Vanesa Martín festeja su nominación a los "Latin Grammy"

Vanesa Martín llega hoy a Oviedo pletórica y con ganas de festejar sobre el escenario de La Ería (21.30 horas) que acaba de ser nominada para los Latin Grammy de este año. La cantante malagueña se ha colado en la lista para dos de las categorías –"Mejor álbum vocal pop tradicional" y "Mejor diseño de empaque"– y ayer se sentía muy feliz ante la posibilidad de poder llevarse un gramófono a casa. "Estoy muy emocionada. Es la primera vez que me nominan y tengo una sensación de alegría increíble. Siempre he dicho que el mayor premio es que el público te agarre y no te suelte, pero este tipo de nominaciones también son un premio a tantos años y tanto trabajo", explicaba en sus redes sociales en un vídeo dirigido a sus seguidores. "Estoy llena de adrenalina", añadía.

Pues toda esa adrenalina la va a poder liberar hoy durante el concierto que va a ofrecer con motivo de las fiestas de San Mateo, una actuación que se engloba dentro de la gira del disco "Placeres y Pecados". El estilo único y la personalidad sobre las tablas de Vanesa Martín le están sirviendo a la cantante para cosechar un éxito arrollador tanto en España como en Estados Unidos y Latinoamérica, tanto a nivel de público como de crítica especializada. Quienes acudan hoy al concierto de La Ería podrán disfrutar con temas de su último disco, como "Quién lo diría", "Marzo" o "Cuando no estabas", así como con otros éxitos de una carrera en la que lanzado ocho discos desde el año 2006. La malagueña Vanesa Martín compone además todas sus canciones.