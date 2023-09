"Somos un poquito incorrectos, el primero que escucha los discos es nuestro abogado"

Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como "El Sevilla", aterriza en Oviedo con el grupo "Mojinos Escozíos" para actuar en San Mateo. El concierto está previsto para mañana, sábado, a partir de las 00.30 horas, en la plaza Feijoo. La actuación se enmarca en el XXVI Concurso de Rock Ciudad de Oviedo, en el que los "Mojinos" participan como artistas invitados.

–¿Tienen ganas de tocar en Oviedo?

- Por supuesto, hace 20 años que no tocamos en la capital del Principado. Entonces, claro, vamos a ir con todas nuestras armas, no podía ser menos en un sitio así. Vamos a llevar nuestra música, pero también todo el show. "Mojinos Escozíos" siempre se ha planteado los conciertos más como shows, con cosas que pasan entre canción y canción o durante las canciones, que siempre hemos ido renovando y cambiando. Así que imagínate la fuerza con la que llegamos después de 20 años sin venir, con las ganas que tenemos. Llevamos toda la manga llena de ases.

–Vienen más que preparados por lo que cuenta.

–Sí, con un show renovado, entre comillas, porque realmente nuestro objetivo es que la gente se lo pase bien y que escuchen las canciones que quieren, las que les gustan. Esas son las de toda la vida. Te pongo un ejemplo: el otro día estuve en un concierto de Robert Plant y me tiré hora y cuarenta y cinco minutos esperando a que cantase una canción de Led Zeppelin y no sólo yo, éramos la mayoría de los que estábamos en aquel teatro de Barcelona. Que está muy bien, y cada artista lo hará como quiera, pero nosotros creemos que la gente lo que quiere escuchar en un concierto son las canciones que conoce. "Mojinos" ha publicado 17 discos, tenemos canciones de sobra para estar dos horas o más, pero tocaremos las más conocidas para que todo el mundo se divierta.

–¿En eso consiste la filosofía de Mojinos Escozíos?

- Claro, claro, esa es nuestra forma de entenderlo. Además, solo teníamos cuatro discos publicados cuando fuimos a tocar por primera vez a Oviedo, así que los fans de aquí son especiales para nosotros. Tenemos muchas ganas de que llegue el sábado.

–¿Tienen muchos fans asturianos?

–Sí, a ver, no quiero entrar en regionalismos ni esas historias de si es mejor Oviedo o Gijón. Pero sí es verdad que hemos estado cuatro veces en Avilés y para nosotros es lo más parecido a la cultura andaluza en el norte. Es como si Andalucía fuese un Avilés del sur, las costumbres, la gente... No lo digo por la demagogia, pero mi bisabuelo era de Avilés y mi abuelo nació allí, así que no sé si será también por eso que tiran las raíces, pero es cierto que las costumbres las vemos muy parecidas. Además, tengo amigos en Oviedo y allí se nota más todavía. Así que nos sentimos igual de queridos que en otros lugares. La pena es que no tocamos en Asturias tanto como nos gustaría y no te imaginas la cantidad de asturianos que vienen a vernos cuando tocamos en Galicia e incluso cuando estamos por la zona alta de Castilla y León, fans de Mojinos de toda la vida.

–Seguidores fieles a pesar de las polémicas por sus letras.

-–Hombre, pues la verdad es que sí. Hemos tenido algún problemilla, pero sabemos de sobra los tiempos que corren y nos hemos ido adaptando. Hay letras que tienen 20 o 25 años y entonces la sociedad era muy distinta, pero ahora vivimos en la sociedad de hoy. Soy padre, marido e hijo y soy consciente de todo lo que pasa. Desde el segundo disco que compusimos, el primero que los escuchaba era nuestro abogado.

–Entiendo que la clave es tomárselo con humor.

–Por supuesto, nuestra idea siempre ha sido el divertir, no increpar. Tenemos 340 canciones, tampoco nos cuesta trabajo divertir. Nunca hemos querido molestar. Hacemos un espectáculo un poquito políticamente incorrecto, pero lo más grosero que se va a escuchar puede ser un eructo. No hablamos de política y tampoco nos metemos en temas de religión precisamente por eso, porque no queremos ofender. Es cierto que nuestras letras empleamos lenguaje de barrio pero que no llega a ser soez, depende de lo que digas y cómo lo digas. Muchas veces es por los oídos que lo escuchan, no por lo que se dice. Nosotros utilizamos el lenguaje de la calle pero le damos un toque para que no suene tan fuerte. Somos como los churreros, vamos de fiesta en fiesta y lo que queremos es formar parte de esos festejos y que sea inolvidable para todo el mundo. Aunque quisiéramos ofender no podríamos, no nos sale.