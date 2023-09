"Vivo en Noruega y vengo a Asturias, si puedo, dos veces al año. Y si es solo una, pues en las fiestas de San Mateo. Eso sí que no me lo pierdo", cuenta Mirenchu Cuesta, una señora con unas raíces asturianas tan fuertes que no se quiebran ni desde Escandinavia. "Y al bollo vengo siempre, ¡como lo disfruto!", añadiendo que disfrutamos de "muy buen tiempo" en el Principado. "Yo siempre llamo desde allí y lo primero que digo es ‘¿Qué tal el tiempo?’. Y mira qué bueno lo tenemos hoy. Y me presta tanto que tengo que decirlo", relata sobre las 14.00 horas, momento en el que brillaba el sol en la capital asturiana nates de que la tarde se aguase con los fuertes chubascos. Visitas excepcionales como las de Mirenchu copaban ayer el verdor del Campo de San Francisco, donde ovetenses y muchos foráneos disfrutaban de la celebración de la fiesta del bollo.

No fue la única retornada. Dos señoras, sentadas en uno de los bancos de piedra del Bombé y acompañadas de sus respectivos paisanos, disfrutaban del sol y de sus bollos preñaos como hicieron toda la vida hasta que se fueron a Cádiz por amor. "Vivimos en Jerez de la Frontera, en el Puerto de Santa María. Somos de aquí, carbayonas, y hemos cruzado España para venir a San Mateo", explican con entusiasmo Pilar y Begoña Melgar. Los maridos, andaluces, estaban encantados con el festejo. "Nos conocimos un verano, que fuimos por allí, y hasta ahora. Ya sabes, el verano, que es muy malo", responden las mujeres entre pícaras risas. Aprovecharon para presumir de su aparición en este periódico en algunas ocasiones, en una imagen de archivo. "Ahora venimos y otra vez. ¡Es el destino!", dijeron con emoción. El Parque de San Francisco rebosaba de vida. Niños jugando, familias arrastrando carritos cargados de sillas y mesas plegables, comida y las clásicas neveras portátiles para montar sus "chiringuitos" y dispuestos a pasar el día, aunque la tarde quedó finalmente pasada por agua. "¡¿Dónde estás?! ¡A ver si llegas ya!", increpaba por teléfono a su interlocutor una mujer acompañada de sus hijos y con todos los bártulos por montar. "-¿No te coge el móvil? -¡No! ¡Ya lo llamé 80 veces!", dialogaban dos amigas en busca de un tercero. Gajes típicos de San Mateo. Un gran corro de sillas de playa a la sombra de un árbol y que rodean un mantel de picnic gigante llaman la atención de los viandantes. Su despliegue, impresionante. Un gran mantel de picnic a rebosar de comida de todo tipo, gusto, sabor y color. "Tenemos manzanas, pasteles, empanada, de todo", comenta la comitiva de unas 12 personas entre las que también hay invitados llegados desde León. Los increíbles despliegues. Y no sería el grupo más grande. Una tremenda reunión intergeneracional que superaba las 20 personas, la de las familias Ezquerro, Campomanes, López, Pérez, Rodríguez, González y De la Torre, no pasaba desapercibida en el "prao". Los protagonistas, en este caso, los niños. Gracias a ellos se formó un grupo de amigos de siete familias que estrecharon su relación con paso de los años. "Los pequeños se conocieron en el cole. Y, al final, mira. Acabamos todos siempre de fiesta. Y en San Mateo más", explica el "portavoz" del grupo, Javier Ezquerra. "Los nenes tienen que aprender lo que es la fiesta de prao, el bollo, el aire libre y disfrutar, siempre estar juntos y pasarlo bien", afirma. En cuanto al tradicional reparto por parte de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), fue de 2.600 piezas que se entregaron en la plaza de España hasta las 2 de la tarde. «Ha transcurrido con normalidad y tranquilidad», según el encargado del reparto, Alberto Lacueva. Sobre el medio día que ya se habían recogido casi dos tercios del total por los socios.