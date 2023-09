"Camela" levanta pasiones y, en una mañana, sus fans agotaron las 9.000 entradas gratuitas que completan el aforo de la carpa de La Ería. Hubo colas de hasta cuatro horas en el teatro Campoamor en busca de boletos para el concierto de este viernes (21.30 horas). El interés que despierta el grupo tambien se dejó notra en la web que despachaba los tickets por la vía telemática, colapsada durante casi toda la mañana a causa de las miles de visitas que recibió.

La espectacular fila de fans de Ángeles y Dioni daba un rodeo completo a todo el coliseo ovetense. Lejos de avanzar, la cola se iba renovando continuamente.

"Hemos tenido que esperar mucho, cuando llegamos la cola estaba en la esquina opuesta del Campoamor", explicaba una pareja que se acercó desde Pola de Siero. Junto a ellos, la ovetense María Teresa Rodríguez, explicaba que también quería conseguir localidades para su hija. "Hubieramos esperado lo que hiciese falta, ¡cómo si hubiésemos tenido que estar hasta las diez de la noche!", afirmaba la mujer con las entradas en la mano.

Alba María Alba se acercó desde Langreo para conseguir los tickets. "¡Y ahora tengo que volver allí otra vez, a trabajar!", exclamaba. "Mi tía quiere ir al concierto, pero vive en Gijón y no ha podido sacar las entradas por internet. La verdad es que podría haber estado un poquito mejor organizado", se quejaba.

La plataforma online en la que podían adquirirse los tickets debería haber funcionado desde las once de la mañana, pero no fue así. Se colgó. Se podían ver a algunas personas aún atónitas por el fallo, con el móvil en mano y con la web en constante actualización, con la esperanza de que reviviese en algún momento. Alguno que otro incluso estaba nervioso con la posibilidad de colocarse en la fila y encontrar el cartel de "no hay entradas" al llegar a la taquilla. "La venta por Internet ha funcionado fatal. Entré a la cola de la web a las diez y media y ya estaba KO", relataba Marina Fernández, que se había conectado antes de la hora señalada para asegurar las localidades para ella y unos amigos. No le quedó más remedio que acercarse al Campoamor. "Vinimos a la carrera porque sabíamos que también se podían conseguir físicamente", comentaban una madre y su hija, Irene Collado y Marga Hermida, de la zona de Teatinos, que habían acudido también con la pequeña Danae en su carrito de bebé. "Tenemos muchas ganas de ver a Camela, a mi hija le encantan", afirmaba la madre.