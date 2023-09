Canteli bendice desde la romería del Cristo "las mejores fiestas de la historia de Oviedo"

La misa de la festividad del Cristo de la Cadenas con su romería, en el parque del Truébano, puso ayer fin a "la mejor edición de las fiestas de San Mateo en la historia de Oviedo". Esa valoración de hito corresponde al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que volvió a felicitarse por el resultado de los diez días de fiesta. "Permitidme que lo diga, tengo bastante buena memoria, y creo que son las fiestas de San Mateo de la historia de Oviedo", dijo textualmente, después de haber asistido a la misa en la capilla del Cristo de las Cadenas oficiada por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, junto al párroco, Julián Herrojo, y al anterior titular de esta comunidad, Javier Suárez, ahora en San Juan el Real.

El día para la celebración de la romería del Cristo no pudo ser mejor para cerrar ese San Mateo que el Alcalde juzga de récord. El cielo despejado, temperaturas de finales de agosto, y una subida hacia la capilla que Jesús Sanz Montes comparó en la homilía con la que lleva al monte Calvario. De allí, de Tierra Santa, de una peregrinación con un grupo de cincuenta asturianos, venía el Arzobispo, realzando con su presencia inesperada en esta última festividad religiosa el San Mateo de este año. Según el báculo de la iglesia asturiana, la pequeña capilla del Cristo siempre le ha recordado la que va desde los bajos de Jerusalén hasta el lugar donde se sitúa la crucifixión del nazareno, y en esta peregrinación de la que regresaba, contó, "atravesar el zoco comercial" le recordó "aquellos viacrucis que hacíamos aquí en los que un numeroso grupo de cristianos ovetenses nos encontrábamos el viernes de pasión con la vida real en nuestro camino a la capilla: comercios, comestibles, bares, el hospital cuando todavía estaba operativo el antiguo HUCA, plazuelas donde jugaban los niños y las parejas se brindaban requiebros". Todo eso recordó Jesús Sanz Montes que encontraba en su camino a la capilla y que le volvió a la memoria en Jerusalén y eso le permitió ayer acabar hablando de la cruz y de las cadenas como ejemplo de liberación de problemas y angustias y de hermanamiento en comunidad.

SOS Viejo Hospital echa en cara al Alcalde que el nuevo centro social no haya abierto

Tras la misa siguió el tradicional desfile de fieles para tocar los pies y las cadenas al Cristo del Cristo, mientras una delegación del grupo de gobierno local, encabezada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y su mujer, Marta Suárez, se encaminaba a la sacristía. Asistieron también a la celebración religiosa las concejalas de Vox Sonsoles Peralta y Alejandra González y no faltaron tampoco ni el personaje de Mateín ni la reina de las fiestas con una de sus damas de honor.

El párroco, Julián Herrojo, celebró esa reunión con los concejales y ofreció, como otros años, un brindis con motivo del fin de San Mateo. Deseó, dijo, que al igual que otros hermanamientos gastronómicos entre munícipes y clero como son "Las Fresas" o "El caldo", también quede instaurada la tradición del brindis del Cristo de las Cadenas, realizado con oporto y acompañado por unas chocolatinas "after-eight" de menta.

En su análisis de las fiestas Canteli también celebró el "remate impresionante" de la noche del sábado y "que no hubiera problemas de consideración". Fuentes del área de Seguridad Ciudadana indicaron que solo se registró un incidente en la calle Mon a primera hora de la mañana, una pelea entre menores en la que uno resultó herido de un botellazo en la cabeza y requirió ser trasladado al hospital para que le pusieron algunos puntos. La Policía Local también tuvo que reforzar a esas horas a la Policía Nacional en la estación de autobuses debido a la gran afluencia de personas y los incidentes aislados entre la gente que regresaba a sus casas tras la fiesta.

Al margen de esos incidentes, el Alcalde valoró la ausencia de problemas "de consideración". "Este es el Oviedo que yo quiero", resumió, "con mucha gente, gente que venga, gente que consuma, que aporte riqueza a la ciudad. Llegué pidiendo que Oviedo estuviera lleno de gente y a fe que lo estamos consiguiendo". Feliz con el resultado de los festejos, Canteli también restó importancia a las imágenes de botellón de este fin de semana. "Que alguien haya beido un poco más de la cuenta", bromeó, "todos lo hicimos".

Tras el brindis en la iglesia y las valoraciones de fin de fiesta, el grupo se trasladó al parque del Truébano, junto a la real banda de gaitas "Ciudad de Oviedo". A la entrada del recinto festivo, donde actuaba Fran Juesas y los niños montaban en poni, esperaban al regidor ovetense varios portavoces de la asociación vecinal SOS Viejo Hospital, que le reprocharon que no hubiera cumplido todavía la promesa de hace un año de habilitar un nuevo centro social para el barrio. Canteli entabló una discusión con Nacio Gónzalez, uno de los vecinos, insistió en que se había adjudicado la obra, y tanto él como otra portavoz del grupo, Paz Lanero, explicaron que no querían adjudicaciones, sino verlo abierto. El Alcalde zanjó el asunto asegurando que no era el lugar de esa discusión y González lamentó, tras la marcha del Alcalde, que el Ayuntamiento no cumpliera su palabra. "Lo que está muy mal", resumió, "ye salir de misa y venir a contar mentiras al Truébano, el año pasado dijeron que ya estaba hecho".