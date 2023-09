Amelia Valcárcel, una asturiana que ilumina

Cuatro minutos, que son los que tengo, dan para lo que dan y no les oculto que esta escasez de tiempo puede agobiar y mucho al glosador cuando, como es el caso, hay que hablar de una personalidad tan sobresaliente, y de una obra, una trayectoria académica, politica e institucional, de magisterio tan ejemplar y de tan largo recorrido, que ya tiene ,y que seguramente en el futuro aún tendrá más, una enorme y positiva influencia social, como es el caso de Amelia Valcárcel, a quien el Ayuntamiento de Oviedo ha querido nombrar hija adoptiva de esta vieja y noble ciudad, de manera que me parece singularmente acertada y sobremanera merecida.

Alcalde, tengo que darte la enhorabuena por el acierto que ha tenido la Corporación que presides al decidir llevar a cabo esta adopción, determinando que ahora Amelia ya no solo sea ovetense mediante el mecanismo burocrático y voluntario del avecinamiento, sino por el mucho más importante de la adopción al más alto rango institucional local, algo que exige un importante plus de cariño, de respeto y del máximo reconocimiento cívico. Pero también, y sobre todo, quiero darte las gracias como asturiano porque con ello has hecho que ahora Amelia aumente y de forma muy singular el elenco de los asturianos, en este caso, de las asturianas ilustres, y que mejor rastro han dejado de su actividad intelectual y magisterio desde el siglo XVIII al presente.

En tiempos en los que no abundan los ejemplos y los discursos ideológicos y filosóficos que puedan llegar con eficacia positiva a la gente joven, y cuando también es raro el reconocimiento público de la racionalidad, del discurso de la verdad y de la necesidad insobornable de la ética, del oponerse con rigor y valentía a la falsedad y a la mixtificación aún a riesgo de ataques durísimos, de amenazas rastreras, donde frecuentemente priva el anónimo y el troll, la verdad es que estábamos muy necesitados de ese aumento de los asturianos y asturianas ilustres que iluminasen ámbitos tan relevantes y tan revolucionarios, como el del feminismo liberador de la mujer que algunas corrientes ideológicas o de los que sea, que muchas veces no sabe ni lo que son , pretenden oscurecer adrede, mezclado lo inmezclable y tratando de confundir sexo con género, utilizando para ello los sentimientos más primarios y confusos, por más que estos poco tengan que ver con la racionalidad ni con la más elemental inteligencia..

Amelia, que nació en Madrid y termino su carrera en Valencia es hoy un orgullo para Oviedo y para su Universidad. En la universidad de Oviedo inicio su carrera Académica que la llevado a lo más alto del mundo intelectual español .

La verdad es que aquí no lo tuvo fácil. Pero como la inteligencia y la calidad de la obra afortunadamente, en ocasiones, y en este caso , asi ocurrió, pueden vencer las mayores dificultades, hoy en todo el mundo que la respeta y la admira, especialmente en la América española, se la considera una ovetense y de la mejor laya. De forma que es , por sí misma, imagen de la mejor, más moderna y más solidaria intelectualidad asturiana y sobre todo ovetense, que engarza directamente con los más señeros nombre de la historia intelectual asturiana.

No voy ahora a entrar en la descripción y detalle de los muchos méritos académicos y científicos de Amelia. Tampoco en su periplo, enriquecedor y enriquecido por la vida institucional, por su paso por el Gobierno de Asturias y, sobre todo, por el Consejo de Estado, donde dada su elevada formación intelectual y conocimientos tenía mucho que aportar y aportó; ni por su paso, fructifero, por el Museo del Prado.

Ni este es el ámbito adecuado., ni el tiempo que tengo asignado me lo permitiría.- Además, esos méritos y sus libros son, por suerte, sobradamente conocidos y leídos, De hecho sus libros han contribuido a crear en buena medida el corpus intelectual del mejor feminismo español, radical en sus objetivos de igualdad y certero a la hora de delimitar su espectro contra toda clase de invasiones y de espurias utilizaciones del ideal feminista.

Para terminar ya estimo que es necesario subrayar la posición benemérita de Amelia dentro del Feminismo español, dentro del cual es obvio que hay distintas líneas de pensamiento y de acción.

Tengo que decir que la de Amelia se sitúa en el ámbito de la racionalidad más estricta, de la ética más depurada y del mayor respeto a libertad y a las reglas de la democracia. Amelia es hoy, por ello, la auténtica y leal continuadora de la obra que en los lejanos años veinte y treinta del pasado siglo encarnó Clara Campoamor .

Una trayectoria feminista, por tanto, que siempre ha sido limpia y respetuosa con la libertad, la verdad y la inteligencia, y en la cual los sentimientos primarios nunca han conseguido apartar a la inteligencia en sí, como ha ocurrido con otros mundos que se dicen feministas , de lo que podría ser ejemplo en el pasado Margarita Nelken , que por cierto fue chequista, y que, regidos siempre y solo por sentimientos elementales, y aborreciendo de la inteligencia, han dado frutos nefastos y creado opciones muy negativas y hasta peligrosas.