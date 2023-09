La mujer que convivió varios días con el cadáver de su madre octogenaria en Oviedo "siempre la amenazaba con matarla", dicen los vecinos

La mujer que convivió varios días con el cadáver de su madre octogenaria en el piso que ambas compartían en el barrio ovetense de Ciudad Naranco "siempre la amenazaba con matarla", según aseguran los vecinos del edificio. E. M. N. R., que tiene 45 años, permanece ingresada en estado grave después de que ayer se precipitase a una terraza interior por la ventana de su casa, situada en un quinto piso del número 30 de la calle Augusto Junquera. Por el momento no ha sido detenida, aunque los investigadores barajan seriamente la posibilidad de que el suceso haya sido un parricidio. No en vano, el cuerpo de la octogenaria apareció con evidentes signos de violencia.

Quienes conocían a las protagonistas del suceso que conmocionó Ciudad Naranco aseguran que ambas mujeres tenían una difícil relación. "La chica no estaba en sus cabales, siempre estaba gritándole a la madre y en varias ocasiones le escuché decirle que la iba a matar", señala una vecina del inmueble. "Los líos eran constantes. Se escuchaban golpes y voces en el piso prácticamente a diario. Se veía venir que podía pasar algo grave", dice otra mujer que también vive en el inmueble de la calle Augusto Junquera.

Un barrio consternado

La Policía Nacional investiga desde este viernes las causas de la muerte de una octogenaria que apareció muerta en su casa de Ciudad Naranco con evidentes signos de violencia. La alarma saltó alrededor de las cuatro de la tarde. Los vecinos del edificio llamaron a la Policía para advertir de que una mujer se había precipitado desde el quinto piso por el patio interior y que se había caído en una de las terrazas de la parte de atrás del inmueble.

Inmediatamente se dio aviso a los servicios sanitarios y una patrulla salió pitando hacia Ciudad Naranco. "Trabajo en un taller de coches que está justo al lado del portal y vinieron a avisarme de que fuese corriendo a abrir la puerta de casa porque los bomberos iban a tirarla para poder entrar", explica Iván Javier Cabal, que es el propietario de la terraza en la que E. M. N. R. permanecía gravemente herida. "Abrí la puerta y la vi. Estaba consciente porque los policías hablaron con ella. Les dijo incluso como se llamaba", asegura Cabal.

Una vez que la mujer fue trasladada al hospital en una UVI móvil, los vecinos les dijeron a los policías que la mujer vivía con su madre en el quinto derecha. Tras llamar a la puerta y no recibir ninguna respuesta tomaron la decisión de acceder a la vivienda con ayuda de los bomberos. Al entrar en la casa se encontraron con el cadáver de la anciana, que presentaba signos de violencia y claras evidencias de llevar varios días fallecida. Fue entonces cuando entraron en juego los agentes de la Policía Judicial y los de la Científica, que se personaron en la vivienda para tratar de recabar pruebas que sirvan para esclarecer los hechos.

Varios agentes de la Policía Nacional custodiaron el portal mientras sus compañeros trabajaban a fondo en la vivienda que compartía la fallecida con su hija. Algunos vecinos que no se habían enterado de lo ocurrido se llevaban las manos a la cabeza al ser informados del suceso. "No me lo puedo creer. Esto es una auténtica desgracia", lamentaba una mujer en la acera tras recibir la mala noticia. Alrededor de las ocho menos veinte de la tarde, los trabajadores de la funeraria sacaban el cuerpo sin vida de la anciana del portal rumbo al Instituto de Medicina Legal de Asturias, donde estaba previsto que se le realizase la autopsia, según explicaron fuentes consultadas por este diario.

Quienes conocían a las protagonistas del suceso aseguran que su convivencia era un horror. "La verdad es que se peleaban con muchísima frecuencia. Montaban unos escándalos que se escuchaban incluso desde la calle. Todo el mundo sabía que la hija la trataba fatal", afirma una vecina que prefieren mantenerse en el anonimato. "Era una mujer de ochenta años y muchas veces te la encontrabas en la calle porque su hija la había echado de casa. Algunos vecinos llegaron incluso a recogerla en sus pisos porque les daba pena. A veces se generaban situaciones muy violentas, es evidente que esa chica no estaba en sus cabales", añade la mujer haciendo referencia a E. M. N. R.

Veronica Fariza, que también es vecina del número 30 de la calle Augusto Junquera, también era consciente de que las cosas no iban bien entre madre e hija. "Era evidente que tenían muchos problemas. Cualquiera que viva en este portal e incluso en cualquiera de los de al lado lo puede confirmar porque los líos eran constantes", asegura la joven.