Crónica del arranque de San Mateo: un pregón multitudinario y el regreso de los grandes conciertos al centro de Oviedo

Al inicio de San Mateo no le faltó nada. Ni siquiera la lluvia. Oviedo volvió a vivir, ayer, un arranque de fiestas como hace años no se veía. Un pregón hasta la bandera pero sin follón, calles llenas, ni una mascarilla, Mateín en plena forma, banda de gaitas y un concierto en el centro de la ciudad para todos los públicos.

El arranque de las fiestas de San Mateo devolvió los grandes conciertos al centro de la ciudad, no en la plaza de la Catedral pero sí a pocos metros, en el entorno de Uría, Los Álamos y la Escandalera, cortado para la ocasión con un gran camión escenario, reforzado con pantallas de vídeo por todas las esquinas y con la actuación de una artista capaz de congregar a parejas metidas en años, familias con prole en edad escolar y algún grupo de chavales con botellón.

Ana Torroja, la voz de "Mecano" durante los ochenta y los primeros noventa, cantó todos los éxitos que el público podía tararear y venció a la lluvia con un repertorio a prueba de generaciones, en el que no faltó ningún clásico, de "Cruz de navajas" a "Me colé en una fiesta", de " La fuerza del destino" a "Hijo de la luna".

El cantautor Fran Juesas había calentado a las nueve y cuarto con esa canción dedicada a su patria chica, "La canción de Oviedo", con chaparrón y explanada de paraguas donde deberían haber brillado los palos con luces LED que regalaba el Ayuntamiento. Juesas no se achicó, dejó al público con ganas y un cuarto de hora después salía Ana Torroja y dejaba de llover.

El público había aguantado mientras por las pantallas y los altavoces sonaba todo tipo de música de los años ochenta salvo la que la invitada a inaugurar las fiestas protagonizó aquellos años. Sonaba "Take on me" de "A-ha", "Forever Young" de "Alphaville", Alaska y hasta Guillermo Montesinos en su papel de taxista en "Mujeres al borde de un ataque de nervios" con aquello de "Tengo de todo: heavy, soul, cumbias, tengo sevillanas". Torroja no salía. Hubo cierta impaciencia, y dentro del escenario bastante tensión. Los técnicos fregaban el frente y extendían protecciones para la lluvia. No hizo falta. Fue salir la cantante y cesar el chaparrón. Tímidamente la masa de paraguas empezó a recogerse y los palos LED del Ayuntamiento empezaron a brillar, perezosos pero cogiendo el ritmo a las primeras canciones de un repertorio a prueba de edades: "El cine", "Ay qué pesado" y "Me colé en una fiesta", por ese orden.

Ana Torroja, emocionada: «No sabéis lo que me gusta esta tierra»

La cantante explicó que el de ayer era el último concierto en España de su gira «Volver» y que estaba muy emocionada. Esa «congoja», ese «pero qué tontería me ha dado», le acompañó toda la noche, haciendo partícipe al público de una conexión especial con Oviedo y Asturias en la que insistió varias veces: «No sabéis lo que me gusta esta tierra».

Las canciones de «Mecano» sonaron en versiones algo distintas, pero agradecidas por el público. Una de las primeras en provocar ese efecto fue «Cruz de navajas», mucho más lenta que la original y muy coreada por el público. Ana Torroja tuvo también una dedicatoria especial para un fan, Miguel Montero, «Miki», ovetense de 38 años con una parálisis que pudo conocer ayer a la cantante que le ha ayudado a lo largo de toda su vida. A él le dedicó «Sonrisa», de su repertorio en solitario.

Pasadas las diez y media de la noche, el público de la ópera salía del teatro tranquilo, el concierto no se había mezclado con las arias de «Manon», y alguno se iba mezclando con el otro auditorio que fue incluso concierto a medida que el concierto se alargaba hasta las dos horas y media. Porque cuando parecía que había acabado, con «Hijo de la luna» y «Barco a Venus», Ana Torroja todavía se quedó sola en el escenario y durante veinte minutos cantó a capela las canciones que le pedía el público, «No hay marcha en Nueva York», «Una rosa es una rosa», «Naturaleza muerta»... La banda regresó para poner la guinda con un «Me cuesta tanto olvidarte» y rematar una noche mágica para estrenar las fiestas.

EL PREGÓN

Luis Fernández-Vega: «Oviedo va conmigo, es una ciudad universal de la que sentirse orgullosos»

El pregón del doctor y el chupinazo de Santi Cazorla consiguen abarrotar la plaza del Ayuntamiento, empapada de espíritu oviedista

No se recordaba un pregón como el de ayer. Lleno en la plaza, todo ovaciones, ninguna cara larga y el cielo despejado salvo por los cañones de confeti que llenaron el cielo de una fina lluvia azul de pequeñas tiras de papel cebolla mientras sonaba Melendi por los altavoces. Todo parecía preparado, muy bien preparado, para dar la razón a las palabras que el doctor LuisFernández-Vega acababa de pronunciar en el balcón del Ayuntamiento: «Oviedo siempre va conmigo, es una ciudad universal de la que podemos y debemos sentirnos orgullosos». La presencia de Santi Cazorla acrecentó esa vena oviedista que también sobrevoló el pregón y provocó algunas de las ovaciones más sonadas.

«Estoy cumpliendo un sueño, es algo inimaginable para mí, es un privilegio estar aquí y poder dar el chupinazo en mi casa en mi tierra», había dicho el futbolista poco antes de salir al balcón a lanzar los voladores.

En el salón de plenos se estrenaba la nueva oposición y socializaban los representantes de la sociedad civil, de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, al presidente de Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero. Tampoco faltó –nunca falta– la cronista oficial de la ciudad, Carmen Ruiz-Tilve.

En un ambiente distendido pero con cierta formalidad, el pregonero apareció junto a su mujer, Victoria Cueto-Felgueroso, y el Alcalde acompañado de su esposa, Marta Suárez. Abajo no podía haber más gente, el público se desparramaba por las calles aledañas y hasta parecía salir de portales, ventanas y de la iglesia de San Isidoro. A diferencia de otros años, ni una sola pancarta en la plaza. Ni «Ronda Norte No», ni «Salvemos la Vega». «¿Dónde los ha metido, Alcalde?», le soltó un periodista. «Han desaparecido».

En ese clima perfecto, presentaron a Luis Fernández-Vega, aplaudido ya antes de asomarse cuando el locutor agradeció que el instituto oftalmológico «nunca haya salido de Oviedo». Ese quedarse aquí y haber hecho marca de ciudad con su empresa pesó de nuevo, cuando Canteli salió a desear felices fiestas a todos. El Alcalde quiso reiterar ese agradecimiento y con ese estilo suyo un poco bravucón, aunque bienintencionado, habló del cariño que se les tiene a los Vega por quedarse aquí, «y eso que sé que recientemente tuvisteis ofertas».

El doctor Luis Fernández-Vega ejecutó su discurso con la precisión de una de sus operaciones. Cumplió todo lo que dijo sobre ser breve y salir airoso y contó lo esencial. Habló de cómo se mira a la ciudad, pidió cerrar los ojos, ver en el otro a los «ovetenses del alma», se declaró «orgullosamente carbayón» y regresó a su infancia de Día de América y «haigas» por Uría. «Sí», declaró, «Oviedo es para mí ese primer mirador, el escenario de la mayor parte de las mejores cosas que he vivido y entre ellas, como os decía, el lugar en el que pasé una infancia feliz; también es donde viven algunos de mis mejores amigos y es la ciudad en la que han nacido mis hijos y mis nietos, la ciudad en la que me enamoré, el sitio que elegí para ejercer mi profesión y para realizar algunos de mis sueños y de mis mejores proyectos».

Luis Fernández-Vega hizo gala de algunos valores que la ciudad atesora y no se quitó medallas, citó la música pero también la Fundación Princesa de Asturias, que ha presidido, e incluso, –«por qué no mencionarlo»– a su propio instituto y los miles de pacientes que atrae a la ciudad.

Para ser perfecto, al día de ayer solo le faltaba el ascenso del Oviedo. Así lo pidió también el pregonero, con aplauso en la plaza y así se lo pidieron los fans a Cazorla cuando, ya sentados en una terraza todas las autoridades, los seguidores del Real Oviedo se acercaban para hacerse una foto con el futbolista y pedirle un San Mateo de primera el próximo año.