"El espectáculo de esta noche es nuevo y viene lleno de sorpresas"

David Bisbal (Almería, 44 años), llega a Oviedo para poner San Mateo en ebullición, en la primera fecha caliente de las muchas que se vienen en la carpa de La Ería, durante los próximos días._Con el papel a punto de agotarse –aún quedan entradas para los rezagados–, el almeriense aparece por la capital asturiana con su disco «Me siento vivo» a punto de salir a la calle, el 29 de septiembre, del que ya se conoce el single «Tengo el corazón roto», un tema, como se puede entender, que trata de una ruptura sentimental. Bisbal acumula ya 20 años de carrera, convertido en una estrella mundial, abonado al éxito y sostenido también en la solvencia del formato televisivo de «La Voz», donde es una de las atracciones.

–¿Qué supone para usted actuar en una plaza como Oviedo, donde hace tres años despedía su gira «Íntimo 2020»?

–Para mí actuar en Oviedo supone una gran emoción. Su público siempre me brinda un cariño especial, aunque es cierto que tengo la suerte de tener un público maravilloso en todas partes, que ha sabido perfectamente adaptarse a todos los cambios que continuamente he presentado con los diferentes proyectos. Me ha gustado mucho también observar que con el paso del tiempo familias y seguidores van creciendo y me van presentando esos nuevos bisbaleros que llegan al mundo.

–Acaba de lanzar «Tengo roto el corazón», nuevo single de su nuevo disco. ¿Qué David Bisbal vamos a encontrar en este nuevo trabajo?

–Este nuevo tema mantiene un ritmo seductor y una letra dinámica, llena de sentimiento, que narra el dolor tras una ruptura complicada y forma parte de mi nuevo disco, «Me siento vivo», que saldrá ya el próximo 29 de septiembre. Creo que hay que mantener la esencia de uno mismo y poner el corazón y la pasión en todo lo que uno hace.

–Hace 20 años ganaba su primer «Grammy». Superadas ya las dos décadas de carrera, cuando echa la vista atrás, ¿qué balance hace? ¿Ha cambiado mucho la industria? ¿Cómo ha evolucionado su repertorio?

–Lo más bonito de estos 20 años es que no hemos parado de seguir estudiando y descubriendo matices vocales distintos, observando cómo la música no ha dejado de evolucionar constantemente cambiando de sonidos y de géneros musicales gracias a las tendencias. El repertorio, después de 20 años, te da la oportunidad de disfrutarlo muchísimo durante las giras porque va a creciendo con el tiempo.

–¿Qué se va encontrar el público de Oviedo en este concierto?

–En esta gira estamos presentando un espectáculo completamente nuevo, con un repertorio que da continuidad a estos 20 años de carrera, pero en el que también incorporamos nuevos sonidos. Pero como es sorpresa, no puedo desvelar más hasta esta noche

–Comparte cartel en las fiestas con dos de tus compañeros en La Voz, Vanessa Martín y Melendi. ¿Qué supone para usted verlos ahí?

–Poder compartir con mis compañeros en La Voz, Melendi y Vanessa es gratificante y me alegra enormemente.