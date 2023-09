El Antiguo quema el último cartucho

San Mateo se terminaba, era sábado y el cuerpo lo sabía. Los ovetenses de todas las edades no pudieron resistir echarse a las calles a quemar el cartucho final. En las baldosas del Oviedo Antiguo, ni en sus calles cortadas, cabía un alfiler ni a propósito. La gente tenía ganas de fiesta y en la plaza de la Catedral se calentaban motores a primera hora de la noche con el tiovivo plagado de adultos que no reprimían sus ganas de diversión.

La zona más profunda del Antiguo mostraba la clásica calma que precede a la tempestad, ya que a altas horas se iba a convertir en un bullicio de gente como pocas veces se ve. Los locales, ya abiertos, ultimaban los detalles para una jornada que fue un no parar de trabajo. Algunos jóvenes, cargados con botellas, tomaban tímidamente la primera copa en algún rincón escondido. Otros, no tan jóvenes, no se cortaron un pelo: en plena plaza del Ayuntamiento arrastraban una nevera repleta de hielo y bebidas sobre un monopatín que, seguramente, no duró demasiado.

Las grandes citas musicales fueron la de Quevedo, en la Ería, y la de "Grupo Tekila", en la Escandalera, pero no eran las únicas opciones. El Antiguo fue refugio de los que buscaron alternativas que se salían del guión establecido. La plaza del Paraguas contó con una programación "underground" de géneros electrónicos desde las nueve de la noche. "Octuvre" abrió el "microfestival" que duró hasta medianoche. El proyecto en solitario del asturiano Juan Casamayor y su electrónica minimalista, oscura e íntima cumplió con la expectativa de los aficionados a este tipo de sonidos.

El recital fue in crescendo. El dueto "Dame área", integrado por Silvia Konstance y Viktor L. Crux, comenzó con el potente tema "La nueva era". Sus tremendos bombos, mezcla de la percusión en vivo y el aliño de sintetizadores, aprovecharon la plaza como caja de resonancia que hizo vibrar los tímpanos. La gente se vino arriba y se entregó al baile. La plataforma que resguarda el paraguas se transformó en un pódium donde los más fueron improvisados gogós del "techno punk". Ni las muletas impidieron a una chica disfrutar del baile. Por último, el Dj set de "Comisarios de la luz", con sus improvisados collages de temas en directo, dejó a punto a los más fiesteros para tirar millas en la noche mateína.

La clausura del Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo" fue la otra alternativa y arrancó a las once de la noche con la actuación de la ganadora del año pasado, María Daz. El fallo del jurado vino después. Los asturianos "Querida Margot" se proclamaron ganadores de la edición XXVII del certamen. La guinda del pastel la iban a poner, a partir de la medianoche, uno de los grupos más gamberrros desde hace décadas del panorama nacional, los "Mojinos Escozíos". Así se puso punto final la fiesta oficial en un Antiguo en el que a muchos se les hizo de día.

