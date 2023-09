Rancheras, samba, sidros y gaita para hacer de Oviedo la capital de Iberoamérica

Del Cristo del Corcovado hasta los bailarines de la plaza de Les Campes de la Pola. Miles de personas realizaron la tarde de este martes un largo viaje transatlántico sin apenas moverse del sitio. La calle Uría y sus alrededores reunieron en apenas unos centenares de metros de calzada a la salsa cubana y las rancheras mexicanas con el Santa Bárbara Bendita y la Danza Prima. Una enorme serpiente de color integrada por 2.200 figurantes nacidos a ambos lados del charco para ofrecer una de las celebraciones más singulares del Principado. "Es una fiesta única en el mundo, no me la pierdo", confesaba Conchita Morales, vecina de la Losa, al ver pasar las carrozas a la altura de la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad, en cuyas ventanas media docena de monjas grababan el el desfile con sus móviles.

El tiempo acompañó y animó a una gran multitud a echarse al corazón de la ciudad para presenciar casi tres horas de cabalgata. Un total de 35 atracciones, doce de ellas en forma de carroza se ganaron al respetable. "Me encantó la de Valdesoto y la de la carroza de la Cenicienta", explicó Helena López, quien solo echó en falta un poco más de ritmo en el desfile, frenado inicialmente a causa de problemas técnicos. "Nos ha fallado un generador, pero ya está todo bien. Estamos muy contentos", destacó el director del desfile, Javier Batalla, minutos antes de fundirse en un abrazo con Alfredo Canteli tras el paso por la zona de autoridades de los caballos de la Policía Nacional, encargados de cerrar el desfile.

Hubo muchos homenajes. El concejo de Siero tuvo protagonismo por muchos flancos. La carroza diseñada por la Sociedad Ovetense de Festejos como homenaje impresionó con unos Güevos Pintos de enormes dimensiones en su cuerpo trasero. En el delantero, destacó la referencia al Carmín de la Pola, con un guiño a sus orígenes a finales del siglo XVII. Sobre la misma desfilaro niños de grupos folclóricos de distintos puntos del concejo y la reina y una dama de las fiestas de San Félix de Valdesoto. Además, desfiló la carroza campeona del desfile de Valdesoto, "Xaréu Rural", mientras que los Sidros y los Cabezudos de Santa Isabel se encargaron de buscar la implicación del público a pie de calle.

Del otro lado del charco se dio especial protagonismo a México. Hubo dos carrozas con temática azteca. "Los Charros de Jalisco" pusieron la nota musical, y la asociación "Amigos de Cabranes" rindió su particular tributo al tradicional "Día de Muertos" de aquel país. Además, hubo referencias directas a la gatronomía mexicana, a cargo de la compañía Chibiski.

El desfile comenzó en torno a las 17.15 horas con un llamativo desfile de once haigas y tres autobuses clásicos de la compañía asturiana Alsa, que este año alcanza su centenario.

El gaitero José Ángel Hevia y su hermana María José también participaron en un vehículo americano pilotado por el empresario Andrés Llano. "Es una experiencia guapa y distinta, las otras veces siempre veníamos tocando", indicó la intérprete de música tradicional, mientras su hermano explicaba sus sensaciones. "Me siento muy americano", añadió uno de los artistas asturianos más universales.

También se volcaron los vecinos de Oviedo. Unos ochenta carbayones se caracterizaron de indianos, con atuendos y paraguas de color blanco inmaculado para recordar a los asturianos que volvieron de allende los mares tras hacer fortuna. "Había que colaborar y hace más guapo el desfile", coincidieron varios de los integrantes del séquito, fraguado en los centros sociales de la capital.

No faltaron las reina y damas de las fiestas, ni tampoco los "jóvenes del año" del Centro Asturiano de Oviedo. Tampoco nutridas representaciones de países latinos como Paraguay, Brasil, Cuba o Ecuador. "Me animé por primera vez porque así me lo pidió mi hija", declaró Ani Brites, en pleno baile con un grupo de compatriotas encargados de descubrir su folclore autóctono al público asturiano.

Mención aparte merecieron momentos como cuando los gaiteros del carbón interpretaron el "Santa Bárbara bendita" frente a la grada de autoridades. Allí, el alcalde, Alfredo Canteli, acompañado para la ocasión por la vicepresienta del Principado, Gimena Llamedo, mostró su satisfacción por el resultado de una de las celebraciones más señeras de la capital. "Pocas veces ha habido tanta gente en Oviedo", sostuvo el regidor, entusiasmado "por el buen tiempo" y poder ver "a tanta gente divertirse" con un desfile de carrozas "de gran nivel".

El presidente la Sociedad Ovetense de Festejos, organiadora del evento, Felipe Díaz-Miranda, también se mostró muy efusivo. "Hemos aunado Iberoamérica y Oviedo es la capital de Iberoamérica", concluyó.