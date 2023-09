Canciones de otro siglo para animar a 3.000 almas en La Ería

Más de cinco horas de música de otro siglo hicieron viajar en el tiempo entre cánticos y saltos a unas 3.000 personas junto al Tartiere. El espectáculo "Molan los 90" subió el telón a los grandes conciertos de San Mateo en el recinto festivo de La Ería atrayendo a un público de un amplio rango de edad en el que predominaron treintañeros y cuarentones. "Es como dar marcha atrás a la vida", comentó Carla Rodríguez, una gijonesa desplazada en el día a la capital para disfrutar del primer día festivo mateín brazos en alto y despegando los pies del suelo.

En las inmediaciones del Tartiere retumbaron muchos himnos noventeros. El "Flying Free" de Marian Dacal y Eva Martí, el "Duro de pelar" de Rebeca y el "Vamos a la playa" de Miranda fueron algunas de las canciones más bailadas y cantadas aunque, en general, todas fueron premiadas con fuertes aplausos. "Viva Asturias y su fiesta", proclamó Amparo Ríos, cantante y compositora del grupo "New Limit", que, acompañada de un grupo de baile interpretó "temazos" como "Smile" o "In my heart".

El equipamiento festivo pasó con nota el primer día de recitales multitudinarios, a pesar de que el hecho de coincidir en el tiempo con el concierto de Ana Torroja pudo mermar la afluencia. "Yo tuve mis dudas si quedar en Uría porque ella también es muy noventera", indicó Alexia Rodríguez, blimeína encantada por haber vuelto a ver a algunos de sus ídolos de juventud. "Me encanta ‘Sensity world’", indicó como motivo de su decisión definitiva.