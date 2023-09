Seguridad al galope para San Mateo

Se llama "Yogur" y ayer volvió a demostrar que nunca pierde la serenidad a pesar de verse rodeado de multitudes. El animal se dejó achuchar por una marabunta de alumnos del colegio de La Ería y recibió gustoso el cariño de los niños al igual que lo hicieron los otros cinco caballos de raza española que forman parte de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Nacional, que estará desplegada en Oviedo mientras duren las fiestas de San Mateo. Seis agentes, con sus correspondientes monturas, patrullarán por la ciudad hasta el próximo 24 de septiembre para dar apoyo a un dispositivo de seguridad que movilizará a unos 300 agentes del cuerpo durante los diez días de celebraciones.

Los caballos llegaron en un camión justo en el momento en el que la lluvia empezaba a arreciar. Los 580 alumnos del colegio estaban preparados para recibirlos en el patio exterior del colegio, pero el mal tiempo obligó a cambiar los planes. "Teníamos pensado ofrecer una pequeña exhibición para que los niños viesen de lo que son capaces estos animales, pero con la lluvia podrían resbalar y no queremos que ocurra nada de eso, así que vamos a estar en el polideportivo cubierto y no montaremos. No obstante, van a disfrutar igual", explicó David Martín, oficial de la Unidad de Caballería. Y vaya si lo hicieron. "Son muy grandes, pero se dejan tocar y son muy bonitos. Nunca había visto a un policía en caballo", dice Valeria Campa, que tiene ocho años y ayer estaba junto a su compañero Enzo Ripoli.

Tanto Valeria como el resto de los ciudadanos de Oviedo van a poder ver estos días a los caballos en cualquier punto de la ciudad. "Estaremos por el centro, en la zona de la Catedral, en el Campo San Francisco o en cualquier otro sitio en el que se nos necesite", señala el oficial Martín. "Nuestra misión es reforzar a los compañeros a la hora de aportar seguridad en Oviedo. Desde arriba vemos mejor que un policía a pie y además el ciudadano nos localiza mejor a nosotros porque es mucho más fácil ver a un caballo entre la gente que a los compañeros que van caminando. Además, nos podemos mover mejor entre las multitudes y podemos acceder a sitios por los que no puede pasar un coche patrulla".

Entre los policías de la Unidad de Caballería está el asturiano de Quirós Miguel Gómez, que lleva 13 años en la sección y además es instructor. Su caballo es "Falce" y ayer estaba encantado de estar en casa. "Venir a Oviedo siempre es un placer, y más si vengo con este compañero tan fiel", afirma haciendo referencia al animal.