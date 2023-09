La mujer que se tiró de un quinto piso en Oviedo mató a su madre a golpes hace una semana

La mujer que permanece hospitalizada en estado grave tras saltar desde un quinto piso en Ciudad Naranco mató a su madre a golpes hace al menos una semana y convivió con el cadáver de Ángeles Rodríguez durante todo ese tiempo. Fuentes ligadas al caso aseguran que E. M. N. R., que tiene 45 años, se tiró por la ventana cuando la policía estaba a punto de descubrir el parricidio. De hecho, la mujer saltó al vació en el momento en el que una patrulla llamó a la puerta de la vivienda en la que residía junto a la octogenaria. Los agentes acudieron el viernes al domicilio para comprobar si todo iba bien después de recibir la llamada de una persona que echaba en falta a la fallecida desde hace días y que estaba preocupada por ella. Al verse acorralada, E. M. N. R. saltó por la ventana y acabó en una de las terrazas de la parte posterior del inmueble, cuatro pisos más abajo. Aunque las lesiones a consecuencia del impacto son graves, no se teme por su vida.

No era la primera vez que E. M. N. R. pegaba a su madre. Fuentes próximas a la investigación aseguran que la policía ya se había presentado en casa de las mujeres en varias ocasiones a lo largo de los últimos años tras ser alertada por los propios vecinos del inmueble, acostumbrados a los "golpes, gritos y amenazas", que se escuchaban con demasiada frecuencia. "El problema es que muchas veces llegaban los agentes y la mujer no quería formalizar la denuncia. Era su madre y trataba de protegerla, pero al final le costó la vida", asegura una vecina del portal en el que tuvo lugar el suceso, el número 30 de la calle Augusto Junquera. A pesar de eso, los vecinos seguían dando la voz de alarma cada vez que las cosas se desmadraban. "En una ocasión la vi coger a su madre, empujarla y asomarla a la ventana a la fuerza mientras la amenazaba con tirarla. Se ponía como loca con ella", señala otra de las vecinas, que también prefiere mantener el anonimato. "Ahora ya no se puede hacer nada. Lo que tendrían que haber hecho hace tiempo era separarlas de alguna u otra manera. Es evidente que la hija no está bien y que tiene problemas en la cabeza", añade la mujer.

Y es que los conflictos venían de lejos, según sostienen quienes conocían a la familia. "El padre, que falleció hace dos años, ya sufría malos tratos por parte de su hija. Los tenía aterrorizados a los dos desde hace mucho tiempo", explica un vecino. "Se veía venir. Al final acabó matándola", decía una mujer de Ciudad Naranco el pasado viernes al enterarse de lo ocurrido, cuando todavía no se había confirmado que la muerte de Ángeles Rodríguez había sido un parricidio. Aunque los agentes de la Policía Científica y de la Judicial todavía estaban en el piso y el cadáver de la fallecida aún no había sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le realizase la autopsia, los vecinos ya lo daban por hecho. "No me hace falta saber nada más. Estoy segura de que la ha matado ella. Conozco desde hace mucho tiempo los problemas que hay en esa casa y lo tengo muy claro", añadía la vecina frente al portal en el que ocurrió todo.

Sospechas

Había demasiado silencio en una casa en la que lo habitual eran los gritos y los golpes, así que algunos vecinos del número 30 de la calle Augusto Junquera comenzaron a sospechar. "La semana pasada le pregunté a la hija por su madre y me dijo que estaba bien, pero la noté muy nerviosa", aseguraba ayer otra mujer en un corrillo que se formó en la calle con el tema del fallecimiento de Ángeles Rodríguez como único tema de conversación. No en vano, el barrio de Ciudad Naranco estaba ayer consternado y no había rincón en el que no se hablase del parricidio. "Estoy asustada porque las conocía mucho a las dos. Todavía no puedo creerme que haya pasado esto sin que nadie haya hecho nada hasta ahora por evitarlo. Esa chica está mal y lo lleva estando mucho tiempo", afirma la propietaria de un negocio hostelero de la zona.

La mujer, que ahora permanece ingresada en el HUCA, se tiró desde la ventana de su casa alrededor de las cuatro de la tarde del viernes. "Trabajo en un taller de coches que está justo al lado del portal y vinieron a avisarme de que fuese corriendo a abrir la puerta de casa porque los bomberos iban a tirarla para poder entrar", explicó ese mismo día Iván Javier Cabal, que es el propietario de la terraza en la que E. M. N. R. permanecía gravemente herida. "Abrí la puerta y la vi. Estaba consciente porque los policías hablaron con ella. Les dijo incluso como se llamaba", aseguró Cabal.

Mientras los servicios sanitarios socorrían a la mujer de 45 años y la trasladaban al hospital, los agentes de la Policía Nacional entraron en el piso que compartía con su madre con la ayuda de los bomberos. Al entrar en la casa se encontraron con el cadáver de Ángeles Rodríguez, que presentaba signos de violencia y claras evidencias de llevar varios días fallecida. Fue entonces cuando entraron en juego los agentes de la Policía Judicial y los de la Científica, que se personaron en la vivienda para tratar de recabar pruebas que sirviesen para esclarecer los hechos. Varios agentes de la Policía Nacional custodiaron el portal mientras sus compañeros trabajaban a fondo en la vivienda que compartía la fallecida con su hija.

Alrededor de las ocho menos veinte de la tarde, los trabajadores de la funeraria sacaban el cuerpo sin vida de la anciana del portal rumbo al Instituto de Medicina Legal de Asturias. Los agentes de las unidades especializadas de la Policía Nacional permanecieron en el interior de la casa durante varias horas más y salieron de la vivienda con cajas llenas de prueba.