al escenario y se la canté a capela". Desde entonces, pensando que no quería que nadie volviera a casa infeliz después de haberla escuchado, la cantante ha ido incorporando a sus conciertos un momento en que pide canciones y se las regala al público en el escenario, sin acompañamiento. "Es un momento muy mágico, con un algo especial que no es habitual en los conciertos, donde el público es partícipe al cien por cien. Es un regalo que valoran muchísimo y yo también, porque ya me quedo un poco más tranquila".

Desde fuera

Algo menos de sosiego le provoca la visión de su país. Por más que ahora resida al otro lado del océano cuenta que desde allí España se ve "compleja, complicada". "A mí, honestamente, me da mucha pena ver cómo de alguna forma se resquebraja. Cuando dicen que la unión hace la fuerza es que es así, y está bien tener opiniones diferentes y pensar diferente, pero una de las cosas que más veo, no solo España, en general, es la falta de respeto, de empatía. Antes, cuando uno opinaba diferente, cuando yo era joven, pues, eso, simplemente era alguien que opinaba diferente. Ahora es imposible, casi te ponen la cruz. Esa falta de tolerancia es algo que me entristece mucho. Tampoco me gusta la crispación y eso que tenemos un país riquísimo donde todo el mundo se quiere quedar".

La industria

Cuestión distinta es la música. Ana Torroja no está abonada a la nostalgia del tiempo pasado, y reconoce que hoy la industria ha cambiado, para mejor y para peor, con ventajas y desventajas: "La ventaja es que hoy, si tienes la suerte de que alguien hace click en tu música y se queda más de dos segundos a escucharla, entre tanta información, como el mundo es tan global, te pueden escuchar en cualquier lado. Antes una carrera internacional era muy costosa. La desventaja es que hay tanta música, tantas canciones, que es difícil que alguien se pare a escucharte o que tu canción destaque en las plataformas". Tampoco le quita el sueño. "Igual por la edad que tengo, o porque nací cuando nací no me importan tanto las escuchas, me importa más poder seguir haciendo lo que me gusta". Como hará mañana en su regreso a esa ciudad y con el escenario excepcional en medio de la calle Uría.