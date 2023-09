Diversión que llega hasta El Truébano

La lluvia no fue un impedimento para que los niños disfrutasen ayer de otra tarde de juegos infantiles en El Truébano. El parque situado en el barrio de El Cristo, junto al viejo hospital, está albergando este San Mateo una serie de actividades para los más pequeños que acompañan a las casetas hosteleras. Juegos tradicionales variados, un curioso partido de fútbol con los niños metidos en burbujas y hasta un "escape room" adaptado en tiempo y dificultad amenizaron la tarde de viernes, donde de nuevo hubo que sacar el paraguas y ponerse la capucha. Con la adrenalina de no tener colegio al día siguiente, la fiesta no decaía pese a los continuos nubarrones que asomaban por el cielo.

Patricia Tirador es una de las organizadoras de las actividades infantiles en el parque de El Cristo. Mientras se resguarda bajo uno de los puestos, lamenta que la lluvia haya impedido que más gente se acerque al parque. "Los días que ha hecho bueno hemos tenido una gran acogida, pero al estar tan al aire libre muchos se van cuando llega la tormenta. El domingo pasado vino mucha gente, pero el día de San Mateo tuvimos que suspender los juegos". El de El Truébano es un ambiente más familiar y relajado que el del céntrico campo de San Francisco, algo que alivia a los padres que tienen niños más pequeños. "Aquí se está muy bien. Fuimos el otro día al centro, pero había demasiada gente y era difícil controlar a los críos para que no se agobiasen", relataba Juan José Menéndez mientras jugaba al dominó con su hijo Alberto. Los juegos tradicionales con un toque artesanal (dominó, parchís...) y otros como el "pinball" y el lanzamiento de discos fueron los más demandados para divertire en familia desde las cinco de la tarde. "Vinimos toda la semana porque vivimos al lado, y los niños se lo pasan fenomenal aquí", explica Elvis García, que disputa con sus hijos Saúl y Ángela una partida de parchís a la que se unen Yovanna Cima y su hijo Zeus González. Este último, el más pequeño de todos, va ganando en un juego que se prevé largo aunque amenace lluvia. A pocos metros, están Alba y Javier Novo, que es la primera vez que se acercan al parque. Ambos estaban obnubilados por un "pinball" de madera que emula el tradicional juego de habilidad que enganchó a los chavales en la era preinternet. "No sé si es por la bola, pero no quieren jugar a otra cosa", apuntaba Javier Novo, padre de los pequeños. Mucho más frenético que los juegos fue otra de las actividades que se estrenaba ayer en El Cristo: el fútbol en burbujas. Consistía en un partidillo con un balón y dos porterías, cuatro contra cuatro, pero en el que los niños tenían la parte superior del cuerpo metida en una burbuja. La diversión, los empujones y las caídas primaban por encima de los goles. Daniel Fariza, uno de los participantes en el primer partido de la tarde, terminó exhausto un choque en el que se impuso su equipo. Aún así, le quedaban ganas de repetir: "Luego vuelvo a entrar para reventarnos jugando". Rubén Rosal, el monitor, hacía de arbitro y ayudaba a levantarse del suelo a los niños con su respectiva burbuja. Cada partido duraba una media hora. Aguantar en pie era todo un reto. A las seis de la tarde, otra de las novedades: un "escape room" con temática mitológica. El juego, donde los niños debían resolver en 15 minutos una serie de acertijos y pruebas para acabar descubriendo a un trasgu, se convirtió en otra actividad estrella de la tarde, con una lista de espera para participar de casi dos horas. "Es un juego que está muy de moda y los niños no son excepción", comentó Jonathan Picón, otro de los monitores, e informó a los primeros participantes de que habían resuelto el reto con sólo 20 segundos de margen.