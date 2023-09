Ana Torroja invita a Miki a colarse en su mejor fiesta

Miguel Montero encontró muy pronto en las canciones de «Mecano» y en las de Ana Torroja en solitario inspiración para el día a día. «Me colé en una fiesta» suena a diario en su casa y hasta es capaz de interpretarla al teclado, donde reproduce cualquier melodía que haya escuchado. A su hermano gemelo, Nacho, también le pide todos los días que le ponga canciones de alguno de los discos de Torroja –los tiene todos– sin decirle cuál es –«¡Es sorpresa, no vale mirar!», dice divertido– y es capaz de adivinarlas en pocos segundos.

El pasado viernes, en Oviedo, era la tercera vez que asistía a un concierto de Ana Torroja, pero lo que no sabía es que conocería a la cantante, que se harían una foto juntos y que la escucharía hablar, cantar y dedicarle su canción favorita, «Sonrisa», durante el concierto que ofreció sobre el escenario instalado junto a la plaza de la Escandalera.

Torroja presentó la canción hablando de su amigo Miguel, Mike, verdaderamente emocionada por el encuentro que había tenido con él horas antes. Miguel Montero volvió a casa «loco de contento», y su familia, muy agradecida: «Qué bonito que haya gente sensible a la realidad de personas como Miguelín, es todo un signo de esperanza».

Fue la mediación de su madrina, Josina Villanueva, quien logró cumplir el sueño de Miguel Montero. María José Villanueva, Josina, es la directora de Coordinación, Resultados en Salud y Comunicación del Principado y, durante la pandemia, trabajó como coordinadora covid para la Consejería de Salud. Para hacer realidad la ilusión de su ahijado recurrió a la mediación de la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz.

María José Villanueva consiguió hacer llegar su petición a la cantante y contarle la historia de Miguel, Miguelín, a través de la edil ovetense. En una emotiva carta, relata la dura entrada en la vida de su ahijado, que es también su primo, nacido de la hermana gemela de su madre. Miguel Montero nació con menos de un kilo de peso. Sufre una parálisis cerebral que le hace dependiente para todas las actividades, aunque puede comunicarse con un lenguaje «lento y limitado». Su padre falleció cuando solo tenía 11 años.

La suya es también la historia de una familia tenaz, que siempre lo ha cuidado, sostenido y que está empeñada en verlo feliz. El viernes encontró en Ana Torroja a una generosa cómplice.

Gracias, Ana

Querida Ana:

Comienzo esta carta así, con la palabra «querida», porque para nuestra familia lo eres desde hace años, aunque no lo sepas.

Mi ahijado Miguelín tiene 38 años. Es hijo de la gemela de mi madre, nació con un hermano gemelo y menos de un kilo de peso, y sufre una parálisis cerebral que le hace dependiente para todo tipo de actividades, aunque se comunica perfectamente a través de un lenguaje lento y limitado, y toca el piano con dos dedos, de oído (le enseñó mi madre, que siempre ha sido su ángel de la guarda, y toca cualquier canción solfeándola y moviendo uno o dos dedos como buenamente puede).

La suya es una historia de sufrimiento y superación, pero también de alegría y de tener un núcleo muy fuerte, abrazándolo con fuerza y acompañándole a cada paso. Comenzó la rehabilitación desde los pocos meses de vida, y nuestra familia siempre ha girado en torno a él. Principalmente, su hermano gemelo, Nacho, su hermana Pilu, su madre y mi madre. Pero también mi hermana y yo con nuestras parejas (novios entonces y maridos ahora). Siempre hemos tirado de él, sobre todo desde la muerte de su padre, cuando aún era un chiquitín de tan solo 11 años.

¿Y dónde encaja Ana Torroja en esta historia? Desde que comenzó su rehabilitación, allá por 1985. Le entusiasmaba «Mecano», y para conseguir que hiciera los ejercicios le cantábamos y le poníamos en el casette una y otra vez de vuestras canciones. Hasta la extenuación. Y jamás se cansa de oírlas. Especialmente «Me colé en una fiesta». Es su himno y el himno de nuestra familia. No se puede pensar en celebrar algo con Miguelín y no hacerlo cantando su famoso: «Allí me colé...».

En el año 1992 actuasteis en Oviedo. Miguelín tenía siete años, y allí nos plantamos con él los de siempre: su hermana Pilu, mi hermana Mary y mi cuñado Julio, mi marido Nacho y yo. Incombustibles, turnándonos para llevarlo a hombros.

Y la gozó. Es increíble lo que tu voz consigue de él. Decir Ana Torroja es para nosotros sinónimo de fiesta familiar. De olvidarnos del dolor y la discapacidad, y reírnos juntos. Y sobre todo de ver a Miguelín feliz. De sentir su emoción y su alegría a través de tu voz.

Por eso, ahora que tengo 56 años y soy madre y que veo a mis hijos y a sus sobrinos cuidar de él y cantarle tus canciones, cuando me enteré de que actuabas en San Mateo me dije: «No tengo nada perdido: voy a intentar que Miguelín y su troupe logremos disfrutar del concierto pidiendo ayuda a quien sea necesario». Y sobre todo que Miguel pueda ver y oír a la voz de su historia.

Si lo consigo seré feliz. Y si no, al menos lo habremos intentado. Te envío esta carta a través de mi amiga Cova, concejala del Ayuntamiento. Espero que no te moleste.

Si pudieras verle, aunque sea dos minutos, sería un sueño para todos.

Independientemente de que puedas recibirnos unos minutos o de que logremos ver el concierto, queremos agradecerte el ánimo y la compañía que siempre has sido para él, aún sin saberlo.

Te envío una foto con él y un breve vídeo tocando su eterna melodía.

Gracias, Ana.

Josina Villanueva