Les paxarines volaron a la salida de misa

La misa de San Mateo y la entrada a la Catedral de Oviedo siguen asociadas cada 21 de septiembre a la familia Cartón. La tradicional venta de les paxarines, amuletos contra las tormentas que se remontan al siglo XVII, se repitió una vez más con un tirón similar al del año pasado. Y para darle la razón a los supersticiosos, después de una noche pasada por agua, la lluvia respetó el entorno de la Seo de San Salvador.

El precio de los amuletos se mantiene en 3,50 euros, después de subir en la edición anterior por primera vez en 15 años. "Cada vez me cuesta más hacerlas, porque está todo por las nubes: el huevo, el azafrán, la harina, el gas… Aun así, intentamos no subir el precio para que las pueda comprar todo el mundo", explicó Virginia Cartón, la matriarca de la familia.

Este año, una vez jubilada, Virginia no ha tenido que ocuparse como otras veces de fabricar un gran número de mateínos, perros y cestas de huevos que los ovetenses adquieren y colocan durante todo el año cerca de las ventanas para evitar incidentes con los rayos.

Lo que lleva a la mayoría de la gente a pasar por el puesto de la familia Cartón es mantener la tradición. "Vengo todos los años antes de la misa", señaló Charo Pérez, que no recuerda el último año que no pasó por el puesto.

Virginia Cartón apunta que el mayor empujón de ventas llega tras la misa, ya que muchos de los fieles acuden con el tiempo justo para la eucaristía. La vorágine de compradores, amenizada por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, sorprende a algunos de los turistas que se preparaban para una visita guiada. "Esto se vende desde hace 400 años", responden desde el puesto ante las preguntas de los curiosos.

La tradición de la compra se traspasa de padres a hijos. Míchel Ruiz, Lucía Mateo y Julia Mateo se llevaron nueve paxarines y debatieron con otros compradores sobre la finalidad de los amuletos: que si es solo quedar a salvo de las tormentas o si, como creen algunos compradores, también se utilizan como talismán para ahuyentar las enfermedades. Es el caso de María Velasco, la concejala ovetense de Políticas Sociales, quien le pidió salud a los cinco ejemplares que se llevó para sus hijos y sobrinos. "Cojo una de cada tipo porque todas significan lo mismo", apuntó.

El alcalde, Alfredo Canteli, también visitó a la familia Cartón al despedir La Perdonanza junto a su esposa, Marta Suárez. En un momento curioso, el primer edil no pudo pagar en el acto, ya que no disponían allí de cambio de 50 euros.

También con la esperanza de mantener la salud para seguir con la tradición muchos años, pasaron por el puesto Blanca Díaz y Ángel Madarro. "Las últimas veces no pudimos venir porque ya no vivimos cerca, pero nos da mucha alegría regresar". Volverán a tener en casa un producto que, a pesar de sus ingredientes, no es comestible porque lleva meses hecho. "Hay gente que se lo come sin saber y sufre intoxicaciones", alertan los fabricantes, que también informan de que la paxarina debe ser quemada al ser sustituida por una nueva para mantener su efecto positivo.