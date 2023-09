El ascensor que se colocó en el barrio de Ciudad Naranco para evitar las empinadas escaleras de la calle Fernández de Oviedo lleva más de una semana estropeado y los vecinos le exigen al Ayuntamiento que tome medidas cuanto antes para solucionar el problema. "Se trata de un servicio que utiliza mucha gente, sobre todo personas que tienen problemas de movilidad o que van en silla de ruedas. No es de recibo que lleve tanto tiempo estropeado", denuncia Gonzalo Díaz, de la asociación de vecinos La Centralilla. El colectivo también advierte de un peligro: "El cuadro de mandos de la puerta situada en la parte de arriba está arrancada y hay un cable colgando desde hace muchos días", dice Gonzalo Díaz. La caja del ascensor permanece parada a la mitad del trayecto desde que el sistema se averió. Además, tampoco funciona la cinta transportadora que da acceso a la puerta de la zona de la calle Montes del Sueve, un sistema preparado para las sillas de ruedas y las personas con problemas de movilidad. "Esa cinta no funciona la mitad de los días del año. Lleva pasando desde que se instaló el ascensor y aquí nadie hace nada", señala el representante de la asociación de vecinos La Centralilla. Gonzalo Díaz asegura que el Ayuntamiento ya es consciente del problema y que él mismo se ha encargado de avisar a la empresa del ascensor sin conseguir que se solucione la avería. "Después de darme mil vueltas me han dicho que les falta una pieza, pero eso no puede ser disculpa. No podemos estar tanto tiempo sin un servicio tan importante", subraya.