Discurso íntegro del pregón de Luis Fernández-Vega para San Mateo 2023





Muy queridos ovetenses que, si siempre sois los protagonistas de nuestra gran ciudad, estos días lo vais a ser de manera muy especial.

Querido Alcalde,

Autoridades,

Cuando el alcalde me pidió que este año fuera el pregonero de las fiestas, verdaderamente me emocionó. Me parecía demasiado porque Oviedo no es una capital, es LA CAPITAL, San Mateo no son unas fiestas, son LAS FIESTAS, y estar hoy aquí, en este balcón, no es ser un pregonero más, es ser EL PREGONERO. Así que, cuando me lo dijo, sin reflexionarlo, acepté. Luego, al poco tiempo me arrepentí, al darme cuenta de que no iba a poder estar a la altura, porque no soy un orador. Un orador no debe ser el que suelta discursos sin más, si no el que sabe qué decirle a la gente, y esa gente que va a escuchar al pregonero de unas fiestas no es una gente cualquiera, es LA GENTE de verdad, en estado puro, el público más libre del mundo. Y en ese espacio, uno puede salir a hombros o acabar en la enfermería, cosa que trataré de evitar.

Por tanto estaba y estoy asustado, pero como intento ser un hombre de palabra no podía dar la espantada, pero si podría ser un hombre de pocas palabras y decir:

¡Viva Oviedo! Y ¡Vivan las fiestas de San Mateo!

Ya he terminado, y eso no me parecía bien.

Otra posibilidad sería hacer como aquel que subió a un balcón, ajustó el micrófono (ya sabéis, eso ¿se oye?...¿se oye?), sacó un papelito doblado, lo fue desdoblando, aclaró la voz, bebió un trago de agua, dijo alto y claro “No soy un orador, pero sí un hombre de palabra”, y sin más, dio media vuelta y se largó. El que le encargó el pregón todavía lo anda buscando.

Yo, como podeis imaginar, no podía hacerle eso a nuestro Alcalde, y mucho menos a vosotros, que estáis ahí de pie para ver qué digo y tomarme la medida. Así que vamos allá y que SAN MATEO me coja confesado.

Pues bien, para preparar el pregón, por deformación profesional, pensé inmediatamente en vuestros ojos, mirándome fijamente, esperando oír de mis labios un discurso inspirador, porque los ojos no sólo ven, los ojos escuchan cuando miran. Así que desde la confianza que me da haber mirado de cerca, en el corazón de muchos de vosotros, os voy a pedir, que cerréis los párpados un momento, solo unos segundos, y abráis vuestra memoria, y vuestro espíritu.

Cerrad los ojos, sin miedo, por consejo médico.

Dicen que el alma solo se ve con los ojos cerrados, y al cerrarlos la veréis rodeada de recuerdos, de emociones, de amigos y de buenos momentos.

Ahí proyectadas en vuestro pensamiento, como si fuera una prueba de agudeza visual de vuestra mirada emocional, veréis unas letras, son las letras de OVIEDO, del Oviedín del alma, de mi alma y de la vuestra, ese es el Oviedo del que os quiero hablar hoy.

Ahora abrid los ojos y no me miréis a mi, mirad al que tenéis a vuestra derecha y a vuestra izquierda.

Son, sois, ovetenses del alma.

Queridos y queridas Ovetenses, carbayones y carbayonas quiero dedicaros estas palabras que para mí no son fáciles, y por las que, de antemano, apelo a vuestra indulgencia.

Un año más empiezan las fiestas que llevamos celebrando en la ciudad desde hace más de 500 años.

Dudo mucho que nadie pueda aspirar a mayor honor que estar aquí para inaugurar este tiempo de fiesta local pero de alcance verdaderamente regional, por no decir nacional e internacional. Y agradezco en lo más profundo de mi alma, que se me haya distinguido con esta oportunidad sin par.

Un oftalmólogo debe procurar que la gente tenga mirada larga para que se pueda ver que los ovetenses sois los mejores paisanos del mundo.

Porque vaya por delante que soy de Oviedo, orgullosamente carbayón. Casi diría, parodiando a un ilustre hijo de esta ciudad, que soy ovetense a fuer de asturiano. Por algo estamos en la capital del Paraíso. Ahí está todo dicho.

Creo que pocas cosas hay en la vida más agradables que recordar los días felices de la infancia, aquel paso del tiempo tranquilo y seguro, los juegos interminables, las amistades verdaderas. Cuando lo hago, siempre vuelven los momentos tan especiales que pasé durante las fiestas. Toda la ciudad se llenaba de bullicio. Había globos, luces y música. Y todo el mundo festejaba por unos días la alegría de que un año más, había llegado San Mateo.

Mis primeros recuerdos, hace ya demasiados años, están ligados al Día de América, con la sorpresa que suponían los vistosos trajes y movimientos de los grupos folklóricos, los gigantes y cabezudos, las engalanadas carrozas y, como no, los espectaculares “haigas” de la época.

Todos esos maravillosos recuerdos vuelven hoy para confirmarme en la idea de que una buena parte de nuestra vida, procede directamente del lugar en el que hemos nacido y vivido. Lo escribió un gran poeta: “Nacemos en un sitio. Y durante toda la vida seguimos ya viendo el mundo desde la roca que nos sirvió de primer mirador”[1].

Sí, Oviedo es para mí ese primer mirador, el escenario de la mayor parte de las mejores cosas que he vivido y entre ellas, como os decía, el lugar en el que pasé una infancia feliz; también es donde viven algunos de mis mejores amigos, que lo son desde hace muchos años. Y es la ciudad en la que han nacido mis hijos y mis nietos, la ciudad en la que me enamoré, el sitio que elegí para ejercer mi profesión y para realizar algunos de mis sueños y de mis mejores proyectos.

Una ciudad que siempre he mirado con los mejores ojos, pero también a través de miles de los vuestros, cuando me habéis permitido cuidarlos y de esa forma observar las imágenes que en ellos atesorais.

Oviedo me ha protegido y casi podría decir, me ha mimado. Sus calles, nunca hubiera podido imaginar que un día una de ellas llevaría mi nombre – tienen siempre en mi corazón un lugar especial.

Por eso, cuando con 16 años me fui a estudiar a Madrid, dejé aquí aquella vida segura y Oviedo se convirtió, sin remedio, en la ciudad a la que siempre deseaba volver. La confianza dio paso a la melancolía, la tranquilidad a la memoria. De golpe, todos aquellos sentimientos que había ido acumulando durante años, y los recuerdos asociados a ellos, crecieron dentro de mí para brotar de nuevo con fuerza cada verano, cuando podía volver a disfrutar de la amistad, de la familia y… de las fiestas de San Mateo, por supuesto. Llegaron los primeros bailes de la Herradura, y algunos torneos deportivos que jugaba con mucho más entusiasmo que éxito. Y, como olvidar, que la que hoy es mi muy querida mujer, y con la que formé una familia de la que me siento tan orgulloso, fue reina de estas fiestas en la segunda mitad de los años 70 y por ello participe destacada en aquella edición.

He viajado a países muy lejanos. He conocido a personas de muy distintas partes del mundo. Podéis creerme: siempre quiero volver a casa. Esté donde esté, Oviedo va conmigo y el regreso es siempre reconfortante.

Y, además, allá donde me encuentre me gusta presumir, lo confieso, de mi ciudad. De lo bonita que es, de lo buena gente que somos los ovetenses y también de algo a lo que no siempre se le da el valor que creo que tiene: nuestra alegría de vivir, de lo arraigados que estamos a nuestro día a día, a las calles, las plazas, las casas, los monumentos, la luz, la lluvia. En fin, a todo lo que nos apuntala, nos conforma y nos hace ser en buena medida como somos y lo que somos.

Una ciudad de la que podemos y debemos sentirnos muy orgullosos, que construimos día a día y que en las últimas décadas ha progresado de forma más que notable. Y estoy seguro, querido alcalde, que lo seguirá haciendo en el futuro más inmediato con los proyectos tan ambiciosos como necesarios que, me consta, tienes en marcha.

Como podéis observar Oviedo para mí es algo más, algo superior que me marca por todos los costados. Porque Oviedo es una ciudad universal, muy universal.

Una ciudad en la que la cultura es una referencia obligada, en la que la música ocupa un lugar de privilegio, y en la que la actividad de la Fundación Princesa de Asturias da una proyección de enorme trascendencia en los más variados ámbitos, y por qué no mencionar también, a nuestro Instituto Oftalmológico, que todos los años atrae a miles de pacientes a nuestra ciudad.

Sólo nos falta que nuestro Real Oviedo vuelva a recuperar la categoría de honor en la que estuvimos muchos años en otros tiempos. Se conseguirá pronto, no lo dudéis y entonces podremos gritar todos aún más fuerte ¡Hala Oviedo!

Por eso, queridos vecinos, tengo que deciros que ser pregonero de estas fiestas me produce una felicidad especial. Sí, es un gran honor poder estar hoy aquí dirigiéndome a todos vosotros…

Porque querer a una ciudad no es cosa menor. Querer a una ciudad es una expresión muy humana, es la demostración de nuestra capacidad para vivir en armonía, para convivir, es decir, para compartir con nuestros vecinos todo lo bueno y también problemas y dificultades. Querer a una ciudad es saber qué necesita, acudir cuando nos llama, echarla en falta cuando estamos lejos y desear todo lo mejor para ella. Y querer a una ciudad es también ayudar a que crezca, a que progrese, colaborar para que todos puedan disfrutarla y engrandecerla y hacerla cada vez mejor.

Y para acabar este pregón, donde he querido abriros los ojos, después de haberos pedido que los cerraráis, para compartir un Oviedo de pasado pero también de futuro, de nostalgia pero también de folixa y diversión, de júbilo y jubileo. Quiero deciros que la vista es la vida, y no hay como mirar lejos para valorar lo que más cerca tienes.

Así que poneros las gafas de la felicidad, y disfrutad de Oviedo y de sus gentes.

Divertiros al máximo con responsabilidad. Pasadlo muy bien con mucha alegría pues la alegría mejora la salud.

Me aconsejaron en alguna ocasión, que cuando hiciese un discurso, una presentación, o un pregón, como es el caso, hablase de pie, alto, claro y sobretodo que hablase poco para que me aplaudieseis, y eso es lo que he querido hacer.

Por tanto no queda más que exclamar una vez más: ¡Mateínos, viva Oviedo!, ¡vivan las fiestas de San Mateo!

¡Hasta la vista!

Muchísimas gracias