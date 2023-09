El bautizo de "Andarín" cierra la Semana Europea de la Movilidad

El quinto autobús eléctrico de Oviedo luce ya su nuevo nombre. El Ayuntamiento presentó ayer a "Andarín", bautizado así por Mara Barguero, de 12 años. El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Nacho Cuesta, hizo entrega a la joven del premio de un concurso escolar en el que participaron casi 600 niños. Mara se llevó un diploma, una bicicleta y el orgullo de ver a "su" autobús recorrer Oviedo, en una actividad que cierra la Semana Europea de la Movilidad en la capital.

La premiada estudia sexto de primaria en el Colegio Loyola y dijo que se le ocurrió el nombre en la asignatura de Llingua Asturiana, ya que le encanta pasear por la montaña. "No me esperaba para nada ganar. Me encanta esta bicicleta", decía sonriente mientras posaba con su nuevo medio de transporte, que le iba perfecto en tamaño y forma.

Esta es la cuarta edición del concurso, organizado por la Escuela Municipal de la Sostenibilidad.

Nacho Cuesta fue el encargado de entregar el premio. El segundo teniente de alcalde presumió del aumento en el presupuesto de la escuela, que les ha permitido organizar "numerosas actividades" a lo largo de estos días. También se comprometió a seguir reforzando la flota de autobuses "cero emisiones", que ahora mismo integran cinco de los 69 vehículos que componen las 16 líneas que recorren la ciudad.

"Mantenemos la idea de que a lo largo de este mandato Oviedo se convierta en la primera ciudad de España en la que todos los autobuses sean eléctricos", remarcó el concejal.

Sobre la futura zona de bajas emisiones (ZBE), que tiene el objetivo de disminuir las partículas contaminantes en la ciudad, Cuesta afirmó que el Ayuntamiento trabaja en la contratación de la asistencia que defina sus actuaciones esenciales para instaurarla en 2024. Su perímetro está ya más o menos definido, comprendería las inmediaciones del Campo San Francisco y todo el casco histórico, aunque la zona afectada no se conocerá con exactitud hasta que se remate la planificación.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana envió una carta a los 188 ayuntamientos entre los que ha repartido 1.500 millones de euros en subvenciones europeas para instaurar las ZBE, recordándoles que tendrán que devolver estas partidas si no cumplen lo comprometido. El segundo teniente de alcalde, quien reconoció no haber visto todavía esa carta, destacó que no les hace falta la advertencia: "Íbamos a implantarlo igual, por obligación legal y por compromiso con la sostenibilidad. Con fondos europeos o propios".

La cuantía del proyecto asciende a más de 8 millones de euros, y el Ayuntamiento financiará entre el 10% y el 15% de la actuación.

El plan de movilidad vigente, que el gobierno municipal quiere someter a revisión a lo largo del próximo trimestre, se remonta al año 2012. Nacho Cuesta tiene claro que es el momento de que Oviedo disponga de un plan "acorde al año 2023" y reiteró que las ideas de revisión planteadas en su día por el gobierno tripartito de izquierdas "no eran adecuadas".

Por su parte, "Andarín" recorre desde ayer todos los rincones de Oviedo. El autobús se suma a "Orbayu" y a "Aramo", los ganadores del concurso en las últimas dos ediciones. El vehículo no estará asignado a una línea específica e irá turnándose entre los distintos servicios urbanos, pero será reconocible, ya que porta su nombre en el frontal como homenaje a la joven ganadora.